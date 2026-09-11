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ЕК одобрила выделение €6,1 млрд на закупку вооружения для Украины

ЕК одобрила выделение €6,1 млрд на закупку вооружения для Украины - 11.09.2026 Украина.ру

ЕК одобрила выделение €6,1 млрд на закупку вооружения для Украины

Еврокомиссия одобрила дополнительные €6,1 млрд для Украины на закупку средств ПВО и противоракетной обороны, боеприпасов, беспилотников и средств РЭБ

2026-09-11T14:02

2026-09-11T14:02

2026-09-11T14:03

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Решение также позволит Киеву закупать американские ракеты PAC-3 для комплексов Patriot — в том числе через координируемый НАТО механизм PURL. Средства выделяются в рамках кредита Украине объёмом €90 млрд.Предусмотрено пять исключений из стандартных требований: три касаются произведённых на Украине дронов и комплектующих, ещё два — американского оборудования.30 июля Киев уже получил транш в €3,47 млрд. Всего в 2026 году в рамках механизма Украине предусмотрено €45 млрд.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Цена украинского конфликта, успехи ВС РФ. Хроника событий на утро 11 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, россия, такер карлсон, украина.ру, еврокомиссия, нато