https://ukraina.ru/20260911/terakt-11-sentyabrya-neozhidannyy-argument-o-prichastnosti-spetssluzhb-ssha-1083141655.html

Теракт 11 сентября: неожиданный аргумент о причастности спецслужб США

Теракт 11 сентября: неожиданный аргумент о причастности спецслужб США - 11.09.2026 Украина.ру

Теракт 11 сентября: неожиданный аргумент о причастности спецслужб США

25 лет назад захваченные террористами, входившими в организацию "Аль-Каида"* под руководством Усамы бен Ладена, пассажирские самолёты таранили башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а также Пентагон. Ещё один самолёт упал. Теракт сразу же оброс массой конспирологических версий, которые, в большинстве своём, живы по сей день.

2026-09-11T15:20

2026-09-11T15:20

2026-09-11T15:20

мнения

сша

афганистан

ирак

абу бакр аль-багдади

валерий залужный

аль-каида

игил

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Собственно, конспирологов понять можно.Действительно трудно представить себе синхронный захват четырёх самолётов и филигранное направление их в заданные цели. Речь шла о прямых попаданиях, а самолёт – не велосипед, на месте его не развернёшь.Трудно понять и причины обрушения зданий ВТЦ, которые буквально рассыпались в пыль – конспирологи видят в этом "контролируемый снос". Хотя тут как раз всё просто: любые здания современной конструкции в случае перегрева и последующей деформации металлического каркаса будут разрушаться именно так.Неочевидны и цели террористов. Обычно ссылаются на фетву бен Ладена и Аймана аз-Завахири 1998 года, в которой говорится: "убийство американцев – как военных, так и гражданских, а также их союзников – это долг каждого правоверного мусульманина, который должен использовать для этого любую подходящую возможность, где бы он ни находился". Но, честно говоря, из этого, а равно и из воспоминаний о ливанской войне 1982 года, теракт 11 сентября 2001 года никак не выводится. Понятно, что террористы преследовали какие-то политические цели, но цели эти, скорее всего, находись где-то внутри международного террористического сообщества.США же, воспользовавшись внезапно сформировавшимся антитеррористическим консенсусом, начали операцию "Несокрушимая свобода" в Афганистане, формально направленной против "Аль-Каиды"*, а фактически, как полагают конспирологи, на захват контроля над производством и транспортировкой наркотиков. Через 20 лет операцию пришлось свернуть, не достигнув каких-то определённых целей. Под раздачу попал и Ирак.Наиболее популярная конспирологическая версия заключается в том, что американские спецслужбы (при участии израильтян, конечно, – куда же без них?) сами организовали теракты, чтобы оправдать проведение антитеррористических операций. Как будто оно было им нужно… А их давний, ещё со времён войны против СССР в Афганистане, агент бен Ладен просто взял на себя ответственность (к слову, он сделал много противоречивых заявлений по этому поводу, так что его роль до конца не ясна), а позже был ликвидирован – чтобы не проболтался.Мы конспирологические версии не любим. В смысле, всяко-разной конспирологии в мире происходит очень много – буквально за каждым событием можно обнаружить реальный или правдоподобный "хитрый план". Но на практике миром правит не тайная ложа, а явная лажа. То есть "хитрые планы" в 99% случаев не срабатывают, а вот закон Мёрфи ("всё, что может пойти не так, пойдёт не так") действует без сбоев.В данном случае, правда, речь идёт не о соревновании "тайной ложи" и "явной лажи", а о двух "хитрых планах" – "Аль-Каиды"* и условной коалиции ЦРУ – Моссада. "Лажей" тут была работа американских контртеррористических служб, но надо сказать, что до Усамы никто ничего такого не осуществлял – хотя паранойя и входит в круг профессиональных обязанностей контрразведчиков, представить себе такую операцию столь же сложно, как наличие гиперзвуковых ракет у йеменских хуситов, воюющих в резиновых тапках.Впрочем, кое-какая информация у спецслужб была (наличие информации у спецслужбы не обязательно означает, что она её где-то добыла – может, она и является её источником). Автор телеграм-канала "Историк-алкоголик" напоминает:"Со всей очевидностью, контур секретности ЦРУ протёк, поскольку за считанные дни до 9/11 на бирже был зафиксирован аномальный спрос на put option (опционы на продажу) акций авиакомпаний, прежде всего United Airlines и American Airlines (10 сентября, накануне терактов, объем торгов put option этих компаний превысил объем call option в 6 раз). Собственно, у них и угнали самолёты. Также аномальный спрос на put option наблюдался у и перестраховочных компаний, таких как Munich R и Swiss Re. Обе по итогу потеряли по $1,5-2 млрд на страховых выплатах".