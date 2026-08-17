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В Херсонской области украинский дрон убил семью в автомобиле

В Херсонской области украинский дрон убил семью в автомобиле - 17.08.2026 Украина.ру

В Херсонской области украинский дрон убил семью в автомобиле

В Херсонской области в результате удара украинского БПЛА по гражданскому автомобилю погибла семейная пара. Об этом губернатор Владимир Сальдо вечером 16 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-17T02:31

2026-08-17T02:31

2026-08-17T02:31

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херсонская область

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Глава региона опубликовал фотографии атакованного киевскими боевиками автомобиля, отметив, что противник в очередной раз целенаправленно атаковал мирных людей, которые не имели отношения к военным действиям."В районе Дружбовки вражеский БПЛА "Хорнет" атаковал гражданский автомобиль. В машине находились супруги — предприниматели из Нижних Серогоз. Они ехали в Мелитополь за товаром для своего магазина. В результате удара оба погибли на месте", — написал Сальдо.Ранее сообщалось, что силы ПВО с начала года сбили над Россией более 100 тысяч украинских БПЛА.Больше новостей прошедшего дня - в материале Егора Леева Похищение митрополита, атака на мирных жителей. Итоги 16 августа.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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