https://ukraina.ru/20260911/gubernator-rasskazal-o-milliardnykh-vlozheniyakh-v-khersonskuyu-oblast-1083137588.html

Губернатор рассказал о миллиардных вложениях в Херсонскую область

Губернатор рассказал о миллиардных вложениях в Херсонскую область - 11.09.2026 Украина.ру

Губернатор рассказал о миллиардных вложениях в Херсонскую область

Инвесторы вложили в развитие Херсонской области порядка 3 млрд рублей. Об этом 11 сентября сообщил губернатор российского региона Владимир Сальдо

2026-09-11T12:40

2026-09-11T12:40

2026-09-11T12:40

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херсонская область

россия

геническ

владимир сальдо

инвестиции

новороссия

новые регионы

восстановление

жилье

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В Херсонской области действуют 19 инвестиционных соглашений. Среди проектов указаны строительство нового жилья и другие объекты, которые постепенно появляются в регионе."В Геническе, например, строятся жилые комплексы "Матрёшки" и проект компании "РСК-Херсонстрой" общей площадью более 37 тыс. кв. м. В Скадовске готовится большой жилой квартал "СОЛЬ" на 131 тыс. кв. м жилья", - рассказал Сальдо.Он отметил, что в бюджеты всех уровней поступило около 250 млн рублей налогов. Создано 56 рабочих мест. Губернатор констатировал, что пока штат у многих проектов небольшой: основные средства идут в стройку, оборудование и запуск объектов."Следом за крупными инвесторами будем вовлекать малый и средний бизнес — в сферу услуг, торговлю и обслуживание новых объектов. Это даст больше возможностей для занятости и развития предпринимательства", - заверил Сальдо.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Цена украинского конфликта, успехи ВС РФ. Хроника событий на утро 11 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, херсонская область, россия, геническ, владимир сальдо, инвестиции, новороссия, новые регионы, восстановление, жилье