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"Значительная часть достигает целей": Зеленский о провале украинской ПВО
"Значительная часть достигает целей": Зеленский о провале украинской ПВО - 27.09.2026 Украина.ру
"Значительная часть достигает целей": Зеленский о провале украинской ПВО
Около 45% реактивных беспилотников, запущенных Россией по Украине в сентябре, достигли поставленных целей. Об этом 27 сентября заявил Владимир Зеленский, его слова приводит издание "Страна.ua"
2026-09-27T11:33
2026-09-27T11:33
2026-09-27T11:33
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По его словам, эти дроны не удалось сбить или подавить средствами ПВО."Значительная часть достигает определённых целей", — цитирует его издание.Украина неоднократно сообщала о проблемах с перехватом беспилотников и необходимости усиления противовоздушной обороны. В сентябре 2026 года Зеленский говорил о новых поставках систем ПВО из Германии после переговоров с канцлером Фридрихом Мерцем.Подробнее о перспективах получения режимом так необходимых ему средств ПВО - в публикации Аналитик оценил шансы Киева на ракеты для ЗРК Patriot.Больше событий представлено в ежедневном обзоре Диктатура одного гегемона, новый удар по дата-центру. Хроника событий на утро 27 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, украина, германия, владимир зеленский, фридрих мерц, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Украина.ру
"Значительная часть достигает целей": Зеленский о провале украинской ПВО
Около 45% реактивных беспилотников, запущенных Россией по Украине в сентябре, достигли поставленных целей. Об этом 27 сентября заявил Владимир Зеленский, его слова приводит издание "Страна.ua"
По его словам, эти дроны не удалось сбить или подавить средствами ПВО.
"Значительная часть достигает определённых целей", — цитирует его издание.
Украина неоднократно сообщала о проблемах с перехватом беспилотников и необходимости усиления противовоздушной обороны.
В сентябре 2026 года Зеленский говорил о новых поставках систем ПВО из Германии после переговоров с канцлером Фридрихом Мерцем.
Подробнее о перспективах получения режимом так необходимых ему средств ПВО - в публикации Аналитик оценил шансы Киева на ракеты для ЗРК Patriot. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.