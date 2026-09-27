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Бывший вице-премьер Украины Арбузов стал депутатом Госдумы
Бывший вице-премьер Украины Арбузов стал депутатом Госдумы - 27.09.2026 Украина.ру
Бывший вице-премьер Украины Арбузов стал депутатом Госдумы
Бывший первый вице-премьер Украины и экс-глава украинского Нацбанка Сергей Арбузов стал депутатом Государственной думы России от партии "Справедливая Россия". Это следует из постановления Центральной избирательной комиссии (ЦИК)
2026-09-27T11:01
2026-09-27T11:01
2026-09-27T11:01
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Арбузов возглавлял региональную группу, в которую входят ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, Крым и Севастополь. Сергей Арбузов в 2010–2012 годах руководил Национальным банком Украины, затем занял пост первого вице-премьера, а в начале 2014 года временно исполнял обязанности главы кабинета министров страны. Ранее в новостях: кадровая чехарда в высших эшелонах власти предопределила провал проекта "Украина"Больше событий представлено в ежедневном обзоре Диктатура одного гегемона, новый удар по дата-центру. Хроника событий на утро 27 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, донецкая народная республика, игорь арбузов, госдума, нацбанк, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Игорь Арбузов, Госдума, Нацбанк, Украина.ру
Бывший вице-премьер Украины Арбузов стал депутатом Госдумы
Бывший первый вице-премьер Украины и экс-глава украинского Нацбанка Сергей Арбузов стал депутатом Государственной думы России от партии "Справедливая Россия". Это следует из постановления Центральной избирательной комиссии (ЦИК)