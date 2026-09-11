https://ukraina.ru/20260911/gudbay-amerika-chto-zadumali-evropa-s-ukrainoy-1083128139.html

Гудбай, Америка: что задумали Европа с Украиной

Гудбай, Америка: что задумали Европа с Украиной - 11.09.2026 Украина.ру

Гудбай, Америка: что задумали Европа с Украиной

Очередной сговор Брюсселя, Оттавы и Киева против России, похоже, уже родился мертворождённым. Но оттого не менее смешон.

2026-09-11T06:03

2026-09-11T06:03

2026-09-11T06:03

эксклюзив

канада

европа

брюссель

марк карни

урсула фон дер ляйен

ес

пентагон

европейская комиссия

f-35

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В середине сентября 2026 года в председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Канады Марк Карни объявили о рождении всеобъемлющего стратегического альянса. Конечно, для «защиты мирового порядка». И сразу вопрос: против кого собираются дружить эти уважаемые люди?Для ответа не нужно быть семи пядей во лбу: Брюссель вместе с Оттавой и Киевом пытаются выстроить военную машину для противостояния с Москвой в условиях, когда Белый дом теряет интерес к европейским счетам, а Пекин затягивает сырьевую петлю.Замысел бюрократов понятен: они хотят застраховать себя от американских выборов и китайского ресурсного шантажа. Но насколько этот план жизнеспособен?Как работает соглашение ЕС — КанадаВ основе союза лежит подписанное летом 2025 года двустороннее Соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны. К осени 2026 года исходный документ переплавили в финансовый механизм, в основу которого лёг инструмент SAFE — Security Action for Europe.Это кредитный фонд объемом 150 миллиардов евро, который Брюссель занимает на открытом финансовом рынке под гарантии общеевропейских облигаций, чтобы раздать странам союза на срочные военные закупки.Канада стала первой страной за пределами Европы, которую впустили в эту мутную кредитную схему на льготных условиях. Параллельно работает программа субсидирования заводов на 1,5 миллиарда евро, в которую входит фонд поддержки Украины объемом 300 миллионов евро.Канадский премьер Карни пообещал влить в оборонку полтриллиона канадских долларов за десять лет. Компания IMT Precision получила 305 миллионов долларов субсидий на на производство стальных корпусов для 155-миллиметровых снарядов, а заводы General Dynamics готовятся наращивать варку порохов и выпуск метательных зарядов.В Польше и Румынии разворачиваются ремонтные базы, где канадские специалисты должны чинить натовскую бронетехнику и менять изношенные орудийные стволы.Но, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. В случае европейско-канадской авантюры таких оврагов — минимум пять.Почему этот план обречёнВо-первых, соглашение игнорирует американское законодательство, регулирующее военный экспорт.В оборонной промышленности США действует свод правил ITAR, суть которого проста: если в сложной ракете, броневике или радиолокаторе установлен хотя бы один американский чип, разъем или микроконденсатор, Вашингтон получает право вето на передачу этого оружия третьей стороне.История знает массу примеров, когда этот рычаг ломал многомиллиардные сделки европейцев. Например, Франция не могла отгрузить Египту крылатые ракеты SCALP, потому что американцы заблокировали поставку микросхем в блоке наведения.Испания пыталась продать транспортные самолеты C-295 Венесуэле, но контракт пошел под откос: Вашингтон запретил ставить на борт канадские турбовинтовые моторы Pratt & Whitney, внутри которых нашлись американские детали. Шведский истребитель Gripen регулярно вылетает с международных тендеров, поскольку на нем стоит двигатель от американской General Electric.История может повториться.Во-вторых, нужно помнить: чтобы ракеты летели, им нужно наведение — причём спутниковое. Вся боевая система Североатлантического альянса привязана к американскому военному сигналу GPS с шифрованием M-code, который контролируют космические силы США.Европейская спутниковая система Galileo существует и работает, но ее военный зашифрованный контур PRS обременен внутренним регламентом, по которому европейцы не имеют права делиться технологией производства криптографических процессоров с третьими странами. Когда Великобритания вышла из ЕС, ее инженеров немедленно выставили за дверь.Канада в этой системе может быть только второсортным клиентом без доступа к секретам шифрования.С тактической связью дела обстоят еще хуже. Основным каналом обмена данными на поле боя в странах НАТО служит протокол Link 16, а все шифровальные ключи и стандарты этого протокола монопольно держит в руках Агентство национальной безопасности США. И если европейцы и канадцы решат создать свою, независимую радиосеть, им придется выбросить на помойку новенькие американские истребители F-35, купленные Канадой, и разорвать прямую связь с радарами NORAD, которые прикрывают север американского континента.Альтернативы нет — собственная европейская сеть защищенного спутникового интернета IRIS развернётся не раньше 2030 года. А пока сама по себе европейская артиллерия слепа.