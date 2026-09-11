https://ukraina.ru/20260911/the-spectator-obyasnil-pochemu-tramp-ne-smozhet-kupit-putina-a-kiev--zaschitit-goroda-1083136724.html

The Spectator объяснил, почему Трамп не сможет "купить" Путина, а Киев — защитить города

The Spectator объяснил, почему Трамп не сможет "купить" Путина, а Киев — защитить города - 11.09.2026 Украина.ру

The Spectator объяснил, почему Трамп не сможет "купить" Путина, а Киев — защитить города

Украина стремительно приближается к критической точке военного и экономического истощения, а европейские союзники до сих пор не выработали реалистичную стратегию помощи, сообщает The Spectator

2026-09-11T11:58

2026-09-11T11:58

2026-09-11T11:58

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По данным издания, ключевые участники конфликта находятся в плену опасных заблуждений. Посланники Трампа зря думают, что Кремль можно задобрить выгодными экономическими сделками: если бы президента РФ Владимира Путина волновал бизнес, он бы вообще не начинал эту войну. Для Москвы это вопрос национальной безопасности, а не денег.Одновременно с этим надежды Киева остановить продвижение российских войск сталкиваются с суровой реальностью: способность Украины защищаться тает на фоне методичного разрушения ее инфраструктуры и городов. Ситуация усугубляется критическим дефицитом ресурсов. Киев фактически исчерпал оборонный бюджет, столкнувшись с финансовой дырой в 26 миллиардов евро, а также испытывает острую нехватку систем ПВО, ракет-перехватчиков Patriot и живой силы на фронте.Издание возлагает прямую ответственность за происходящее на европейские столицы, совершившие три стратегических просчета. Западная Европа так и не отказалась полностью от российских энергоресурсов, зажата в рамках ограничений на поставки дальнобойного оружия и при этом долгое время демонстративно отказывалась от дипломатического трека. Внутри самой Украины положение дел усложняется падением доверия к руководству страны — соцопросы демонстрируют, что внутреннюю коррупцию граждане считают даже более опасным вызовом, чем внешние угрозы. На этом фоне в Европе начинает рушиться политическое табу на прямые контакты с Москвой, а эксперты открыто признают бесполезность простой накачки оружием без четкого плана действий. Автор материала предупреждает, что без кардинального изменения европейского подхода Киев может столкнуться с жестким финальным давлением со стороны Кремля, стремящегося завершить конфликт на своих условиях.Подробнее о проблемах Киева - в материале Зеленский признал катастрофический дефицит ракет-перехватчиков у ВСУ на сайте Украина.ру.

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новости, киев, украина, москва, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру