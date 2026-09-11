Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 11.09.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 11.09.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 5:00 мск 11 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-09-11T05:27
2026-09-11T05:27
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ростовская область
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 10 сентября и в ночь на 11 сентября объявлялась в Крыму, на Крымском мосту и в Севастополе, в Краснодарском крае, в Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Оренбургской, Ульяновской, Тульской, Калужской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Кировской, Брянской, Орловской, Московской, Тамбовской, Запорожской, Курской, Белгородской областях, в ЛНР и ДНР, в Удмуртии, Татарстане, Чувашии, Марий-Эл, Башкирии, Мордовии.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Самарской, Брянской, Белгородской, Орловской, Курской, Саратовской, Ростовской, Астраханской, Нижегородской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Запорожской, Тульской, Калужской, Рязанской, Московской, Владимирской областях, в ЛНР и ДНР, в Татарстане, Мордовии."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ульяновской, Пензенской, Волгоградской, Кировской, Херсонской областях, в Пермском крае, по всему Северному Кавказу, в Дагестане, Удмуртии, Чувашии, Марий-Эл.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 10 сентября и в ночь на 11 сентября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (16:35 мск), Волгограда (21:51 мск), Пензы, Саратова (22:11 мск), Казани, Нижнекамска, Чебоксар (22:23 мск), Оренбурга, Самары, Ульяновска (22:33 мск), Ижевска, Кирова, Нижнего Новгорода (23:11 мск), Геленджика (23:18 мск), Сочи (0:05 мск), Махачкалы (4:30 мск), Перми (4:50 мск).Ряд вышеназванных аэропортов на непродолжительное время возобновляли работу. По состоянию к этому часу введённые ранее ограничения сняты в воздушных гаванях Нижнекамска, Оренбурга, Сочи.Аэропорт Нижнего Новгорода в настоящее время принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в прилегающих районах.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 108 украинских беспилотников, за сутки — 704.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

05:27 11.09.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 5:00 мск 11 сентября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 10 сентября и в ночь на 11 сентября объявлялась в Крыму, на Крымском мосту и в Севастополе, в Краснодарском крае, в Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Оренбургской, Ульяновской, Тульской, Калужской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Кировской, Брянской, Орловской, Московской, Тамбовской, Запорожской, Курской, Белгородской областях, в ЛНР и ДНР, в Удмуртии, Татарстане, Чувашии, Марий-Эл, Башкирии, Мордовии.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Самарской, Брянской, Белгородской, Орловской, Курской, Саратовской, Ростовской, Астраханской, Нижегородской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Запорожской, Тульской, Калужской, Рязанской, Московской, Владимирской областях, в ЛНР и ДНР, в Татарстане, Мордовии.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ульяновской, Пензенской, Волгоградской, Кировской, Херсонской областях, в Пермском крае, по всему Северному Кавказу, в Дагестане, Удмуртии, Чувашии, Марий-Эл.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 10 сентября и в ночь на 11 сентября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (16:35 мск), Волгограда (21:51 мск), Пензы, Саратова (22:11 мск), Казани, Нижнекамска, Чебоксар (22:23 мск), Оренбурга, Самары, Ульяновска (22:33 мск), Ижевска, Кирова, Нижнего Новгорода (23:11 мск), Геленджика (23:18 мск), Сочи (0:05 мск), Махачкалы (4:30 мск), Перми (4:50 мск).
Ряд вышеназванных аэропортов на непродолжительное время возобновляли работу. По состоянию к этому часу введённые ранее ограничения сняты в воздушных гаванях Нижнекамска, Оренбурга, Сочи.
Аэропорт Нижнего Новгорода в настоящее время принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в прилегающих районах.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 108 украинских беспилотников, за сутки — 704.
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