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Эксперт предрек Украине внезапное отключение газа в разгар зимы

Эксперт предрек Украине внезапное отключение газа в разгар зимы - 11.09.2026 Украина.ру

Эксперт предрек Украине внезапное отключение газа в разгар зимы

Украина зимой может столкнуться с резким падением давления в газовой системе, из-за чего топливо просто перестанет доходить до жилых домов, посетовал эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук, передают украинские СМИ

2026-09-11T14:14

2026-09-11T14:14

2026-09-11T14:14

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По его словам, накопленные в подземных хранилищах запасы в размере 16 миллиардов кубометров сами по себе не гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона. Прошлой зимой страну спасло только то, что из-за регулярных российских ударов многие теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) попросту не функционировали, а постоянные отключения света вынуждали граждан реже запускать домашние газовые котлы. Однако если этой зимой энергообъекты будут работать в стандартном режиме, а потребление топлива вернется к норме, система столкнется с критическим падением давления. Корольчук подчеркнул, что в случае усиления ударов РФ по объектам газодобычи и компрессорным станциям, газа может физически не хватить для потребителей. При этом он уточнил, что речь идет не о плановых графиках, как в случае с электричеством, а о внезапных перебоях или полном прекращении подачи ресурса отдельным абонентам.В то же время российская армия продолжает методично ослаблять потенциал противника, нанося регулярные удары по критической инфраструктуре. Буквально в пятницу утром Министерство обороны РФ отчиталось о новых атаках высокоточным оружием.Подробнее - в материале Разгром заводов, удар по сухогрузам и складам БПЛА: последствия ночной атаки ВС РФ по логистике врага на сайте Украина.ру.

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