https://ukraina.ru/20260911/agenty-kremlya-meshayut-uchit-yazyk-zaluzhnyy-nashel-vinovnykh-v-svoem-pozornom-angliyskom-1083141007.html

"Агенты Кремля" мешают учить язык: Залужный нашел виновных в своем позорном английском

"Агенты Кремля" мешают учить язык: Залужный нашел виновных в своем позорном английском - 11.09.2026 Украина.ру

"Агенты Кремля" мешают учить язык: Залужный нашел виновных в своем позорном английском

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный объявил всех, кто критикует его за плохое знание английского языка, "сторонниками России"

2026-09-11T14:50

2026-09-11T14:50

2026-09-11T14:53

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валерий залужный

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

новости

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Это заявление экс-главком ВСУ сделал на ломаном английском языке во время очередного публичного выступления. По данным украинских пабликов, на этом фоне команда дипломата запустила масштабную пиар-кампанию в прессе, привлекая лояльных журналистов для рассказов о якобы "великолепном" уровне владения языком у посла. Однако реальные записи его выступлений продолжают вызывать смех в сети. Бывший главком за годы нахождения в Великобритании так и не смог освоить местный язык даже на базовом уровне. В украинских соцсетях шутят, что политик органически неспособен к обучению и тиражируют мемы после его конфуза в институте Chatham House, где он запутался в словах и был вынужден позвать на помощь переводчика.В то же время еще в 2024 году Владимир Зеленский официально подписал закон, который сделал английский язык одним из языков международного общения на Украине. Согласно этому документу, владеть им теперь обязаны представители многих профессий, включая госслужащих и высокопоставленных чиновников.Подробнее - в материале Зеленский наделил английский язык новым статусом на Украине на сайте Украина.ру.

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украина, великобритания, россия, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, новости