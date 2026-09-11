ЕК одобрила выделение €6,1 млрд на закупку вооружения для Украины - 11.09.2026 Украина.ру
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ЕК одобрила выделение €6,1 млрд на закупку вооружения для Украины
ЕК одобрила выделение €6,1 млрд на закупку вооружения для Украины - 11.09.2026 Украина.ру
ЕК одобрила выделение €6,1 млрд на закупку вооружения для Украины
Еврокомиссия одобрила дополнительные €6,1 млрд для Украины на закупку средств ПВО и противоракетной обороны, боеприпасов, беспилотников и средств РЭБ
2026-09-11T14:02
2026-09-11T14:03
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Решение также позволит Киеву закупать американские ракеты PAC-3 для комплексов Patriot — в том числе через координируемый НАТО механизм PURL. Средства выделяются в рамках кредита Украине объёмом €90 млрд.Предусмотрено пять исключений из стандартных требований: три касаются произведённых на Украине дронов и комплектующих, ещё два — американского оборудования.30 июля Киев уже получил транш в €3,47 млрд. Всего в 2026 году в рамках механизма Украине предусмотрено €45 млрд.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Цена украинского конфликта, успехи ВС РФ. Хроника событий на утро 11 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, россия, такер карлсон, украина.ру, еврокомиссия, нато
Новости, Украина, Киев, Россия, Такер Карлсон, Украина.ру, Еврокомиссия, НАТО

ЕК одобрила выделение €6,1 млрд на закупку вооружения для Украины

14:02 11.09.2026 (обновлено: 14:03 11.09.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПодготовка к саммиту ЕС в Брюсселе
Подготовка к саммиту ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Еврокомиссия одобрила дополнительные €6,1 млрд для Украины на закупку средств ПВО и противоракетной обороны, боеприпасов, беспилотников и средств РЭБ
Решение также позволит Киеву закупать американские ракеты PAC-3 для комплексов Patriot — в том числе через координируемый НАТО механизм PURL. Средства выделяются в рамках кредита Украине объёмом €90 млрд.
Предусмотрено пять исключений из стандартных требований: три касаются произведённых на Украине дронов и комплектующих, ещё два — американского оборудования.
30 июля Киев уже получил транш в €3,47 млрд. Всего в 2026 году в рамках механизма Украине предусмотрено €45 млрд.
Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Цена украинского конфликта, успехи ВС РФ. Хроника событий на утро 11 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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