https://ukraina.ru/20260911/kovboi-perednego-kraya-zachem-rossiyskie-shturmoviki-pereseli-na-mototsikly-1083139499.html

"Ковбои переднего края": зачем российские штурмовики пересели на мотоциклы

"Ковбои переднего края": зачем российские штурмовики пересели на мотоциклы - 11.09.2026 Украина.ру

"Ковбои переднего края": зачем российские штурмовики пересели на мотоциклы

Основным транспортом переднего края сегодня является не БМП и даже не "Тигр", а мотоцикл. За тем, как штурмовики 6-го гвардейского танкового полка 9-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" осваивают это средство передвижения, наблюдал журналист издания "Украина.ру".

2026-09-11T14:16

2026-09-11T14:16

2026-09-11T14:16

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В ожидании встречи, не сговариваясь, разбредаемся по машинам. На днях буквально от жары изнывали, а Шуфутинский "Третье сентября" пропел – и началось: и небо аквамариновое над головою, и луч солнца золотого нежно выжигает сетчатку… Но ветер уже вполне осенний – холодно.– Чего жужжит? Едут?– Да "фипка" летает.– Срочно в номер: военкоры под атакой ВСУ! Включайте "Булат"! Запишем остросюжетный репортаж.– Я сейчас РЭБ клацну – и все полеты закончатся.– Учти, я не вмешаюсь, когда беспилотчики придут разбираться с теми, кто их "птичку" уронил. Они тут за холмом тренируются.– О! А это, судя по всему, уже к нам!Без малого сорок лет я прожил в Донбассе, а до войны почему-то не замечал, что здешние степи по осени здорово похожи на те прерии, что пацаненком в фильмах с Джоном Уэйном видеть приходилось.На вершину холма, что примерно в километре от нас, взбирается первый наездник. За ним еще один. И еще, еще. Лихо вписываясь в повороты, они пересекают степь по узкой грунтовке. Творческая жилка подзуживает дополнить картинку облаком пыли, что преследует всадников, но таковой не наблюдается. Специфическая техника езды тому виной или четко выдержанная дистанция, – вопрос десятый. Пыль демаскирует, а потому чем ее меньше, тем лучше.Один за другим бойцы заезжают на пятачок, обозначенный как место встречи. Импортные СМИ окрестили их современными драгунами, местные – ковбоями или военными байкерами. Но вообще-то они штурмовая пехота на байках.По мере развития БПЛА-камикадзе, легкая бронетехника, а вслед за ней внедорожники и "джихад-мобили" (гражданская советская классика, адаптированная "кулибиными" для бросков на передний край) отодвигались все глубже в тыл. А пешком, знаете ли, в штурм не побегаешь. Не говоря уже о снабжении передовых позиций и многом другом.Столкнувшись с проблемой, наши войска адаптировались, пересев на мотоциклы и квадроциклы. Поначалу речь шла о передвижении личного состава и транспортировке грузов, а после выяснилось, что и в бой на мотоциклах гонять тоже можно.– Слушай, я вот гляжу, что мотоциклы у вас бензиновые. А электрические не лучше?– В чем-то, наверное, лучше, но где их заряжать? Это БПЛА-шникам хорошо. Там всегда найдется, от чего зарядиться, а под наши задачи бензиновые лучше.– Они же шумят.– Так это не всегда плохо. Зато они легче, менее капризные. Сам знаешь, по каким болотам иной раз ездить приходится. Этот, в случае чего, я сам могу из грязи выволочь, без чьей-то помощи.Ребята, которые работают на полигоне, в большинстве своём – новички, подписали контракты месяц-полтора назад и с тех пор обучаются военным премудростям. Но некоторые из них давно на "ты" с мотоциклами."Я здесь уже двадцать дней. Если говорить о мотоциклах, нас гоняют по мотодрому, учат уворачиваться от FPV-дронов, преодолевать препятствия, замечать и объезжать "сюрпризы", на которых можно подорваться. Вообще, я с детства имею дело с мотоциклами, поэтому и здесь решил тоже попробовать. Мне, конечно, полегче", – говорит рядовой Павел Чубаткин, похлопывая железного коня по седлу.