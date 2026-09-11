https://ukraina.ru/20260911/chtoby-lyudi-znali-v-verkhovnoy-rade-prizvali-nazvat-storonnikov-sokrascheniya-sotsprogramm-v-ugodu-1083138073.html
"Чтобы люди знали": в Верховной Раде призвали назвать сторонников сокращения соцпрограмм в угоду Западу
"Чтобы люди знали": в Верховной Раде призвали назвать сторонников сокращения соцпрограмм в угоду Западу - 11.09.2026 Украина.ру
"Чтобы люди знали": в Верховной Раде призвали назвать сторонников сокращения соцпрограмм в угоду Западу
Имена голосующих за сокращение социальных расходов ради финансирования военных расходов Украины не должны скрываться. К этому призвал 11 сентября председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев
2026-09-11T13:34
2026-09-11T13:34
2026-09-11T13:34
новости
украина
верховная рада
минфин
запад
финансовая помощь
финансы
бюджет
социальная политика
ситуация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/19/1077143200_0:202:1280:922_1920x0_80_0_0_c79d21ca32c233c3ccd7c75e5efe3743.jpg
"До конца года имеем огромную дополнительную потребность в финансировании безопасности и обороны. В то же время миллиарды долларов международной помощи зависят от выполнения обязательств, которые Украина сама на себя взяла. И тут вопрос уже к нам, к Верховной Раде", - заявил глава парламентского комитета.По его мнению, Украина должна выполнять условия, согласованные с западными донорами. От парламентариев требуется ответственно голосовать по решениям, от которых напрямую зависит получение необходимого киевскому режиму финансирования. "Я бы вообще посоветовал Минфину одновременно с рассмотрением евроинтеграционных законопроектов сообщать народным депутатам о том, какие именно социальные программы будут сокращены в случае провала голосования. Чтобы люди знали, кто конкретно голосует за сокращение конкретных социальных программ", - добавил Гетманцев.Ранее в украинском парламенте и правительстве признали досрочное исчерпание средств в хронически дефицитном бюджете, наполняемом за счёт увеличения внешнего долга. Кабмин Украины предложил увеличить налоги и поднять тарифы для населения, а также выполнить другие согласованные с МВФ и ЕС условия кредитования с последствиями для социальной сферы.Ранее на эту тему: Налогов украинцев уже не хватает на ВСУ: в Раде признали критический дефицит бюджетаТем временем ЕС не спешит: сначала Брюссель пересчитает дефицит Украины, потом решит, платить лиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ВС РФ уничтожили фабрику и цех сборки БПЛА в Киеве, украинский бюджет "на грани". Итоги 10 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/19/1077143200_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fe22ec251bd5faff55e35a3e1f94cc4e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, верховная рада, минфин, запад, финансовая помощь, финансы, бюджет, социальная политика, ситуация на украине, мвф
Новости, Украина, Верховная Рада, Минфин, Запад, финансовая помощь, финансы, бюджет, социальная политика, ситуация на Украине, МВФ
"Чтобы люди знали": в Верховной Раде призвали назвать сторонников сокращения соцпрограмм в угоду Западу
Имена голосующих за сокращение социальных расходов ради финансирования военных расходов Украины не должны скрываться. К этому призвал 11 сентября председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев
"До конца года имеем огромную дополнительную потребность в финансировании безопасности и обороны. В то же время миллиарды долларов международной помощи зависят от выполнения обязательств, которые Украина сама на себя взяла. И тут вопрос уже к нам, к Верховной Раде", - заявил глава парламентского комитета.
По его мнению, Украина должна выполнять условия, согласованные с западными донорами. От парламентариев требуется ответственно голосовать по решениям, от которых напрямую зависит получение необходимого киевскому режиму финансирования.
"Я бы вообще посоветовал Минфину одновременно с рассмотрением евроинтеграционных законопроектов сообщать народным депутатам о том, какие именно социальные программы будут сокращены в случае провала голосования. Чтобы люди знали, кто конкретно голосует за сокращение конкретных социальных программ", - добавил Гетманцев.
Ранее в украинском парламенте и правительстве признали досрочное исчерпание средств в хронически дефицитном бюджете, наполняемом за счёт увеличения внешнего долга. Кабмин Украины предложил увеличить налоги и поднять тарифы для населения, а также выполнить другие согласованные с МВФ и ЕС условия кредитования с последствиями для социальной сферы.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
.