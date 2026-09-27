Жуткое ДТП в Одессе: иностранец на BMW сбил пятерых человек у блокпоста - 27.09.2026 Украина.ру
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Жуткое ДТП в Одессе: иностранец на BMW сбил пятерых человек у блокпоста
Жуткое ДТП в Одессе: иностранец на BMW сбил пятерых человек у блокпоста - 27.09.2026 Украина.ру
Жуткое ДТП в Одессе: иностранец на BMW сбил пятерых человек у блокпоста
В Одессе на улице Среднефонтанской произошло ДТП на блок-посту, где полиция совместно с военкомами проводила проверки документов у автомобилистов. Об этом 27 сентября сообщили украинские СМИ
2026-09-27T10:35
2026-09-27T10:35
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По данным полиции области, 52-летний водитель BMW врезался в четыре автомобиля, стоявших в пробке, после чего совершил наезд на пятерых человек. Все пострадавшие госпитализированы. В результате наезда травмы получили трое сотрудников ТЦК и двое полицейских.После столкновения повреждения получили в общей сложности пять автомобилей. Степень тяжести травм пострадавших устанавливают медики, а всех участников аварии проверяют на состояние опьянения.Первоначально сообщалось, что водитель попытался скрыться после аварии, однако его задержали после погони. Украинские правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, после чего инциденту дадут правовую квалификацию.На Украине регулярно появляются сообщения и видеозаписи конфликтов между гражданами и сотрудниками ТЦК во время проверок документов и мероприятий по мобилизации. Подробнее – в материале Одесситы дали отпор ТЦК - "людоловы" ретировалисьБольше событий представлено в ежедневном обзоре Диктатура одного гегемона, новый удар по дата-центру. Хроника событий на утро 27 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Жуткое ДТП в Одессе: иностранец на BMW сбил пятерых человек у блокпоста

10:35 27.09.2026
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 27.09.2026
© Фото
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В Одессе на улице Среднефонтанской произошло ДТП на блок-посту, где полиция совместно с военкомами проводила проверки документов у автомобилистов. Об этом 27 сентября сообщили украинские СМИ
По данным полиции области, 52-летний водитель BMW врезался в четыре автомобиля, стоявших в пробке, после чего совершил наезд на пятерых человек. Все пострадавшие госпитализированы. В результате наезда травмы получили трое сотрудников ТЦК и двое полицейских.
После столкновения повреждения получили в общей сложности пять автомобилей. Степень тяжести травм пострадавших устанавливают медики, а всех участников аварии проверяют на состояние опьянения.
Первоначально сообщалось, что водитель попытался скрыться после аварии, однако его задержали после погони. Украинские правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, после чего инциденту дадут правовую квалификацию.
На Украине регулярно появляются сообщения и видеозаписи конфликтов между гражданами и сотрудниками ТЦК во время проверок документов и мероприятий по мобилизации. Подробнее – в материале Одесситы дали отпор ТЦК - "людоловы" ретировались
Больше событий представлено в ежедневном обзоре Диктатура одного гегемона, новый удар по дата-центру. Хроника событий на утро 27 сентября
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