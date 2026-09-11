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"Войну так не выиграть": Буданов* признал бесполезность ударов дальнобойными беспилотниками по РФ

"Войну так не выиграть": Буданов* признал бесполезность ударов дальнобойными беспилотниками по РФ - 11.09.2026 Украина.ру

"Войну так не выиграть": Буданов* признал бесполезность ударов дальнобойными беспилотниками по РФ

Удары дальнобойными беспилотниками вглубь России не помогут Украине выиграть войну. Об этом заявил на конференции в Риге глава Офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, сообщает издание Delfi

2026-09-11T13:36

2026-09-11T13:36

2026-09-11T13:46

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Он признал, что запуск дронов не способен переломить ситуацию на фронте, как бы Киеву этого ни хотелось. По словам Буданова*, такие атаки — это лишь поддержка для основных войск. Сами по себе дальние налеты войну не выигрывают, ведь "они не могут убить всех".Чтобы доказать свою правоту, чиновник сослался на военный опыт США: американские военные активно использовали авиацию против Ирана, однако одни лишь воздушные кампании без наземных операций так и не привели к стратегическому успеху.В то же время российские военные продолжают наносить удары по украинским тылам. В пятницу утром Минобороны РФ сообщило, что армия уничтожила крупные военные дата-центры в Киеве, а также в Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Кроме того, под групповой удар высокоточного оружия попали порты в Одесской области и склады в Гостомеле, где собирали и хранили беспилотники. Подробнее - в материале Разгром заводов, удар по сухогрузам и складам БПЛА: последствия ночной атаки ВС РФ по логистике врага на сайте Украина.ру. * Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.

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новости, россия, киев, украина, владимир зеленский, украина.ру