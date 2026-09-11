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Автомобиль ТЦК встретился с опорой ЛЭП - обвинили селян
Автомобиль ТЦК встретился с опорой ЛЭП - обвинили селян - 11.09.2026 Украина.ру
Автомобиль ТЦК встретился с опорой ЛЭП - обвинили селян
Волынский облвоенкомат (ТЦК) пожаловался на жителей села Ворокомле Камень-Каширского района, которых обвинили в ДТП с травмированием участников мобилизационных мероприятий. Об этом украинские военкомы сообщили в своём телеграм-канале 10 сентября
2026-09-11T16:10
2026-09-11T16:10
2026-09-11T16:13
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Инцидент произошёл вечером 10 сентября в селе Ворокомле на Западной Украине. Служебный автомобиль ТЦК "подрезали" два автомобиля неназванных гражданских лиц. "В результате таких действий служебное транспортное средство потеряло управление, столкнулось с электроопорой и перевернулось. В результате дорожно-транспортного происшествия электроопора сломалась, и упала на авто. Водителя зажало в изуродованном салоне. Вследствие ДТП двое военнослужащих получили серьезные травмы", - рассказали в ТЦК.Там отметили, что водитель служебного автомобиля находится в тяжелом состоянии, а пассажир — в состоянии средней тяжести. Оба госпитализированы."Еще двое пассажиров, которые находились на заднем сиденье, получили ссадины и ушибы", - уточнили военкомы.Также они сообщили, что по факту ДТП проводятся следственные действия. Военкомы призвали водителей соблюдать ПДД. Накануне в новостях: ТЦК ловили уклониста и отравили школьников: скандал в ДнепропетровскеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Западная Украина, ТЦК, Украина.ру, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, ДТП, Волынь
Автомобиль ТЦК встретился с опорой ЛЭП - обвинили селян
16:10 11.09.2026 (обновлено: 16:13 11.09.2026)
Волынский облвоенкомат (ТЦК) пожаловался на жителей села Ворокомле Камень-Каширского района, которых обвинили в ДТП с травмированием участников мобилизационных мероприятий. Об этом украинские военкомы сообщили в своём телеграм-канале 10 сентября
Инцидент произошёл вечером 10 сентября в селе Ворокомле на Западной Украине.
Служебный автомобиль ТЦК "подрезали" два автомобиля неназванных гражданских лиц.
"В результате таких действий служебное транспортное средство потеряло управление, столкнулось с электроопорой и перевернулось. В результате дорожно-транспортного происшествия электроопора сломалась, и упала на авто. Водителя зажало в изуродованном салоне. Вследствие ДТП двое военнослужащих получили серьезные травмы", - рассказали в ТЦК.
Там отметили, что водитель служебного автомобиля находится в тяжелом состоянии, а пассажир — в состоянии средней тяжести. Оба госпитализированы.
"Еще двое пассажиров, которые находились на заднем сиденье, получили ссадины и ушибы", - уточнили военкомы.
Также они сообщили, что по факту ДТП проводятся следственные действия. Военкомы призвали водителей соблюдать ПДД.
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