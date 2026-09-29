https://ukraina.ru/20260929/svo-i-tretya-mirovaya-pobedit-li-rossiya-bez-bolshoy-voyny-1083482750.html

СВО и Третья мировая: победит ли Россия без большой войны

СВО и Третья мировая: победит ли Россия без большой войны - 29.09.2026 Украина.ру

СВО и Третья мировая: победит ли Россия без большой войны

Увенчаются ли успехом поиски невоенных решений украинского кризиса? Или же таких путей уже нет – России стоит готовиться к смертельной схватке с глобалистским Западом?

2026-09-29T07:23

2026-09-29T07:23

2026-09-29T07:23

эксклюзив

украина

россия

германия

александр дугин

дмитрий выдрин

украина.ру

миа "россия сегодня"

ес

анна ревякина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/102995/79/1029957992_0:0:2332:1313_1920x0_80_0_0_d9611799dbe7ec33b79d42e6791ae88c.jpg

На этот вопрос искали ответ участники V форсайт-форума "СВО и Третья мировая", организованного мультимедийным изданием «Украина.ру» и состоявшемся в понедельник, 28 сентября, в Большом зале Международного пресс-центра МИА "Россия сегодня".Вторую сессию форума открыла известная поэтесса, член Союза писателей России Анна Ревякина. Она подчеркнула важность информационной стороны борьбы: «Слово — тоже отчасти оружие». Очень важно и то, «как слово наше отзовется» в потомках.Ведь все мы видели, как наш народ постепенно утратил чувство победы, одержанной в Великой Отечественной – и к чему это привело.Поэтесса прочла свои стихи под условным названием «Молитва украинского солдата» — стихотворение это прозвучало на украинском языке. Солдат просит Всевышнего о помощи, спрашивает – я умер? – и слышит в ответ: «Умер, ты умер, Каин…» (и эта заключительная фраза звучит уже на русском).Ревякина отметила, что это ее ответ на насаждаемый сейчас нарратив, что все началось в 2022 году – это не так, все началось в 2014-м. И кто тогда первым поднял руку на брата?«Выиграть в головах»Политолог Дмитрий Евстафьев отметил, что нужно ответить себе на вопрос: поиск невоенных решений – это поиск решения чего? Чего мы вообще ищем военным или невоенным путем? Что останется от Украины?И тут возникает вопрос о конфликте не только об Украине, но и ситуации вокруг Украины. Зеленский проиграл на поле боя, он сам и вся его хунта это понимают и пытаются сохранить свою власть, может быть, уже н не военным путем, а пытается выиграть в головах, считает эксперт.Однако СВО уже не имеет невоенного решения, сказал Евстафьев, уточнив, что еще недавно такая возможность была. И сохраняется сейчас в плане невоенного решения не внутри Украины, но – вокруг Украины. Противник начинает понимать, что большая война с Россией будет ядерной войной — и потому действительно короткой.Кроме того, для большинства евроэлит есть другие точки приложения сил, помимо Украины. Они не успевают милитаризировать экономики и общества – более того, сталкиваются здесь с серьезными сложностями.Но все же следует признать, что нет геоэкономической основы мирного решения проблем вокруг Украины, стоит вспомнить о колониальных соглашениях, уже подписанных Киевом. И значит, невоенного решения может и не быть, отметил политолог.Украина после войны: два варианта развития событийИсторик Константин Залесский процитировал министра финансов США Скотта Бессента, который сравнил Украину с Германией, проигравшей Вторую мировую – в том смысле, что есть путь и для Украины вернуться после грядущего разгрома на мировую арену, как сделала в свое время Германия.Можно попытаться предсказать развитие событий на Украине, опираясь на опыт Германии. Та проиграла не только Вторую, но и Первую мировую. Потеряла ряд территорий, выплатила контрибуции, сократила армию. Но не была оккупирована и сохранила государственность.