В Курской области умерла пенсионерка, пострадавшая от атаки БПЛА - 11.09.2026 Украина.ру
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В Курской области умерла пенсионерка, пострадавшая от атаки БПЛА
В Курской области умерла пенсионерка, пострадавшая от атаки БПЛА - 11.09.2026 Украина.ру
В Курской области умерла пенсионерка, пострадавшая от атаки БПЛА
В Курской области скончалась 71-летняя женщина, пострадавшая при атаке украинского дрона на хуторе Звягин Рыльского района. Об этом 11 сентября сообщил губернатор Александр Хинштейн
2026-09-11T12:38
2026-09-11T12:38
спецоперация
сво
курская область
мирошник
вооруженные силы украины
украина.ру
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2 сентября вражеский БПЛА атаковал многоквартирный дом. Пенсионерка получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, ранение головы, сотрясение мозга и акубаротравму. Её доставили в Курскую областную больницу."Нине Васильевне был 71 год. Наши врачи делали всё возможное, чтобы её спасти, но организм женщины не справился", — написал губернатор.Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
спецоперация, сво, курская область, мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру
Спецоперация, СВО, Курская область, Мирошник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

В Курской области умерла пенсионерка, пострадавшая от атаки БПЛА

12:38 11.09.2026
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В Курской области скончалась 71-летняя женщина, пострадавшая при атаке украинского дрона на хуторе Звягин Рыльского района. Об этом 11 сентября сообщил губернатор Александр Хинштейн
2 сентября вражеский БПЛА атаковал многоквартирный дом. Пенсионерка получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, ранение головы, сотрясение мозга и акубаротравму. Её доставили в Курскую областную больницу.
"Нине Васильевне был 71 год. Наши врачи делали всё возможное, чтобы её спасти, но организм женщины не справился", — написал губернатор.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
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