Но главный аргумент в пользу внутриамериканской версии есть. Состоит он в парадоксальной неспособности учиться на собственных ошибках."Аль-Каида"* вообще и Усама бен Ладен в частности – во многом продукт поддержки США войны, которую вела афганская оппозиция (в значительной мере – исламистская) против властей Демократической республики Афганистан и поддерживавшего их советского контингента.В частности, он сотрудничал с генеральным директором (в 1987-89 годах) Межведомственной разведки Афганистана Хамидом Гулем, который координировал передачу душманам-моджахедам американской военной помощи. Другим источником поддержки была Саудовская Аравия, подданным которой и был бен Ладен. Судя по всему, контактировал он и непосредственно с американцами."Аль-Каида"* была создана в 1988 году из участников различных организаций моджахедов. Получив американскую помощь (прежде всего – в виде вооружения и обучения), они вскоре повернули оружие против США.Одним из следствий терактов 11 сентября было возникновение ИГИЛ*. В 2003 году США и союзники разрушили государство в Ираке, результатом этого стало возникновение множества исламистских организаций и проникновение на территорию страны агентов "Аль-Каиды"* (ИГИЛ* изначально и было "Аль-Каидой в Ираке"). Своеобразным центром, в котором бывшие офицеры иракской армии знакомились с террористами и проповедниками воинствующего ислама, стал американский фильтрационный лагерь Кэмп-Букка. Там, в частности, в 2004 году содержался будущий халиф Абу Бакр аль-Багдади.Собственно, США ИГИЛ* не создавали, но они сформировали условия, в которых ИГИЛ* возникла. Уже через три года после ликвидации бен Ладена (кстати – в Пакистане, где он, скорее всего, всё это время и был) США пришлось участвовать в операции против ИГИЛ*. А ведь последствия демонтажа пусть неприятного американцам, но светского и державшего исламистов в ежовых рукавицах режима не так трудно было просчитать… Тут ведь не было такой большой дистанции, как между началом операции по оказанию помощи моджахедам и возникновением "Аль-Каиды"*.Ну, а потом начинается поддержка Украины… Неужели трудно понять: если вооружать и обучать террористов, рано или поздно они повернут оружие против США? Особенно если им наглядно продемонстрировать, что осуществление диверсий и терактов не только в России, но и на территории Европейского Союза и против стран – членов Европейского Союза, не наказывается?Тут стоит сделать ремарку. Ненаказуемость касается, разумеется, не персонажей, назначенных исполнителями подрыва "Северного потока" (у нас нет уверенности, что они действительно исполнители, но где-то неподалёку они были, а совсем никого не наказывать нельзя), а тех, кто отдавал приказы. Сейчас уже прямо говорится о причастности к осуществлению диверсии тогдашнего главкома Залужного, но Зеленский не мог быть непричастен. Пока об их привлечении к ответственности речь не идёт, но мы не исключаем развитие событий по сценарию, при котором после окончания войны они окажутся на скамье подсудимых именно из-за "Северного потока – 2".Но даже и в этом случае украинские террористы, взращённые США, обязательно повернут оружие против Америки. Причём вовсе не обязательно по идейным соображениям (хотя идейные соображения в наличии – союзники сволочи, не дали нам атомную бомбу…), а просто будучи нанятыми, допустим, теми же колумбийскими картелями, которые сейчас поставляют УГИЛ живую силу.Но США почему-то повторения истории с "Аль-Каидой"* не боятся. Почему? Есть два ответа.Первый – по Задорнову: "ну, тупые!" Не так, чтобы просто совсем тупые, неспособные спрогнозировать результаты своих действий, а скорее мыслящие в категориях: да, были ошибки, но мы же их учли, ввинтили куда надо предохранители… А потом – та самая, легендарная Явная Лажа.Второй – они не боятся повторения, потому что первого случая не было. В смысле – теракт был, а отношение к нему "Аль-Каиды"* такое же, как у ГУР МО Украины к диверсии на СП-2 (в лучшем случае – исполнители в чужой операции). Ну, так всё же бывает в первый раз…* Террористическая организация, запрещённая в России.

https://ukraina.ru/20260309/kak-sobytiya-11-sentyabrya-2011-izmenili-blizhniy-vostok-1076509618.html

https://ukraina.ru/20191225/1026168920.html

https://ukraina.ru/20190110/1022297661.html

https://ukraina.ru/20260809/zapad-vyrastil-monstra-drony-oruzhie-i-dikie-gusi-s-ukrainy-raspolzayutsya-po-miru-1082303244.html

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мнения, сша, афганистан, ирак, абу бакр аль-багдади, валерий залужный, аль-каида, игил, цру, владимир зеленский, северный поток, терроризм, террорист, теракт