https://ukraina.ru/20260927/udar-po-tsifrovoy-infrastrukture-vsu-porazhn-tsentr-vodafon-1083453765.html
Удар по цифровой инфраструктуре ВСУ: поражён центр "Водафон"
Удар по цифровой инфраструктуре ВСУ: поражён центр "Водафон" - 27.09.2026 Украина.ру
Удар по цифровой инфраструктуре ВСУ: поражён центр "Водафон"
Российские военные ночью атаковали в Киеве дата-центр провайдера "Водафон", работающий на украинскую армию. Об этом 27 сентября сообщили в Минобороны РФ
2026-09-27T11:20
2026-09-27T11:20
2026-09-27T11:20
сво
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киев
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украина.ру
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"Поражены: в Киеве — центр обработки данных компании "Водафон", являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе передачу разведывательных данных", — говорится в сводке оборонного ведомства.Также под удар попали:Кроме того, в Чёрном море поражён сухогруз, доставлявший в Одессу продукцию для украинской армии.Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, киев, россия, украина, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Киев, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Удар по цифровой инфраструктуре ВСУ: поражён центр "Водафон"
Российские военные ночью атаковали в Киеве дата-центр провайдера "Водафон", работающий на украинскую армию. Об этом 27 сентября сообщили в Минобороны РФ
"Поражены: в Киеве — центр обработки данных компании "Водафон", являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе передачу разведывательных данных", — говорится в сводке оборонного ведомства.
—— в Киевской области — логистический центр "Залмер Групп" в Красиловке, где хранили военные товары, переданные Западом;
—— в Одесской — распределительный хаб "Дрон Калинш" в Ильичовке, где находились FPV-перехватчики;
—— в порту Килия — штаб базы "Восток" ВМС Украины, пункт базирования госпогранслужбы, объекты причальной инфраструктуры и четыре хранилища с имуществом ВСУ;
—— в Николаеве — два склада беспилотников и боевых частей к ним.
Кроме того, в Чёрном море поражён сухогруз, доставлявший в Одессу продукцию для украинской армии.