То же самое — и после разгрома во Второй мировой: правда, уже с оккупацией. ФРГ и ГДР не были наследниками Рейха. Что дальше? После Первой мировой вернулись домой «герои», их никто не осудил. Население жило в ожидании реванша, дальнейшее известно, отметил историк.После поражения во Второй мировой ситуация была иной, Вермахт был полностью распущен, Германия вернулась в мировое сообщество. Какие выводы можно сделать?Для Украина есть да варианта, первый – мир с потерей территорий, но с сохранением государственности и этого режима. Второй – потеря существующей государственности и создание новой.В первом случае это будет, как в случае с Германией, «не мир, а перемирие на 20 лет». И Украина со временем откажется от признания условий подписанного мира, стране грозит реваншизм и установление откровенно фашистского режима. Во втором варианте этот процесс может быть ограничен, сказал историк.«Дать образ будущего»Вера Кузьмина, политобозреватель телекомпании «ТВ Центр», уверена: после победы России нужно будет менять нарративы и повестку для Украины, возможно, на более простую.Важно объяснить, что будет, когда русский мир победит, дать образ будущего, что это самая удобная, самая защищенная — лучшая страна.Кроме того, должно быть жесткое преследование тех, кто будет стрелять нашим в спину, подчеркнула журналистка, добавив, что также необходимо прямо сейчас бороться за тех, кто на Украине выступал за Россию и кто за это пострадал, требовать освобождения тех, кто находится в украинских тюрьмах.Россия воюет не с Украиной, но с режимомРечь идет о воссоединении русского народа, считает генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Он в своем выступлении на форуме подчеркнул, что Россия воюет не с Украиной, но с режимом. И никакой украинофобии в России нет, здесь просто невозможно представить себе лозунг «Убей украинца!» (а вот в свое время всем понятен был лозунг «Убей немца!»).Киевский режим сейчас — в тяжелом положении, поскольку у Москвы появилась военная стратегия. Появились и модернизированные системы вооружений. Возможно, это имел в виду президент РФ Владимир Путин, когда говорил о скором завершении спецоперации.Но со взятием Краматорска война не прекратится, нужно добиться военного решения всей украинской проблемы. Дипломатического решения не просматривается, США не собираются выполнять своих обязательств. Они хотели мир через силу – что ж, придется принять эту концепцию, сказал Киселев.По его словам, после завершения СВО придется заниматься денацификацией, которую не завершили в свое время Сталин и Хрущев. Реальная война с бандеровцами шла долго после завершения войны Отечественной. Чего-то подобного надо ожидать и сейчас.Образ будущего: жизнь или прибыль?Политолог, публицист, обозреватель издания "Украина.ру" Дмитрий Выдрин в своем выступлении отметил, что «нужно искать гражданско-военные решения» кризиса. В частности, необходимо определиться с образом будущего. Эксперт вспомнил, что Владимир Жириновский когда-то говорил ему, что России необходимо в будущем Приазовье – это житница.А что сейчас? Сейчас новые территории России остались без АЗС, рассказал побывавший там Выдрин. И фермеры не могут вывезти лучшее в мире зерно, просто сбрасывают его в пруды – «пусть хоть рыба поест».Владельцы АЗС задают вопрос: есть ли будущее у частных заправок? По мнению эксперта – будущего нет, опыт конфликта показывает, что государственная собственность защищена лучше. Частники ограничены тем, что должны обеспечивать норму прибыли для акционеров.Сейчас многие частные предприятия переходят в госуправление, это правильно, поскольку в нынешних условиях важно сохранить предприятия, тут не до прибыли акционеров, отметил Выдрин.Он рассказал о знакомой предпринимательнице – «королеве бензаколонок», которая сейчас набирает ветеранов СВО для защиты заправок. Возможно, она будет примером для других частников, покажет, как можно защитить свои предприятия.