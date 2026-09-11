https://ukraina.ru/20260911/6-ranenykh-udar-po-khlebnomu-furgonu-glava-lnr-rasskazal-ob-atakakh-vsu-po-respublike-1083140480.html
6 раненых, удар по хлебному фургону: глава ЛНР рассказал об атаках ВСУ по республике
6 раненых, удар по хлебному фургону: глава ЛНР рассказал об атаках ВСУ по республике - 11.09.2026 Украина.ру
6 раненых, удар по хлебному фургону: глава ЛНР рассказал об атаках ВСУ по республике
Выросло количество мирных жителей в Луганской Народной Республике, пострадавших от атак вооружённых формирований Украины. Об этом 11 сентября сообщил глава региона Леонид Пасечник
2026-09-11T16:02
2026-09-11T16:02
2026-09-11T16:02
новости
лнр
вооруженные силы украины
луганская народная республика
новые регионы
донбасс
мирные жители
всу
россия
леонид пасечник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1b/1080721088_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe1e30ba8a5a389f8d5c3d94cbd26a1a.jpg
"Из-за террористических действий ВФУ за сутки в республике пострадали 6 человек". - констатировал глава ЛНР.Он сообщил, что в Лутугинском муниципальном округе вражеский БПЛА ударил по бензовозу на автозаправочной станции. В итоге ранения получили двое работников АЗС.Хлебный фургон был атакован на автодороге в районе села Орехово Антрацитовского муниципального округа атакован - ранен водитель."В Сватовском муниципальном округе от ударов неонацистов пострадали 71-летняя женщина и 43-летний мужчина. В Кременском округе атакована придомовая территория, ранена 55-летняя женщина", - заявил Пасечник.Он отметил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.По данным главы республики, всего за сутки под огнем противника 16 находились муниципалитетов. В результате повреждены транспортные средства, жилые дома, гражданская, коммунальная и коммерческая инфраструктура. "Все необходимые службы и местные власти задействованы в ликвидации последствий. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют преступления неонацистов", - заверил глава ЛНР.Он также проинформировал, что силами ПВО и мобильных групп (МОГ) над территорией республики уничтожено около 100 вражеских целей.Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
лнр
луганская народная республика
донбасс
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1b/1080721088_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_70c06fafdbea8700e3611e8265f1230b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лнр, вооруженные силы украины, луганская народная республика, новые регионы, донбасс, мирные жители, всу, россия, леонид пасечник
Новости, ЛНР, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Новые регионы, Донбасс, мирные жители, ВСУ, Россия, Леонид Пасечник
6 раненых, удар по хлебному фургону: глава ЛНР рассказал об атаках ВСУ по республике
Выросло количество мирных жителей в Луганской Народной Республике, пострадавших от атак вооружённых формирований Украины. Об этом 11 сентября сообщил глава региона Леонид Пасечник
"Из-за террористических действий ВФУ за сутки в республике пострадали 6 человек". - констатировал глава ЛНР.
Он сообщил, что в Лутугинском муниципальном округе вражеский БПЛА ударил по бензовозу на автозаправочной станции. В итоге ранения получили двое работников АЗС.
Хлебный фургон был атакован на автодороге в районе села Орехово Антрацитовского муниципального округа атакован - ранен водитель.
"В Сватовском муниципальном округе от ударов неонацистов пострадали 71-летняя женщина и 43-летний мужчина. В Кременском округе атакована придомовая территория, ранена 55-летняя женщина", - заявил Пасечник.
Он отметил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
По данным главы республики, всего за сутки под огнем противника 16 находились муниципалитетов. В результате повреждены транспортные средства, жилые дома, гражданская, коммунальная и коммерческая инфраструктура.
"Все необходимые службы и местные власти задействованы в ликвидации последствий. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют преступления неонацистов", - заверил глава ЛНР.
Он также проинформировал, что силами ПВО и мобильных групп (МОГ) над территорией республики уничтожено около 100 вражеских целей.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.