Учебный маршрут здесь замысловатый, состоит из препятствий, сложных поворотов, оврагов и естественных трамплинов. При этом для бойца, в отличие, к примеру, от спортсмена-мотоциклиста, проехать по трассе за определенное время – только полдела.В процессе он должен визуально контролировать и небо, и участок дороги перед собой, а еще быть готовым вступить в бой. Ибо в боевых условиях его будут ждать на финише не кубок, игристое и красивые девушки, а хорошо укрепленная вражеская позиция.– Слушай, а от FPV-дрона разве можно увернуться?– Увернуться – да, оторваться – нет. Как увернуться: оператор, как правило, стремится поразить мотоцикл, поэтому нужно прыгать. Ты полетишь в одну сторону, а мотоцикл дальше поедет.– И каковы твои действия в случае утраты мотоцикла?– Двигаться вперед. Может, кстати, удастся найти другой мотоцикл.– А ремонту в полевых условиях вас тоже обучают?– Да, но как его в поле починишь, если здесь и сейчас у тебя нужной детали нет? Если что случилось, ты мотоцикл укрыл, спрятал, закопал. Нашел запчасть – вернулся и починил. Но это зависит от ситуации, от места. Можно транспорт подогнать, когда фронт чуть отодвинется, погрузить, вывезти в тыл и уже там чинить."Эй, братец, подними "птичку" и маленько "покошмарь" пацанов на маршруте! Имитируем атаку БПЛА!" – кричит инструктор с позывным "Якут" оператору.Замечаю, как плотоядно тот лыбится из лесополосы, кивая в ответ."Якут" молод, энергичен и дружелюбен. Как и многие инструкторы, обучать личный состав начал после очередного тяжелого ранения."С детства люблю мотоциклы. Придя на войну, увидел мотоцикл в батальоне и начал расспрашивать, чего да как. Хотел даже свой мотоцикл из дома сюда привезти. В общем, попал в мобильный взвод.После ранения, пока находился здесь, довелось потренировать молодое пополнение. Один раз, другой, третий. Уехал на задачу, вернулся, снова попросили с людьми поработать. А после последнего ранения оставили здесь насовсем. Уворачивался от дрона, влетел в дерево и челюсть сломал в двух местах. Два открытых перелома. На осколки прямо раздробило", – рассказывает он.Бойцы тем временем наматывают очередной круг, но уже под жужжание "камика". Назойливой мухой дрон кружит над колонной, то и дело заходя на атаку. Понятно, что здесь все понарошку, но с толку сбивает на раз-два.Важно не давать волю эмоциям, концентрироваться на задаче, сохранять темп и держать правильную дистанцию, которая, с одной стороны, позволит не потерять из виду боевых товарищей, а с другой – не даст вражескому оператору поразить всю группу одним точным ударом.– "Якут", ты здесь чему обучаешь?– Вождение техники, преодоление препятствий, обнаружение всевозможных мин: "лепестков", магниток, противотанковых мин.– А как же магнитную мину проскочить на мотоцикле?– Только заметить и вовремя объехать.– Штурм на мотоциклах как-то меняется со временем?– В принципе, все то же самое. Просто нужно подстраиваться под новые реалии. Выбирать правильное время, выбирать маршруты, искать новые способы обмана вражеских операторов "птичек", поскольку они ведь тоже совершенствуются.– Что мотоцикл дает штурмовику?– Скорость, маневренность, эффект неожиданности. Это главное. Мотоцикл есть мотоцикл. Его меньше слышно, меньше видно, в него тяжелее попасть. Пока враг осознает происходящее, мы уже тут.В те времена, когда "Якут" начинал воевать на "железном коне", мотоциклы в армии считались экзотикой. Сегодня же управление ими – неотъемлемая часть подготовки бойца."Приходят люди по тридцать-сорок лет, которые даже на велосипеде отродясь не сидели. Сначала даем теорию, потом учим трогаться, останавливаться, проезжать небольшие прямые отрезки. С каждым днем все сложнее: к концу обучения парни уверенно владеют мотоциклом.Конечно, не каждый потом способен участвовать в наших мото-похождениях. Для боевой работы отбираем лучших. Зато все умеют ездить, могут доставить груз, эвакуировать, в случае чего, себя и товарища. А это уже немало. Были случаи, когда шли с раненым, нашли мотоцикл, подняли, сели и уехали. Сами живы-здоровы – и "трехсотого" вытащили", – вспоминает инструктор.