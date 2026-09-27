https://ukraina.ru/20260927/udar-po-tsifrovoy-infrastrukture-vsu-porazhn-tsentr-vodafon-1083453765.html

Удар по цифровой инфраструктуре ВСУ: поражён центр "Водафон"

Удар по цифровой инфраструктуре ВСУ: поражён центр "Водафон" - 27.09.2026 Украина.ру

Удар по цифровой инфраструктуре ВСУ: поражён центр "Водафон"

Российские военные ночью атаковали в Киеве дата-центр провайдера "Водафон", работающий на украинскую армию. Об этом 27 сентября сообщили в Минобороны РФ

2026-09-27T11:20

2026-09-27T11:20

2026-09-27T11:20

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украина.ру

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"Поражены: в Киеве — центр обработки данных компании "Водафон", являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе передачу разведывательных данных", — говорится в сводке оборонного ведомства.Также под удар попали:Кроме того, в Чёрном море поражён сухогруз, доставлявший в Одессу продукцию для украинской армии.Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, киев, россия, украина, вооруженные силы украины, украина.ру