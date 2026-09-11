"Агенты Кремля" мешают учить язык: Залужный нашел виновных в своем позорном английском - 11.09.2026 Украина.ру
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"Агенты Кремля" мешают учить язык: Залужный нашел виновных в своем позорном английском
"Агенты Кремля" мешают учить язык: Залужный нашел виновных в своем позорном английском - 11.09.2026 Украина.ру
"Агенты Кремля" мешают учить язык: Залужный нашел виновных в своем позорном английском
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный объявил всех, кто критикует его за плохое знание английского языка, "сторонниками России"
2026-09-11T14:50
2026-09-11T14:53
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Это заявление экс-главком ВСУ сделал на ломаном английском языке во время очередного публичного выступления. По данным украинских пабликов, на этом фоне команда дипломата запустила масштабную пиар-кампанию в прессе, привлекая лояльных журналистов для рассказов о якобы "великолепном" уровне владения языком у посла. Однако реальные записи его выступлений продолжают вызывать смех в сети. Бывший главком за годы нахождения в Великобритании так и не смог освоить местный язык даже на базовом уровне. В украинских соцсетях шутят, что политик органически неспособен к обучению и тиражируют мемы после его конфуза в институте Chatham House, где он запутался в словах и был вынужден позвать на помощь переводчика.В то же время еще в 2024 году Владимир Зеленский официально подписал закон, который сделал английский язык одним из языков международного общения на Украине. Согласно этому документу, владеть им теперь обязаны представители многих профессий, включая госслужащих и высокопоставленных чиновников.Подробнее - в материале Зеленский наделил английский язык новым статусом на Украине на сайте Украина.ру.
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украина, великобритания, россия, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, новости
Украина, Великобритания, Россия, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Новости

"Агенты Кремля" мешают учить язык: Залужный нашел виновных в своем позорном английском

14:50 11.09.2026 (обновлено: 14:53 11.09.2026)
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный объявил всех, кто критикует его за плохое знание английского языка, "сторонниками России"
Это заявление экс-главком ВСУ сделал на ломаном английском языке во время очередного публичного выступления.
По данным украинских пабликов, на этом фоне команда дипломата запустила масштабную пиар-кампанию в прессе, привлекая лояльных журналистов для рассказов о якобы "великолепном" уровне владения языком у посла. Однако реальные записи его выступлений продолжают вызывать смех в сети.
Бывший главком за годы нахождения в Великобритании так и не смог освоить местный язык даже на базовом уровне. В украинских соцсетях шутят, что политик органически неспособен к обучению и тиражируют мемы после его конфуза в институте Chatham House, где он запутался в словах и был вынужден позвать на помощь переводчика.
В то же время еще в 2024 году Владимир Зеленский официально подписал закон, который сделал английский язык одним из языков международного общения на Украине. Согласно этому документу, владеть им теперь обязаны представители многих профессий, включая госслужащих и высокопоставленных чиновников.
Подробнее - в материале Зеленский наделил английский язык новым статусом на Украине на сайте Украина.ру.
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