После очередного круга ребята останавливаются, чтобы перевести дух. Вроде машина сама тебя несет, но предельная концентрация и постоянный анализ ситуации отнимают уйму сил.Облокотившись на рули, солдаты перебрасываются шуточками. Глядя на них, в который раз думаю, насколько эффектно смотрятся пехотинцы на байках. Хоть в кино снимай или на обложках журналов печатай.– В связи с травмой челюсти, что думаешь о дискуссии насчет более прогрессивной мотоциклетной защиты для бойцов?– Не знаю. Вообще, конечно, хорошо бы, но как реализовать? Можно, наверное, в виде каких-то элементов, которые закрепляются на шлеме, но даже сам шлем здорово мешает контролировать ситуацию вокруг, а это и подавно.– Даже активные наушники не помогают?– В этой ситуации – нет.Почему западные СМИ окрестили штурмовиков на мотоциклах драгунами? Как и воины прошлого, они воюют и на колесах, и спешиваясь. Здесь и сейчас ребята учатся ездить по одиночке, но в бою, скорее всего, на мотоцикле будут сидеть двое: один управляет, другой, вооружившись ружьем, прикрывает.В одних случаях штурмовики, добравшись до нужного места, бросают "коня" и приступают к штурму, в других первые номера высаживают вторых у вражеской позиции и уходят в тыл. Комбинаций разработано множество, применяются они в зависимости от конкретной ситуации."Мы тут обучаем передвижению на мототехнике с последующим штурмом опорного пункта либо населенного пункта. Чем хорош мотоцикл? Он позволяет быстро преодолеть самый опасный участок маршрута. К тому же на мотоциклах люди работают двойками. В голове мысль, что вот мой второй номер, он рядом и мы вместе работаем.Мотоцикл можно бросить либо в лесополосе, либо уже непосредственно перед штурмом опорного пункта. Можно даже соскочить с мотоцикла и, пока он едет в сторону противника, открыть огонь. Топливо в мотоцикле загорится –это сработает как отвлекающий маневр. А можно не стрелять, поскольку рев двигателя отвлекает внимание уже сам по себе. Этому всему тоже обучаем", – рассказывает инструктор по армейской тактической стрельбе с позывным "Навигатор", он же старший сержант Мадьяров.Главный же плюс в том, что мотоцикл экономит силы штурмовика, которые ого как пригодятся в ходе боя с противником. Боец тащит на себе 50-60 килограммов, расстояния солидные, дороги опасные, а на последних километрах и вовсе начинается ад. Даже обладая незаурядными физическими кондициями и будучи вымуштрованным солдатом, до места доберешься вконец измочаленным."Мотоцикл изменил многое. Человек добрался до точки, а у него уже одышка, перенапряжение. В том числе нервное. А надо идти штурмовать, в голове куча мыслей. Тут может случиться вспышка паники.На мотоцикле, помимо всего прочего, человек добирается и полным сил, и сохранившим боевой дух. Кроме того, появляется пространство для маневра. Если что-то не получилось, можно отойти и попробовать с другой стороны.Но, повторюсь, основное – боевой дух. Когда едешь на мотоцикле, в голове спокойнее, тише. Человек добрался, он не изможден, а собран, сконцентрирован и готов работать", – резюмирует "Навигатор".Инструктор по тактической подготовке гоняет по мотодрому вместе с бойцами и указывает им на ошибки прямо на ходу. Перебросившись с нами парой-тройкой реплик, возвращается к личному составу для разбора полетов.Станет ли мотоцикл неотъемлемой частью экипировки пехотинца? Начнет ли кто-нибудь из этих ребят конструировать свои мотоциклы после войны? Появятся ли в России ветеранские мотоклубы, готовые привлекать, обучать и воспитывать молодежь? Время покажет.

https://ukraina.ru/20260810/zhmil-lovets-vrazheskikh-ptits-rossiyskaya-armiya-nachala-primenyat-novyy-dron-perekhvatchik-1082288276.html

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Игорь Гомольский

эксклюзив, донбасс, россия, украина.ру, fpv-дрон, дроны, беспилотники