Чего ожидать? Выдрин предположил, что от Украины что-то сохранится, поскольку «вся Украина России не нужна». На оставшейся части Украины Россию, мягко говоря, любить не будут. Можно попытаться деликатно и незаметно сделать так, чтобы остатками Украины руководили люди, которые не станут стремиться к войне, не будут стремиться вредить России, сказал политолог.По его мнению, предпочтителен «грузинский вариант» — то есть, в случае Украины, это два госязыка, защита канонической Православной Церкви, признания ситуации с территориями.«Называть вещи своими именами»Принимавший участие в дискуссии философ Александр Дугин призвал российское руководство к большей жесткости в ответах Западу. А то получается, что Запад говорит нам: «Мы вас убьем», а мы отвечаем: «А мы вас – нет».Необходимо ставить поиск военных и невоенных решений (а они взаимосвязаны) СВО в контексте третьей мировой войны. СВО — не нечто отдельное и не имеет отдельного решения, сказал философ. По его мнению, сейчас решаются настолько глобальные вещи, что вопрос существования или несуществования Украины теперь уже отодвинут на второй план.Война ведется однополярным миром, он испытывает серьезные проблемы в связи с подъемом Китая и России, но – «однополярность не ушла и… не собирается признавать свой конец». Надежды на то, что Трамп признает многополярность, не оправдались, и теперь нет никаких шансов, что Запад примет многополярность без войны.«Они готовятся к войне за сохранение монополярного мира», — сказал Дугин, добавив, что и набирающая силу многополярность не хочет сдаваться.По словам эксперта, СВО – это и есть начало третьей мировой войны между однополярным и многополярным мирами, а Украина – только площадка для начала этой войны.По мнению Дугина, в данном случае «украинская элита не имеет значения, можно просто не обращать внимания даже на украинский народ, это тоже не имеет никакого значения при таких больших ставках».Стоит признать, что мы находимся в третьей мировой войне, если так, то именно в этот контекст поставить СВО – «мы думали, что это мох, а это камень», описал ситуацию философ. То, что оказалось под «мхом» — глобалистский «камень», а глобалисты открыто ставят целью нанесение стратегического поражения России и всему многополярному миру.Нужно перестраивать сознание, инфосферу, правильно называть вещи своими именами – нас пришли убивать, расчленять. Война есть война. В таком случае и цель России — нанести противнику стратегическое поражение, подчеркнул философ, добавив, что российское общество пока не готово к такой постановке вопроса.Хотя нам открыто говорят, что будет полноценная война Евросоюза против России, называют даже сроки — 2027 или 2030 год.Хотим мы мира или нет – уже не имеет значения, нужно анализировать реальную ситуацию и угрозы, сказал Дугин. Он выразил уверенность, что, только осознав смертельную опасность, Россия существенно продвинется, и мы «от всех мелочей перейдем на тот уровень (мышления), который действительно нужен».

https://ukraina.ru/20260928/svo-i-tretya-mirovaya-mir-okazalsya-na-grani-1083475443.html

https://ukraina.ru/20260922/ukraina-raspadetsya-na-neskolko-voyuyuschikh-drug-s-drugom-territoriy-eksperty-o-buduschem-strany-1083328587.html

https://ukraina.ru/20260928/svo-i-novoe-raketnoe-oruzhie-zapad-zazyvaet-yadernuyu-voynu-1083471813.html

https://ukraina.ru/20260928/tri-kotla-dlya-vsu-igry-zelenskogo-obrushili-ukrainskiy-front-1083473748.html

https://ukraina.ru/20260908/aleksandr-dugin-dogovoritsya-s-zapadom-nevozmozhno-poetomu-rossiya-dolzhna-vzyat-vsyu-ukrainu-pod-1083059963.html

украина

россия

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Андрей Лубенский

Андрей Лубенский

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Андрей Лубенский

эксклюзив, украина, россия, германия, александр дугин, дмитрий выдрин, украина.ру, миа "россия сегодня", ес, анна ревякина