В Херсонской области украинский дрон убил семью в автомобиле - 17.08.2026 Украина.ру
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В Херсонской области украинский дрон убил семью в автомобиле
В Херсонской области украинский дрон убил семью в автомобиле - 17.08.2026 Украина.ру
В Херсонской области украинский дрон убил семью в автомобиле
В Херсонской области в результате удара украинского БПЛА по гражданскому автомобилю погибла семейная пара. Об этом губернатор Владимир Сальдо вечером 16 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-17T02:31
2026-08-17T02:31
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херсонская область
владимир сальдо
мелитополь
военные преступления
убийство
бпла
атака бпла
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Глава региона опубликовал фотографии атакованного киевскими боевиками автомобиля, отметив, что противник в очередной раз целенаправленно атаковал мирных людей, которые не имели отношения к военным действиям."В районе Дружбовки вражеский БПЛА "Хорнет" атаковал гражданский автомобиль. В машине находились супруги — предприниматели из Нижних Серогоз. Они ехали в Мелитополь за товаром для своего магазина. В результате удара оба погибли на месте", — написал Сальдо.Ранее сообщалось, что силы ПВО с начала года сбили над Россией более 100 тысяч украинских БПЛА.Больше новостей прошедшего дня - в материале Егора Леева Похищение митрополита, атака на мирных жителей. Итоги 16 августа.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина.ру, россия, херсонская область, владимир сальдо, мелитополь, военные преступления, убийство, бпла, атака бпла, бпла сегодня, беспилотники сегодня, удары дронами, всу, вооруженные силы украины, украина, обстрелы россии сегодня, атака украины сегодня, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Херсонская область, Владимир Сальдо, Мелитополь, Военные преступления, убийство, БПЛА, атака БПЛА, БПЛА сегодня, беспилотники сегодня, Удары дронами, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, обстрелы России сегодня, атака Украины сегодня, СВО, Спецоперация

В Херсонской области украинский дрон убил семью в автомобиле

02:31 17.08.2026
 
© Фото : Канал Владимир Сальдо в "Максе"В районе Дружбовки вражеский БПЛА "Хорнет" атаковал гражданский автомобиль
В районе Дружбовки вражеский БПЛА Хорнет атаковал гражданский автомобиль - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© Фото : Канал Владимир Сальдо в "Максе"
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В Херсонской области в результате удара украинского БПЛА по гражданскому автомобилю погибла семейная пара. Об этом губернатор Владимир Сальдо вечером 16 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
Глава региона опубликовал фотографии атакованного киевскими боевиками автомобиля, отметив, что противник в очередной раз целенаправленно атаковал мирных людей, которые не имели отношения к военным действиям.
"В районе Дружбовки вражеский БПЛА "Хорнет" атаковал гражданский автомобиль. В машине находились супруги — предприниматели из Нижних Серогоз. Они ехали в Мелитополь за товаром для своего магазина. В результате удара оба погибли на месте", — написал Сальдо.
Ранее сообщалось, что силы ПВО с начала года сбили над Россией более 100 тысяч украинских БПЛА.
Больше новостей прошедшего дня - в материале Егора Леева Похищение митрополита, атака на мирных жителей. Итоги 16 августа.
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