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Кабмин Украины назначил Хмару врио министра обороны

Кабмин Украины назначил Хмару врио министра обороны - 17.07.2026 Украина.ру

Кабмин Украины назначил Хмару врио министра обороны

Кабмин Украины назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны. Об этом сообщает 17 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-17T17:59

2026-07-17T17:59

2026-07-17T17:59

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Кабинет министров назначил временно исполняющих обязанности министров обороны и иностранных дел. Об этом заявил новый украинский премьер-министр Сергей Корецкий."Правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны и Андрей Сибига — временно исполняющим обязанности министра иностранных дел, - написал Корецкий в соцсети. - Важно сохранить непрерывность работы в сферах обороны и внешней политики".По его словам, решения приняты по согласованию с Владимиром Зеленским."Реорганизуем также структуру министерств в соответствии с решениями парламента. Восстанавливаем Минагрополитики, создаем отдельное министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц. Разграничили направления экономики и окружающей среды и восстановления, а также инфраструктуры и транспорта", - добавил глава Кабмина Украины.До назначения главой Минобороны Украины генерал Хмара руководил спецоперациями СБУ. Главкомом ВСУ остаётся Александр Сырский, а конфликтовавший с ним экс-министр обороны Михаил Фёдоров ищет новую работу. Актуальное интервью: Алексей Самойлов: Зеленский берет Минобороны под контроль, а Европа вступает в войну в новом качествеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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