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"Чтобы люди знали": в Верховной Раде призвали назвать сторонников сокращения соцпрограмм в угоду Западу

"Чтобы люди знали": в Верховной Раде призвали назвать сторонников сокращения соцпрограмм в угоду Западу - 11.09.2026 Украина.ру

"Чтобы люди знали": в Верховной Раде призвали назвать сторонников сокращения соцпрограмм в угоду Западу

Имена голосующих за сокращение социальных расходов ради финансирования военных расходов Украины не должны скрываться. К этому призвал 11 сентября председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев

2026-09-11T13:34

2026-09-11T13:34

2026-09-11T13:34

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⁨"До конца года имеем огромную дополнительную потребность в финансировании безопасности и обороны. В то же время миллиарды долларов международной помощи зависят от выполнения обязательств, которые Украина сама на себя взяла. И тут вопрос уже к нам, к Верховной Раде", - заявил глава парламентского комитета.По его мнению, Украина должна выполнять условия, согласованные с западными донорами. От парламентариев требуется ответственно голосовать по решениям, от которых напрямую зависит получение необходимого киевскому режиму финансирования. "Я бы вообще посоветовал Минфину одновременно с рассмотрением евроинтеграционных законопроектов сообщать народным депутатам о том, какие именно социальные программы будут сокращены в случае провала голосования. Чтобы люди знали, кто конкретно голосует за сокращение конкретных социальных программ", - добавил Гетманцев.Ранее в украинском парламенте и правительстве признали досрочное исчерпание средств в хронически дефицитном бюджете, наполняемом за счёт увеличения внешнего долга. Кабмин Украины предложил увеличить налоги и поднять тарифы для населения, а также выполнить другие согласованные с МВФ и ЕС условия кредитования с последствиями для социальной сферы.Ранее на эту тему: Налогов украинцев уже не хватает на ВСУ: в Раде признали критический дефицит бюджетаТем временем ЕС не спешит: сначала Брюссель пересчитает дефицит Украины, потом решит, платить лиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ВС РФ уничтожили фабрику и цех сборки БПЛА в Киеве, украинский бюджет "на грани". Итоги 10 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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