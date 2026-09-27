https://ukraina.ru/20260927/znachitelnaya-chast-dostigaet-tseley-zelenskiy-o-provale-ukrainskoy-pvo-1083453920.html

"Значительная часть достигает целей": Зеленский о провале украинской ПВО

"Значительная часть достигает целей": Зеленский о провале украинской ПВО - 27.09.2026 Украина.ру

"Значительная часть достигает целей": Зеленский о провале украинской ПВО

Около 45% реактивных беспилотников, запущенных Россией по Украине в сентябре, достигли поставленных целей. Об этом 27 сентября заявил Владимир Зеленский, его слова приводит издание "Страна.ua"

2026-09-27T11:33

2026-09-27T11:33

2026-09-27T11:33

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По его словам, эти дроны не удалось сбить или подавить средствами ПВО."Значительная часть достигает определённых целей", — цитирует его издание.Украина неоднократно сообщала о проблемах с перехватом беспилотников и необходимости усиления противовоздушной обороны. В сентябре 2026 года Зеленский говорил о новых поставках систем ПВО из Германии после переговоров с канцлером Фридрихом Мерцем.Подробнее о перспективах получения режимом так необходимых ему средств ПВО - в публикации Аналитик оценил шансы Киева на ракеты для ЗРК Patriot.Больше событий представлено в ежедневном обзоре Диктатура одного гегемона, новый удар по дата-центру. Хроника событий на утро 27 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, германия, владимир зеленский, фридрих мерц, украина.ру