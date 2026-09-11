Пойман украинский адвокат, обещавший за $5 млн закрыть уголовное дело - 11.09.2026 Украина.ру
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Пойман украинский адвокат, обещавший за $5 млн закрыть уголовное дело
Пойман украинский адвокат, обещавший за $5 млн закрыть уголовное дело - 11.09.2026 Украина.ру
Пойман украинский адвокат, обещавший за $5 млн закрыть уголовное дело
До 8 лет с конфискацией имущества грозит украинскому адвокату, собравшему миллионы долларов наличными для взятки силовикам при решении вопроса о закрытии уголовного дела. Об этом 11 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-09-11T12:25
2026-09-11T12:26
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взятка
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Адвоката задержали в Киеве сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ. Он "за 5 млн долларов США обещал повлиять на работников правоохранительного органа для закрытия уголовного производства", рассказали в ведомстве.В сообщении не указаны фигуранты и обстоятельства дела. Отмечено, что расследование проводилось "с 2014 года и касалось возможного противоправного завладения корпоративными правами двух обществ".Адвокат распространил информацию о возможности привлечения к уголовной ответственности бывшего совладельца обществ. При встрече с представителем последнего он потребовал $5 млн, обещая повлиять на правоохранителей и закрыть уголовное дело."После передачи части средств на сумму 3,8 млн долларов США адвокат был задержан", - сообщили в ГБР.Ведомство опубликовало фотографии, на одной из которых четыре сумки с наличными - долларами США нового образца в банковской упаковке.Процессуальное руководство по этому делу осуществляет Офис генпрокурора Украины.К украинским коррупционерам присмотрелся Никита Волкович в публикации Квартиры, замки, кони: на что тратят деньги украинские коррупционерыБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Цена украинского конфликта, успехи ВС РФ. Хроника событий на утро 11 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, россия, гбр, сбу, офис генпрокурора, криминал, адвокат, взятка, коррупция
Новости, Украина, США, Россия, ГБР, СБУ, Офис генпрокурора, криминал, адвокат, взятка, коррупция

Пойман украинский адвокат, обещавший за $5 млн закрыть уголовное дело

12:25 11.09.2026 (обновлено: 12:26 11.09.2026)
 
© Фото : ГБР УкраиныУкраинский адвокат обещал за $5 млн закрыть уголовное дело
Украинский адвокат обещал за $5 млн закрыть уголовное дело - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© Фото : ГБР Украины
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До 8 лет с конфискацией имущества грозит украинскому адвокату, собравшему миллионы долларов наличными для взятки силовикам при решении вопроса о закрытии уголовного дела. Об этом 11 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины
Адвоката задержали в Киеве сотрудники ГБР во взаимодействии с СБУ. Он "за 5 млн долларов США обещал повлиять на работников правоохранительного органа для закрытия уголовного производства", рассказали в ведомстве.
В сообщении не указаны фигуранты и обстоятельства дела. Отмечено, что расследование проводилось "с 2014 года и касалось возможного противоправного завладения корпоративными правами двух обществ".
Адвокат распространил информацию о возможности привлечения к уголовной ответственности бывшего совладельца обществ. При встрече с представителем последнего он потребовал $5 млн, обещая повлиять на правоохранителей и закрыть уголовное дело.
"После передачи части средств на сумму 3,8 млн долларов США адвокат был задержан", - сообщили в ГБР.
Ведомство опубликовало фотографии, на одной из которых четыре сумки с наличными - долларами США нового образца в банковской упаковке.
Процессуальное руководство по этому делу осуществляет Офис генпрокурора Украины.
К украинским коррупционерам присмотрелся Никита Волкович в публикации Квартиры, замки, кони: на что тратят деньги украинские коррупционеры
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Цена украинского конфликта, успехи ВС РФ. Хроника событий на утро 11 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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