Невероятный результат: на Украине вообще не осталось гражданских объектов - 27.09.2026 Украина.ру
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Невероятный результат: на Украине вообще не осталось гражданских объектов
Невероятный результат: на Украине вообще не осталось гражданских объектов - 27.09.2026 Украина.ру
Невероятный результат: на Украине вообще не осталось гражданских объектов
На днях мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (HRMMU) опубликовала наполненное скорбью и возмущением заявление, согласно которому атаки нехорошей России по розничным, продовольственным и логистическим компаниям в августе "резко возросли".
2026-09-27T08:21
2026-09-27T08:21
мнения
украина
россия
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
оон
вкс
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Правочеловекоборцы сообщают, что «атаки наносят удар по инфраструктуре повседневной гражданской жизни, местам, где люди покупают еду, получают доставку, делают покупки и получают услуги», причем жестокие русские бьют по некоторым объектам аж по несколько раз – видимо, какие-то виды украинской еды или услуг им особенно ненавистны.Ооновцы с украинским акцентом в итоге выносят свой вселенский вердикт: «В соответствии с международным гуманитарным правом объекты, которые вносят экономический или финансовый вклад в военные усилия одной из сторон конфликта, не могут быть законно поставлены под угрозу нападения на только лишь на этой основе, поскольку они не соответствуют определению военного объекта в соответствии с международным гуманитарным правом».Ну, то, что в каждом горящем складе для детских подгузников обнаруживаются остатки боеприпасов, которые потом еще неделями взрываются, а в пораженных торговых центрах совершенно случайно «светятся» цеха для сборки дронов – это, конечно, другое, тут понимать надо.Как постоянно указывает российское руководство, мы бьем исключительно по объектам, используемым в интересах ВСУ, и тут к выбору целей никаких вопросов нет.Но, кажется, что помимо чисто военной логики во всей этой истории явно присутствует элемент высшей справедливости и некоей отложенной по времени, но неизбежной кары.Вот отличный пример.25 сентября появилась новость, что некий приласканный Киевом укропропагандист в своих соцсетях искренне поблагодарил представителей украинского бизнеса за спонсирование завоза иностранных наемников на Украину. Оказывается, по словам персонажа, более половины от общего числа наемников (большей частью из Латинской Америки) в 2026 году были завербованы не за государственные деньги, а за счет украинских бизнесменов.А вы говорите – памперсы именем ООН. Соответственно, это не только постыдно, а совершенно замечательно бить по тем, кто помогает убивать тебя.Но особые эмоции возникают, конечно, когда ответная посылочка прилетает именно туда, откуда в свое время шла помощь вражеской армии.Возьмем, к примеру, невероятно гражданский и пушистый Ашан (он же Auchan), чьи российские активы, к слову, были недавно переданы в государственное управление. И, судя по новостям, очередной украинский объект Ашана только что попал под раздачу ВКС РФ.Но не будем жалеть мирных французов, которые всегда были выше политики и при каждом ударе ВСУ по нашей земле наверняка кричали на чистом французском «Ребята, давайте жить дружно!».Как показывают материалы особой папочки, в интервью изданию Forbes в марте сего года генеральный директор Auchan Ukraine лично проговорилась, что с начала войны компания предоставила 61,5 миллиона гривен на гуманитарные нужды, но почему-то среди получателей помощи числятся ВСУ. Таким же образом сеть передала 379 тонн товаров больницам и детским учреждениям, но почему-то в эти учреждения затесались ВСУ, Нацгвардия и полиция.Ясное дело: каждый кровавый боевик тоже когда-то был ребенком, что тут непонятного.Подобное совершенно случайное и абсолютно несправедливое совпадение постигло и международную группу Veon, контролирующую «Киевстар». Некоторое время назад наша армия удачно приложилась по киевским объектам «Киевстара», после чего у 100 тысяч украинских абонентов пропал интернет, а у компании – минимум один дата-центр.Так вот: 23 июня сего года «Киевстар» и фонд поддержки ВСУ «Повернись живим» объявили о завершении совместного сбора более 77 миллионов гривен на средства связи для военных, из которых 20 миллионов внесла сама компания. Мало того: «Киевстар» назвал проект аж седьмой совместной инициативой с фондом и сообщил о более чем 5,1 миллиарда гривен совокупной помощи «стране, ВСУ, обществу и абонентам» за четыре года.