Удар по цифровой инфраструктуре ВСУ: поражён центр "Водафон" - 27.09.2026 Украина.ру
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Удар по цифровой инфраструктуре ВСУ: поражён центр "Водафон"
Удар по цифровой инфраструктуре ВСУ: поражён центр "Водафон" - 27.09.2026 Украина.ру
Удар по цифровой инфраструктуре ВСУ: поражён центр "Водафон"
Российские военные ночью атаковали в Киеве дата-центр провайдера "Водафон", работающий на украинскую армию. Об этом 27 сентября сообщили в Минобороны РФ
2026-09-27T11:20
2026-09-27T11:20
сво
спецоперация
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"Поражены: в Киеве — центр обработки данных компании "Водафон", являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе передачу разведывательных данных", — говорится в сводке оборонного ведомства.Также под удар попали:Кроме того, в Чёрном море поражён сухогруз, доставлявший в Одессу продукцию для украинской армии.Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, киев, россия, украина, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Киев, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Удар по цифровой инфраструктуре ВСУ: поражён центр "Водафон"

11:20 27.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Молния" спецназа "Ахмат" на Сумском направлении СВО
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские военные ночью атаковали в Киеве дата-центр провайдера "Водафон", работающий на украинскую армию. Об этом 27 сентября сообщили в Минобороны РФ
"Поражены: в Киеве — центр обработки данных компании "Водафон", являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе передачу разведывательных данных", — говорится в сводке оборонного ведомства.
Также под удар попали:
  • — в Киевской области — логистический центр "Залмер Групп" в Красиловке, где хранили военные товары, переданные Западом;
  • — в Одесской — распределительный хаб "Дрон Калинш" в Ильичовке, где находились FPV-перехватчики;
  • — в порту Килия — штаб базы "Восток" ВМС Украины, пункт базирования госпогранслужбы, объекты причальной инфраструктуры и четыре хранилища с имуществом ВСУ;
  • — в Николаеве — два склада беспилотников и боевых частей к ним.
Кроме того, в Чёрном море поражён сухогруз, доставлявший в Одессу продукцию для украинской армии.
Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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