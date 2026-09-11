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Сикорский и Цахкна тайно приехали в Киев: что известно о визите

Сикорский и Цахкна тайно приехали в Киев: что известно о визите - 11.09.2026 Украина.ру

Сикорский и Цахкна тайно приехали в Киев: что известно о визите

Министры иностранных дел Польши и Эстонии Радослав Сикорский и Маркус Цахкна неожиданно прибыли в Киев поездом. Об этом 11 сентября сообщили украинские СМИ

2026-09-11T14:09

2026-09-11T14:09

2026-09-11T14:09

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Польский дипломат сообщил о визите на странице в соцсети X, подписав фото возле состава: "Добрый день из Киева". Цахкна также прибыл в украинскую столицу поездом, отметив, что "всегда рад вновь вернуться".О визите заранее не сообщалось, цели поездки оба главы МИД не уточнили. Как отмечают наблюдатели, это уже второй за неделю необъявленный приезд европейских дипломатов в Киев — ранее здесь побывал глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* призвал страны Балтии поберечь "свою кровь и деньги", порекомендовав воспользоваться опытом Киева в конфликте с Москвой.До этого глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что темой переговоров в Киеве стал вопрос зимнего пакета помощи Украине. Зеленский добавил, что Канада может предоставить дефицитные системы и используемые ими ракеты.Ожидается, что в ходе визита он проведёт ряд важных встреч, на которых будет закреплён "уже давно существующий стратегический уровень отношений" между Киевом и Оттавой. В частности, президент Украины примет участие в переговорах с премьер-министром Канады Марком Карни.Об этом – в материале "Столетний" договор и ракеты для ПВО: Зеленского "утешили" в КанадеБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Цена украинского конфликта, успехи ВС РФ. Хроника событий на утро 11 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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киев, украина, канада, владимир зеленский, сикорский, марк карни, мид, новости