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Кабмин Украины назначил Хмару врио министра обороны
Кабмин Украины назначил Хмару врио министра обороны - 17.07.2026 Украина.ру
Кабмин Украины назначил Хмару врио министра обороны
Кабмин Украины назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны. Об этом сообщает 17 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-17T17:59
2026-07-17T17:59
2026-07-17T17:59
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Кабинет министров назначил временно исполняющих обязанности министров обороны и иностранных дел. Об этом заявил новый украинский премьер-министр Сергей Корецкий."Правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны и Андрей Сибига — временно исполняющим обязанности министра иностранных дел, - написал Корецкий в соцсети. - Важно сохранить непрерывность работы в сферах обороны и внешней политики".По его словам, решения приняты по согласованию с Владимиром Зеленским."Реорганизуем также структуру министерств в соответствии с решениями парламента. Восстанавливаем Минагрополитики, создаем отдельное министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц. Разграничили направления экономики и окружающей среды и восстановления, а также инфраструктуры и транспорта", - добавил глава Кабмина Украины.До назначения главой Минобороны Украины генерал Хмара руководил спецоперациями СБУ. Главкомом ВСУ остаётся Александр Сырский, а конфликтовавший с ним экс-министр обороны Михаил Фёдоров ищет новую работу. Актуальное интервью: Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качествеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Кабмин, Украина.ру, Россия, Сергей Корецкий, Владимир Зеленский, СБУ, Минобороны Украины, Александр Сырский, кадровые перестановки
Кабмин Украины назначил Хмару врио министра обороны
Кабмин Украины назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны. Об этом сообщает 17 июля телеграм-канал Украина.ру
Кабинет министров назначил временно исполняющих обязанности министров обороны и иностранных дел. Об этом заявил новый украинский премьер-министр Сергей Корецкий.
"Правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны и Андрей Сибига — временно исполняющим обязанности министра иностранных дел, - написал Корецкий в соцсети. - Важно сохранить непрерывность работы в сферах обороны и внешней политики".
По его словам, решения приняты по согласованию с Владимиром Зеленским.
"Реорганизуем также структуру министерств в соответствии с решениями парламента. Восстанавливаем Минагрополитики, создаем отдельное министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц. Разграничили направления экономики и окружающей среды и восстановления, а также инфраструктуры и транспорта", - добавил глава Кабмина Украины.
До назначения главой Минобороны Украины генерал Хмара руководил спецоперациями СБУ. Главкомом ВСУ остаётся Александр Сырский, а конфликтовавший с ним экс-министр обороны Михаил Фёдоров ищет новую работу.
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