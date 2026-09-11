https://ukraina.ru/20260911/v-kurskoy-oblasti-umerla-pensionerka-postradavshaya-ot-ataki-bpla-1083137479.html

В Курской области умерла пенсионерка, пострадавшая от атаки БПЛА

В Курской области умерла пенсионерка, пострадавшая от атаки БПЛА - 11.09.2026 Украина.ру

В Курской области умерла пенсионерка, пострадавшая от атаки БПЛА

В Курской области скончалась 71-летняя женщина, пострадавшая при атаке украинского дрона на хуторе Звягин Рыльского района. Об этом 11 сентября сообщил губернатор Александр Хинштейн

2026-09-11T12:38

2026-09-11T12:38

2026-09-11T12:38

спецоперация

сво

курская область

мирошник

вооруженные силы украины

украина.ру

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2 сентября вражеский БПЛА атаковал многоквартирный дом. Пенсионерка получила минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, ранение головы, сотрясение мозга и акубаротравму. Её доставили в Курскую областную больницу."Нине Васильевне был 71 год. Наши врачи делали всё возможное, чтобы её спасти, но организм женщины не справился", — написал губернатор.Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, курская область, мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру