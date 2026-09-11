Теперь официально: у Украины кончаются деньги
Военная эскалация Зеленского и его план по принуждению России к миру дали неожиданный для Украины результат. Страна оказалась на грани социального коллапса – может остановиться выплата пенсий и зарплат. Об этом предупредил министр финансов Сергей Марченко.
"Мы дошли до предела. Украина начала ограничивать государственные расходы из-за замедления международной помощи, возможны задержки с социальными выплатами", – предупредил финансист.
Также он заявил, что подобных проблем с бюджетом не было с 2022 года. Сенсация? Вовсе нет. Подобные тревожные звоночки раздаются уже несколько недель.
Например, в начале сентября глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойников предупредил, что Украина должна готовиться к тому, что у людей не будет работы, государство не сможет обеспечить всех прямыми денежными выплатами во время зимы. Все, что сможет государство – выдавать горячее питание наиболее незащищенным группам людей.
Откровения о тарелке супа вместо пенсии или зарплаты прозвучали на фоне операции "Карфаген", которую проводят сотрудники НАБУ, разоблачая коррумпированных прокуроров и показывая их набитые долларами сейфы.
Но министр финансов не призывает направить конфискованные у чиновников и силовиков деньги на социальные нужды. Вместо этого представитель Кабмина пытается под соусом грядущего пенсионно-зарплатного краха надавить на депутатов и вынудить их голосовать за законопроект о налогообложении посылок до 150 евро – чтобы разблокировать западную помощь.
Депутаты уже дважды проваливали пакет законов, на которых настаивает МВФ. Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа рассказывает, что внешние доноры очень недовольны строптивостью парламентариев и шантажируют Киев угрозой остановки очередного транша.
Вчера, 13:30Чем быстрее капитулируют украинские военные, тем больше шансов у их родственников выжитьМэр Киева Виталий Кличко, раньше призывавший желающих выжить киевлян покинуть город до зимы, выступил с утешительным заявлением. Руководство Киева создаёт запасы пищевых продуктов на случай полного прекращения подвоза.
Причем речь идет не только о злосчастных посылках, но и о законе о налогообложении цифровых платформ, а также о поправках к закону о независимости НКРЭП (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) и совершении процедур назначения в Национальную комиссию по регулированию энергетики.
Имеются в виду, конечно же, назначения международных наблюдателей, рассчитывающих понемногу перехватить контроль над энергетикой и коммунальными услугами – чтобы самим стричь несчастных украинских овец.
Пока депутаты сопротивляются такому плану, понимая, что налогообложение посылок окончательно завалит малый бизнес и больно ударит по украинцам, выживающим с мелких продаж заграничного барахла. Да и усиливать зависимость от МВФ тоже не хочется.
Но есть важный нюанс: транш Фонда в размере 1,66 миллиарда долларов тесно завязан на получение куда больших объемов помощи от ЕС. Иными словами, отказ следовать требованиям МВФ приведет к блокаде европейских миллиардов. А это, в свою очередь, скажется на объемах недофинансирования украинского бюджета, который наполняется за счет внешних подачек.
"Мы исчерпали все вербальные способы коммуникации, поэтому вынуждены применять меры по ограничению расходов. Мы дошли до предела, и нет объяснений, почему мы в этот сложный период не можем проголосовать за эти законопроекты, понимая всю важность вопроса", – ставит вопрос ребром министр Марченко.
По его словам, правительство уже отложило все некритические расходы на декабрь и разработало регламенты деятельности в период ограниченной ликвидности.
Выглядит этот "план спасения" так: все поступающие доходы Кабмин будет направлять на финансирование безопасности и обороны. И только потом дело дойдет до зарплат и пенсий – если появятся источники финансирования. Причем ограничения коснутся не только государственного бюджета, но и всех бюджетов, в том числе местных. Любые программы капитального строительства и прочие фактически тоже будут приостановлены.
21 августа, 04:47Страна-функция: что на самом деле означает огромный госдолг УкраиныГосдолг Украины, внешний и внутренний, с 2013 года вырос в 16 раз — на 199 миллиардов долларов. Теперь Украина должна кредиторам 212 миллиардов. Эти цифры действительно выглядят впечатляюще. Но есть несколько факторов, если и не отменяющих финансовый коллапс Украины, то отодвигающих его. И то при условии, что коллапс вообще случится.
А если дополнительные деньги не поступят, украинцы останутся без зарплат, пенсий и социальной помощи. Все это, по словам министра финансов, будет дополнено девальвацией гривны и инфляцией.
Впрочем, даже у этого "плача Ярославны" от Марченко есть скрытый мотив. Даже два.
Во-первых, правительство пытается добить Раду и остатки ее рейтинга, проголосовав за дополнительный налог с обычных людей на дешевые покупки за рубежом.
Во-вторых, рассказами о голодных пенсионерах киевский режим пытается разжалобить западных спонсоров, которые перестали присылать Зеленскому деньги. Более того, они заговорили об аудите уже выданных Украине средств. Нужно подстегнуть европейских налогоплательщиков: очевидно, скоро мировые телеканалы начнут показывать душераздирающие сюжеты с голодными пенсионерами и безработными, оставшимися без зарплат…
При этом Марченко предусмотрительно не говорит широкой публике, на сколько сотен миллиардов упали поступления в госбюджет в третьем квартале (в первую очередь из-за блокады портов). Сделано это специально, ведь иначе даже самые патриотичные граждане поймут, что обложение налогами зарубежных посылок – как слону дробина.
А взволнованные "патриоты" также напоминают, что из-за финансовой политики властей уже оказалась на стопе вся волонтерская помощь, на грани паралича – мелкий бизнес и частные предприниматели. И как при таких вводных Украина намерена продолжать войну?
В четвертом квартале поступлений в бюджет будет еще меньше. А к началу 2027 года, можно прогнозировать, экономика страны может оказаться на последнем издыхании.
Все идет к ситуации, когда Евросоюзу придется целиком закрывать финансовые потребности Украины. Готовы ли к этому в ЕС – речь идет о сумме примерно в 150 миллиардов долларов? Европа с трудом переварила 90 миллиардов прошлого транша, а в ряде стран Евросоюза все громче звучат голоса прагматиков, требующих перекрыть финансовую подпитку Украины.
Внутренние ресурсы тоже подходят к концу: олигархи как могут выводят крупный бизнес из Украины, а предприниматели поменьше пакуют чемоданы и вывозят накопленные сбережения.
В общем, принуждение России к миру не удалось – вместо этого власти Украины добивают остатки экономики. Страну превращаются в большую братскую могилу, где могут похоронить сотни тысяч украинцев, которых оставят без средств к существованию уже в ближайшие месяцы.
Подписывайся на