А вот куда идут его денежки, «Киевстар» на своем официальном сайте пишет прямо и не палится: «Повернись живим» — это благотворительный фонд, который всесторонне обеспечивает Силы обороны Украины имуществом от автомобилей до гранатометов, а также реализует учебные проекты для военных. За 12 лет «Повернись живим» передал армии более 157 тысяч FPV-дронов, более 14 тысяч единиц тепловизионной оптики, более 5,4 тысяч единиц пехотного вооружения (минометы, гранатометы и пулеметы), 2,4 тысячи пикапов, а также более 100 беспилотных разведывательных систем».Как говорится, без комментариев.Так же можно особо не комментировать удары по «Новой почте», которая в 2025 году собрала 309 миллионов гривен на средства радиоэлектронной борьбы и FPV-дроны, а раньше сообщила о передаче оборудования подразделениям ВВС Украины на 15,2 миллиона гривен.Можно не обсуждать удары по объектам компании «Эпицентр», которая торжественно передала ВСУ 500 генераторов и 1000 единиц ручного инструмента на сумму почти в 11 миллионов гривен.В списке с аналогичными, ни о чем не говорящими связями и деяниями – и «Сильпо», и «Фора», и Novus, и Rozetka – и далее везде, а в списке сплошь невинные жертвы.Как в свое время сказал Зеленский, «ВСУ поддерживают на Украине все».Ну, значит не жалуйтесь – пришло время платить по счетам.
https://ukraina.ru/20260909/eto-uzhe-ne-vosstanovit-chto-na-samom-dele-poteryala-ukraina-posle-rossiyskikh-udarov-1083086275.html
https://ukraina.ru/20260926/vot-za-eto-zelenskogo-zhestoko-nakazhut-luchshie-druzya-on-udaril-po-samomu-dorogomu-1083439215.html
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Кирилл Стрельников
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения, украина, россия, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, оон, вкс
Мнения, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ООН, ВКС

Невероятный результат: на Украине вообще не осталось гражданских объектов

08:21 27.09.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 27.09.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Кирилл Стрельников авторы
Кирилл Стрельников
автор Украина.ру
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На днях мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (HRMMU) опубликовала наполненное скорбью и возмущением заявление, согласно которому атаки нехорошей России по розничным, продовольственным и логистическим компаниям в августе "резко возросли".
Правочеловекоборцы сообщают, что «атаки наносят удар по инфраструктуре повседневной гражданской жизни, местам, где люди покупают еду, получают доставку, делают покупки и получают услуги», причем жестокие русские бьют по некоторым объектам аж по несколько раз – видимо, какие-то виды украинской еды или услуг им особенно ненавистны.
Ооновцы с украинским акцентом в итоге выносят свой вселенский вердикт: «В соответствии с международным гуманитарным правом объекты, которые вносят экономический или финансовый вклад в военные усилия одной из сторон конфликта, не могут быть законно поставлены под угрозу нападения на только лишь на этой основе, поскольку они не соответствуют определению военного объекта в соответствии с международным гуманитарным правом».
Ну, то, что в каждом горящем складе для детских подгузников обнаруживаются остатки боеприпасов, которые потом еще неделями взрываются, а в пораженных торговых центрах совершенно случайно «светятся» цеха для сборки дронов – это, конечно, другое, тут понимать надо.
Как постоянно указывает российское руководство, мы бьем исключительно по объектам, используемым в интересах ВСУ, и тут к выбору целей никаких вопросов нет.
Но, кажется, что помимо чисто военной логики во всей этой истории явно присутствует элемент высшей справедливости и некоей отложенной по времени, но неизбежной кары.
Вот отличный пример.
25 сентября появилась новость, что некий приласканный Киевом укропропагандист в своих соцсетях искренне поблагодарил представителей украинского бизнеса за спонсирование завоза иностранных наемников на Украину. Оказывается, по словам персонажа, более половины от общего числа наемников (большей частью из Латинской Америки) в 2026 году были завербованы не за государственные деньги, а за счет украинских бизнесменов.
А вы говорите – памперсы именем ООН. Соответственно, это не только постыдно, а совершенно замечательно бить по тем, кто помогает убивать тебя.