В-третьих, можно напечатать любые триллионы евро, но бумага в казеннике пушки не взрывается. Основу современных артиллерийских метательных зарядов составляет нитроцеллюлоза. Для ее варки высшего качества военным заводам необходим специальный хлопковый линтер — примерно 70% этого сырья европейские заводы десятилетиями завозили из Китая.Когда европейские чиновники грозят Пекину экономической войной и одновременно заявляют о независимом производстве снарядов, в КНР, наверное, в голос хохочут. Стоит китайским властям ввести экспортные ограничения на хлопок, как пороховые комбинаты Франции, Германии и Польши начнут задыхаться.Европе сегодня не хватает как минимум десяти тысяч тонн военной нитроцеллюлозы ежегодно. Мощности по синтезу тротила и гексогена зажаты на паре предприятий в Польше и Норвегии, где заказы расписаны на пять лет вперед.С другой стороны, канадские месторождения лития, титана и редкоземельных металлов, которыми Оттава козыряет на переговорах — это просто сырьё, которому от куска руды до готовой платы предстоит очень далёкий путь. При этом Китай сегодня держит в руках около 70% мировой переработки лития в аккумуляторное сырье, больше половины выпуска титановой губки для авиации и 90% производства магнитов из редкоземельных элементов для ракетных моторов и радаров.И даже если все эти препятствия как-то удастся преодолеть, сам тот факт, что чисто географически канадская экономика суть придаток американского конвейера, никуда не денется. Это в-четвертых. Более 70% всего канадского экспорта уходит строго на юг, в Соединенные Штаты, и годовой товарооборот между странами превышает триллион долларов.Значит, несмотря на все меморандумы, Вашингтон останется для Канады гораздо более предпочтительным партнёром. Партнёром, с которым никто не хочет лишней нервотрёпки.Прецеденты уже были: когда Белый дом заподозрил канадцев в демпинге стали и алюминия, Оттава получила тарифный удар и была вынуждена вводить ответные пошлины на двадцать миллиардов долларов в ущерб собственным предприятиям.Канадский оборонный сектор получает свыше 60% своей экспортной выручки напрямую из бюджета Пентагона. Если правительство в Оттаве попытается всерьез перенаправить свои заводы на обслуживание европейских заказов в ущерб американским программам или начнет обходить экспортные правила Вашингтона, реакция США будет мгновенной.Не понадобятся никакие скандалы — достаточно ввести избирательные таможенные сборы на канадскую нефть, автозапчасти и прокат или приостановить действие оборонных контрактов. Канадский бизнес взвоет через две недели и сам придет в кабинет своего премьера с требованием прекратить заигрывания с Европой.И, наконец, пятой дырой во всей авантюры фон дер Ляйен остаётся сам Евросоюз. Брюссель любит говорить от имени всей Европы, но всё чаще балом правят шкурные интересы отдельных стран, которые имеют свойство не совпадать.Например, Франция, которая встала на путь жёсткого протекционизма. Концерны Dassault и Thales яростно лоббируют правило, по которому права на конструкцию и чертежи закупаемой техники должны принадлежать только европейским фирмам — никаким бывшим колонистам в этой схеме места нет.Польша, Румыния, и Прибалтика, подогреваемые многолетней антироссийской риторикой, и вовсе предпочтут не ждать реализации каких-то там меморандумов, а пойдут на прямые закупки. Поэтому Варшава отдает миллиарды долларов на танки Abrams и K2, установки HIMARS и комплексы Patriot, наплевав на брюссельские лекции о евросолидарности.Да и не только Польша склонна на практике это единство саботировать. Показательным примером стала немецкая инициатива создания противовоздушного щита European Sky Shield. Берлин предпочел купить американские комплексы Patriot и израильские Arrow 3, вместо того чтобы ждать развития франко-итальянской системы SAMP/T.Так что канадцам, чтобы получить хоть один контракт из фонда SAFE, придется добиваться одобрения всех стран-участниц конкретной закупки — которого скорее всего просто не будет. Любая совместная программа неизбежно утонет в согласованиях процентов локализации, дележке налоговых отчислений и спорах о том, чей рабочий должен закручивать последнюю гайку.Чернила и иллюзииБрюссель и Оттава сделали красивую картинку — вот мы, красивые и единые, сами живём эту жизнь и сами решаем, с кем воевать, и никакие Вашингтон с Пекином нам не указ. Но у канадцев и евробюрократов нет главного — суверенной производственной базы.Нельзя построить автономный военный блок, если твои ракеты зависят от чипов из США, наведение осуществляется через спутники Пентагона, порох варится из китайского хлопка, а недра перерабатываются на азиатских заводах.Нельзя вести независимую глобальную политику, когда твоя собственная экономика намертво привязана к американскому рынку сбыта, а внутри союза каждый участник норовит украсть кусок бюджетного пирога у соседа.

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https://ukraina.ru/20260910/1083093375.html

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эксклюзив, канада, европа, брюссель, марк карни, урсула фон дер ляйен, ес, пентагон, европейская комиссия, f-35