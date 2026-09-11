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ЕС не спешит: сначала Брюссель пересчитает дефицит Украины, потом решит, платить ли

ЕС не спешит: сначала Брюссель пересчитает дефицит Украины, потом решит, платить ли - 11.09.2026 Украина.ру

ЕС не спешит: сначала Брюссель пересчитает дефицит Украины, потом решит, платить ли

Евросоюз (ЕС) не торопится с решением о финансировании украинского бюджетного дефицита. Как заявил 11 сентября еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, сначала необходимо установить точный размер потребностей, и лишь затем говорить о способах их покрытия

2026-09-11T12:37

2026-09-11T12:37

2026-09-11T12:37

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Украинская сторона назвала сумму в $27 млрд (€23 млрд), однако Домбровскис подчеркнул, что остаются "открытые вопросы"."Очевидно, что нам нужно провести надлежащую, детальную оценку, но мы понимаем, что война продолжает бушевать с большой интенсивностью", — сказал он в интервью Euronews.Еврокомиссар признал сложную экономическую ситуацию на Украине, которая может увеличить потребности в финансировании, но настаивает на точном определении этих нужд перед принятием решений."Прежде всего нам нужно точно выяснить, в чём именно состоят эти дополнительные потребности, а затем обсудить с украинской властью, как мы будем их финансировать", — добавил он.Зеленский озвучил цифру в $27 млрд во время визита европейских чиновников в Киев на День Независимости. Сумма застала Европу врасплох — по данным медиа, некоторые партнёры усомнились в эффективности расходов или заподозрили завышение.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Цена украинского конфликта, успехи ВС РФ. Хроника событий на утро 11 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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