- РИА Новости, 1920, 09.09.2026
9 сентября, 07:33
Это уже не восстановить: что на самом деле потеряла Украина после российских ударовОдин из самых тяжёлых ударов по украинской логистике и инфраструктуре случился 3 сентября. В результате удара по объектам Бориспольского района Киевской области выгорел почти дотла логистической комплекс фармацевтической компании "Биокон". По заявлениям компании, ущерб от пожара составил более 15 миллиардов гривен — почти 337 миллионов долларов.
Но особые эмоции возникают, конечно, когда ответная посылочка прилетает именно туда, откуда в свое время шла помощь вражеской армии.
Возьмем, к примеру, невероятно гражданский и пушистый Ашан (он же Auchan), чьи российские активы, к слову, были недавно переданы в государственное управление. И, судя по новостям, очередной украинский объект Ашана только что попал под раздачу ВКС РФ.
Но не будем жалеть мирных французов, которые всегда были выше политики и при каждом ударе ВСУ по нашей земле наверняка кричали на чистом французском «Ребята, давайте жить дружно!».
Как показывают материалы особой папочки, в интервью изданию Forbes в марте сего года генеральный директор Auchan Ukraine лично проговорилась, что с начала войны компания предоставила 61,5 миллиона гривен на гуманитарные нужды, но почему-то среди получателей помощи числятся ВСУ. Таким же образом сеть передала 379 тонн товаров больницам и детским учреждениям, но почему-то в эти учреждения затесались ВСУ, Нацгвардия и полиция.
Ясное дело: каждый кровавый боевик тоже когда-то был ребенком, что тут непонятного.
Подобное совершенно случайное и абсолютно несправедливое совпадение постигло и международную группу Veon, контролирующую «Киевстар». Некоторое время назад наша армия удачно приложилась по киевским объектам «Киевстара», после чего у 100 тысяч украинских абонентов пропал интернет, а у компании – минимум один дата-центр.
Так вот: 23 июня сего года «Киевстар» и фонд поддержки ВСУ «Повернись живим» объявили о завершении совместного сбора более 77 миллионов гривен на средства связи для военных, из которых 20 миллионов внесла сама компания. Мало того: «Киевстар» назвал проект аж седьмой совместной инициативой с фондом и сообщил о более чем 5,1 миллиарда гривен совокупной помощи «стране, ВСУ, обществу и абонентам» за четыре года.
А вот куда идут его денежки, «Киевстар» на своем официальном сайте пишет прямо и не палится: «Повернись живим» — это благотворительный фонд, который всесторонне обеспечивает Силы обороны Украины имуществом от автомобилей до гранатометов, а также реализует учебные проекты для военных. За 12 лет «Повернись живим» передал армии более 157 тысяч FPV-дронов, более 14 тысяч единиц тепловизионной оптики, более 5,4 тысяч единиц пехотного вооружения (минометы, гранатометы и пулеметы), 2,4 тысячи пикапов, а также более 100 беспилотных разведывательных систем».
Как говорится, без комментариев.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
Вчера, 08:27
Вот за это Зеленского жестоко накажут лучшие друзья: он ударил по самому дорогомуНесмотря на то, что мы привыкли читать о том, что вот одна страна выделила Зеленскому столько-то денег, вот другая, вот Евросоюз отправил очередной спасительный транш, денег в личных карманах западных официальных лиц для Украины нет – это все не их деньги.
Так же можно особо не комментировать удары по «Новой почте», которая в 2025 году собрала 309 миллионов гривен на средства радиоэлектронной борьбы и FPV-дроны, а раньше сообщила о передаче оборудования подразделениям ВВС Украины на 15,2 миллиона гривен.
Можно не обсуждать удары по объектам компании «Эпицентр», которая торжественно передала ВСУ 500 генераторов и 1000 единиц ручного инструмента на сумму почти в 11 миллионов гривен.
В списке с аналогичными, ни о чем не говорящими связями и деяниями – и «Сильпо», и «Фора», и Novus, и Rozetka – и далее везде, а в списке сплошь невинные жертвы.
Как в свое время сказал Зеленский, «ВСУ поддерживают на Украине все».
Ну, значит не жалуйтесь – пришло время платить по счетам.
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