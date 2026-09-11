Автомобиль ТЦК встретился с опорой ЛЭП - обвинили селян - 11.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260911/ukrainskie-selyane-otpravili-avtomobil-ttsk-v-kyuvet-1083144367.html
Автомобиль ТЦК встретился с опорой ЛЭП - обвинили селян
Автомобиль ТЦК встретился с опорой ЛЭП - обвинили селян - 11.09.2026 Украина.ру
Автомобиль ТЦК встретился с опорой ЛЭП - обвинили селян
Волынский облвоенкомат (ТЦК) пожаловался на жителей села Ворокомле Камень-Каширского района, которых обвинили в ДТП с травмированием участников мобилизационных мероприятий. Об этом украинские военкомы сообщили в своём телеграм-канале 10 сентября
2026-09-11T16:10
2026-09-11T16:13
новости
западная украина
тцк
украина.ру
мобилизация на украине
ситуация на украине
дтп
волынь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/16/1081733829_0:0:1672:941_1920x0_80_0_0_f7f906ff92287def1c1b68a35de91a9e.png
Инцидент произошёл вечером 10 сентября в селе Ворокомле на Западной Украине. Служебный автомобиль ТЦК "подрезали" два автомобиля неназванных гражданских лиц. "В результате таких действий служебное транспортное средство потеряло управление, столкнулось с электроопорой и перевернулось. В результате дорожно-транспортного происшествия электроопора сломалась, и упала на авто. Водителя зажало в изуродованном салоне. Вследствие ДТП двое военнослужащих получили серьезные травмы", - рассказали в ТЦК.Там отметили, что водитель служебного автомобиля находится в тяжелом состоянии, а пассажир — в состоянии средней тяжести. Оба госпитализированы."Еще двое пассажиров, которые находились на заднем сиденье, получили ссадины и ушибы", - уточнили военкомы.Также они сообщили, что по факту ДТП проводятся следственные действия. Военкомы призвали водителей соблюдать ПДД. Накануне в новостях: ТЦК ловили уклониста и отравили школьников: скандал в ДнепропетровскеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
западная украина
волынь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/16/1081733829_249:0:1504:941_1920x0_80_0_0_bd06eeba231f69bccb4f29f46fc77702.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, западная украина, тцк, украина.ру, мобилизация на украине, ситуация на украине, дтп, волынь
Новости, Западная Украина, ТЦК, Украина.ру, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, ДТП, Волынь

Автомобиль ТЦК встретился с опорой ЛЭП - обвинили селян

16:10 11.09.2026 (обновлено: 16:13 11.09.2026)
 
© Фото : dumatv.ru
- РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© Фото : dumatv.ru
Читать в
ДзенTelegram
Волынский облвоенкомат (ТЦК) пожаловался на жителей села Ворокомле Камень-Каширского района, которых обвинили в ДТП с травмированием участников мобилизационных мероприятий. Об этом украинские военкомы сообщили в своём телеграм-канале 10 сентября
Инцидент произошёл вечером 10 сентября в селе Ворокомле на Западной Украине.
Служебный автомобиль ТЦК "подрезали" два автомобиля неназванных гражданских лиц.
"В результате таких действий служебное транспортное средство потеряло управление, столкнулось с электроопорой и перевернулось. В результате дорожно-транспортного происшествия электроопора сломалась, и упала на авто. Водителя зажало в изуродованном салоне. Вследствие ДТП двое военнослужащих получили серьезные травмы", - рассказали в ТЦК.
Там отметили, что водитель служебного автомобиля находится в тяжелом состоянии, а пассажир — в состоянии средней тяжести. Оба госпитализированы.
"Еще двое пассажиров, которые находились на заднем сиденье, получили ссадины и ушибы", - уточнили военкомы.
Также они сообщили, что по факту ДТП проводятся следственные действия. Военкомы призвали водителей соблюдать ПДД.
Накануне в новостях: ТЦК ловили уклониста и отравили школьников: скандал в Днепропетровске
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЗападная УкраинаТЦКУкраина.румобилизация на Украинеситуация на УкраинеДТПВолынь
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
17:02Платите нам: премьер-министр Венгрии потребовал от ЕС то, о чём остальные европейцы боялись говорить
16:33Потеряет всё: Зеленский больше не может удерживать ситуацию на Украине
16:27Индия может стать тылом России в войне на Украине. Владимир Васильев о визите Путина в Нью-Дели
16:10Автомобиль ТЦК встретился с опорой ЛЭП - обвинили селян
16:026 раненых, удар по хлебному фургону: глава ЛНР рассказал об атаках ВСУ по республике
16:00Терроризм как потребность социума. К 25-летию событий 11 сентября
15:20Теракт 11 сентября: неожиданный аргумент о причастности спецслужб США
14:51Российская армия устроила котёл ВСУ в Харьковской области. Главные события СВО за неделю
14:50"Агенты Кремля" мешают учить язык: Залужный нашел виновных в своем позорном английском
14:31Тёщу главарей ОУН* эксгумировали и перезахоронят во Львове
14:16"Ковбои переднего края": зачем российские штурмовики пересели на мотоциклы
14:14Эксперт предрек Украине внезапное отключение газа в разгар зимы
14:09Сикорский и Цахкна тайно приехали в Киев: что известно о визите
14:02ЕК одобрила выделение €6,1 млрд на закупку вооружения для Украины
13:43Кто спекулирует вокруг теракта 11 сентября и для чего США эвакуируют свои военные базы – Ордуханян
13:36"Войну так не выиграть": Буданов* признал бесполезность ударов дальнобойными беспилотниками по РФ
13:34"Чтобы люди знали": в Верховной Раде призвали назвать сторонников сокращения соцпрограмм в угоду Западу
12:53Удар по УПА*: польский политик кувалдой разбил памятник бандеровцам у границы с Украиной
12:40Губернатор рассказал о миллиардных вложениях в Херсонскую область
12:38В Курской области умерла пенсионерка, пострадавшая от атаки БПЛА
Лента новостейМолния