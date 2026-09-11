https://ukraina.ru/20260911/6-ranenykh-udar-po-khlebnomu-furgonu-glava-lnr-rasskazal-ob-atakakh-vsu-po-respublike-1083140480.html

6 раненых, удар по хлебному фургону: глава ЛНР рассказал об атаках ВСУ по республике

6 раненых, удар по хлебному фургону: глава ЛНР рассказал об атаках ВСУ по республике - 11.09.2026 Украина.ру

6 раненых, удар по хлебному фургону: глава ЛНР рассказал об атаках ВСУ по республике

Выросло количество мирных жителей в Луганской Народной Республике, пострадавших от атак вооружённых формирований Украины. Об этом 11 сентября сообщил глава региона Леонид Пасечник

2026-09-11T16:02

2026-09-11T16:02

2026-09-11T16:02

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"Из-за террористических действий ВФУ за сутки в республике пострадали 6 человек". - констатировал глава ЛНР.Он сообщил, что в Лутугинском муниципальном округе вражеский БПЛА ударил по бензовозу на автозаправочной станции. В итоге ранения получили двое работников АЗС.Хлебный фургон был атакован на автодороге в районе села Орехово Антрацитовского муниципального округа атакован - ранен водитель."В Сватовском муниципальном округе от ударов неонацистов пострадали 71-летняя женщина и 43-летний мужчина. В Кременском округе атакована придомовая территория, ранена 55-летняя женщина", - заявил Пасечник.Он отметил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.По данным главы республики, всего за сутки под огнем противника 16 находились муниципалитетов. В результате повреждены транспортные средства, жилые дома, гражданская, коммунальная и коммерческая инфраструктура. "Все необходимые службы и местные власти задействованы в ликвидации последствий. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют преступления неонацистов", - заверил глава ЛНР.Он также проинформировал, что силами ПВО и мобильных групп (МОГ) над территорией республики уничтожено около 100 вражеских целей.Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, лнр, вооруженные силы украины, луганская народная республика, новые регионы, донбасс, мирные жители, всу, россия, леонид пасечник