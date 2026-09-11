https://ukraina.ru/20260911/teper-ofitsialno-u-ukrainy-konchayutsya-dengi-1083133678.html

Теперь официально: у Украины кончаются деньги

Теперь официально: у Украины кончаются деньги - 11.09.2026 Украина.ру

Теперь официально: у Украины кончаются деньги

Военная эскалация Зеленского и его план по принуждению России к миру дали неожиданный для Украины результат. Страна оказалась на грани социального коллапса – может остановиться выплата пенсий и зарплат. Об этом предупредил министр финансов Сергей Марченко.

2026-09-11T10:15

2026-09-11T10:15

2026-09-11T10:15

эксклюзив

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"Мы дошли до предела. Украина начала ограничивать государственные расходы из-за замедления международной помощи, возможны задержки с социальными выплатами", – предупредил финансист.Также он заявил, что подобных проблем с бюджетом не было с 2022 года. Сенсация? Вовсе нет. Подобные тревожные звоночки раздаются уже несколько недель.Например, в начале сентября глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойников предупредил, что Украина должна готовиться к тому, что у людей не будет работы, государство не сможет обеспечить всех прямыми денежными выплатами во время зимы. Все, что сможет государство – выдавать горячее питание наиболее незащищенным группам людей.Откровения о тарелке супа вместо пенсии или зарплаты прозвучали на фоне операции "Карфаген", которую проводят сотрудники НАБУ, разоблачая коррумпированных прокуроров и показывая их набитые долларами сейфы.Но министр финансов не призывает направить конфискованные у чиновников и силовиков деньги на социальные нужды. Вместо этого представитель Кабмина пытается под соусом грядущего пенсионно-зарплатного краха надавить на депутатов и вынудить их голосовать за законопроект о налогообложении посылок до 150 евро – чтобы разблокировать западную помощь.Депутаты уже дважды проваливали пакет законов, на которых настаивает МВФ. Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа рассказывает, что внешние доноры очень недовольны строптивостью парламентариев и шантажируют Киев угрозой остановки очередного транша.Причем речь идет не только о злосчастных посылках, но и о законе о налогообложении цифровых платформ, а также о поправках к закону о независимости НКРЭП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) и совершении процедур назначения в Национальную комиссию по регулированию энергетики.Имеются в виду, конечно же, назначения международных наблюдателей, рассчитывающих понемногу перехватить контроль над энергетикой и коммунальными услугами – чтобы самим стричь несчастных украинских овец.Пока депутаты сопротивляются такому плану, понимая, что налогообложение посылок окончательно завалит малый бизнес и больно ударит по украинцам, выживающим с мелких продаж заграничного барахла. Да и усиливать зависимость от МВФ тоже не хочется.Но есть важный нюанс: транш Фонда в размере 1,66 миллиарда долларов тесно завязан на получение куда больших объемов помощи от ЕС. Иными словами, отказ следовать требованиям МВФ приведет к блокаде европейских миллиардов. А это, в свою очередь, скажется на объемах недофинансирования украинского бюджета, который наполняется за счет внешних подачек."Мы исчерпали все вербальные способы коммуникации, поэтому вынуждены применять меры по ограничению расходов. Мы дошли до предела, и нет объяснений, почему мы в этот сложный период не можем проголосовать за эти законопроекты, понимая всю важность вопроса", – ставит вопрос ребром министр Марченко.По его словам, правительство уже отложило все некритические расходы на декабрь и разработало регламенты деятельности в период ограниченной ликвидности.Выглядит этот "план спасения" так: все поступающие доходы Кабмин будет направлять на финансирование безопасности и обороны. И только потом дело дойдет до зарплат и пенсий – если появятся источники финансирования. Причем ограничения коснутся не только государственного бюджета, но и всех бюджетов, в том числе местных. Любые программы капитального строительства и прочие фактически тоже будут приостановлены.А если дополнительные деньги не поступят, украинцы останутся без зарплат, пенсий и социальной помощи. Все это, по словам министра финансов, будет дополнено девальвацией гривны и инфляцией.Впрочем, даже у этого "плача Ярославны" от Марченко есть скрытый мотив. Даже два.Во-первых, правительство пытается добить Раду и остатки ее рейтинга, проголосовав за дополнительный налог с обычных людей на дешевые покупки за рубежом.Во-вторых, рассказами о голодных пенсионерах киевский режим пытается разжалобить западных спонсоров, которые перестали присылать Зеленскому деньги. Более того, они заговорили об аудите уже выданных Украине средств. Нужно подстегнуть европейских налогоплательщиков: очевидно, скоро мировые телеканалы начнут показывать душераздирающие сюжеты с голодными пенсионерами и безработными, оставшимися без зарплат…При этом Марченко предусмотрительно не говорит широкой публике, на сколько сотен миллиардов упали поступления в госбюджет в третьем квартале (в первую очередь из-за блокады портов). Сделано это специально, ведь иначе даже самые патриотичные граждане поймут, что обложение налогами зарубежных посылок – как слону дробина.А взволнованные "патриоты" также напоминают, что из-за финансовой политики властей уже оказалась на стопе вся волонтерская помощь, на грани паралича – мелкий бизнес и частные предприниматели. И как при таких вводных Украина намерена продолжать войну?В четвертом квартале поступлений в бюджет будет еще меньше. А к началу 2027 года, можно прогнозировать, экономика страны может оказаться на последнем издыхании.Все идет к ситуации, когда Евросоюзу придется целиком закрывать финансовые потребности Украины. Готовы ли к этому в ЕС – речь идет о сумме примерно в 150 миллиардов долларов? Европа с трудом переварила 90 миллиардов прошлого транша, а в ряде стран Евросоюза все громче звучат голоса прагматиков, требующих перекрыть финансовую подпитку Украины.Внутренние ресурсы тоже подходят к концу: олигархи как могут выводят крупный бизнес из Украины, а предприниматели поменьше пакуют чемоданы и вывозят накопленные сбережения.В общем, принуждение России к миру не удалось – вместо этого власти Украины добивают остатки экономики. Страну превращаются в большую братскую могилу, где могут похоронить сотни тысяч украинцев, которых оставят без средств к существованию уже в ближайшие месяцы.

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https://ukraina.ru/20260821/strana-funktsiya-chto-na-samom-dele-oznachaet-ogromnyy-gosdolg-ukrainy-1082658186.html

https://ukraina.ru/20260905/ukraina-ne-smozhet-protivostoyat-rossii-v-2027-godu-1083026137.html

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, россия, киев, владимир зеленский, кабмин, мвф, ес, марченко