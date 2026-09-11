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Удар по УПА*: польский политик кувалдой разбил памятник бандеровцам у границы с Украиной
Удар по УПА*: польский политик кувалдой разбил памятник бандеровцам у границы с Украиной - 11.09.2026 Украина.ру
Удар по УПА*: польский политик кувалдой разбил памятник бандеровцам у границы с Украиной
Депутат Европарламента от Польши Гжегож Браун опубликовал в соцсетях видеозапись уничтожения памятника пособникам Украинской повстанческой армии (УПА*), установленный неподалеку от границы с Украиной в населенном пункте Долхобычув
2026-09-11T12:53
2026-09-11T12:53
2026-09-11T12:58
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Браун и его однопартиец с помощью топоров-кувалд сбили надписи и имена нескольких десятков ликвидированных в 1946 году националистов с валуна в человеческий рост. Евродепутат подчеркнул, что данный обелиск оскорбляет память поляков, ставших жертвами геноцида, и должен был быть ликвидирован в первый же день после обнаружения. По словам политика, местные жители годами не решались снести монумент из-за панического страха перед местью и поджогами со стороны украинцев. Ранее памятник неоднократно оскверняли, в том числе обливали краской, что вызывало жесткие протесты со стороны украинского посольства, требовавшего наказать виновных.Отношения между Польшей и Украиной остаются натянутыми из-за трагических событий прошлых лет. Варшава официально обвиняет украинских националистов из ОУН-УПА* в геноциде поляков. В 2026 году этот конфликт вспыхнул еще сильнее. Владимир Зеленский открыто поддержал националистов: он приехал на перезахоронение одного из их лидеров и назвал в честь УПА* подразделение ВСУ. В ответ Польша отобрала у Зеленского свою главную госнаграду — орден Белого Орла.Подробнее о противостоянии - в материале В Польше участились нападения на украинцев на фоне экономических противоречий на сайте Украина.ру.* Запрещенная в РФ экстремистская организация.
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новости, польша, украина, варшава, владимир зеленский, европарламент, оун-упа, вооруженные силы украины
Новости, Польша, Украина, Варшава, Владимир Зеленский, Европарламент, ОУН-УПА, Вооруженные силы Украины
Удар по УПА*: польский политик кувалдой разбил памятник бандеровцам у границы с Украиной
12:53 11.09.2026 (обновлено: 12:58 11.09.2026)
Депутат Европарламента от Польши Гжегож Браун опубликовал в соцсетях видеозапись уничтожения памятника пособникам Украинской повстанческой армии (УПА*), установленный неподалеку от границы с Украиной в населенном пункте Долхобычув
Браун и его однопартиец с помощью топоров-кувалд сбили надписи и имена нескольких десятков ликвидированных в 1946 году националистов с валуна в человеческий рост.
Евродепутат подчеркнул, что данный обелиск оскорбляет память поляков, ставших жертвами геноцида, и должен был быть ликвидирован в первый же день после обнаружения.
По словам политика, местные жители годами не решались снести монумент из-за панического страха перед местью и поджогами со стороны украинцев.
Ранее памятник неоднократно оскверняли, в том числе обливали краской, что вызывало жесткие протесты со стороны украинского посольства, требовавшего наказать виновных.
Отношения между Польшей и Украиной остаются натянутыми из-за трагических событий прошлых лет. Варшава официально обвиняет украинских националистов из ОУН-УПА* в геноциде поляков. В 2026 году этот конфликт вспыхнул еще сильнее. Владимир Зеленский открыто поддержал националистов: он приехал на перезахоронение одного из их лидеров и назвал в честь УПА* подразделение ВСУ. В ответ Польша отобрала у Зеленского свою главную госнаграду — орден Белого Орла.
* Запрещенная в РФ экстремистская организация.