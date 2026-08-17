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Силы ПВО с начала года сбили над Россией более 100 тысяч украинских БПЛА

Силы ПВО с начала года сбили над Россией более 100 тысяч украинских БПЛА - 17.08.2026 Украина.ру

Силы ПВО с начала года сбили над Россией более 100 тысяч украинских БПЛА

Силы и средства ПВО РФ с начала 2026 года сбили над регионами России более 100 тысяч украинских беспилотников самолётного типа. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 17 августа сообщает РИА Новости

2026-08-17T00:30

2026-08-17T00:30

2026-08-17T00:30

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Агентство подсчитало, что с 1 января по 16 августа над регионами России, Чёрным и Азовским морями всего было уничтожено 101 868 украинских ударных беспилотников самолётного типа.Больше всего сбитых БПЛА пришлось на июль — 21 537. В июне было уничтожено 17 711 дронов, за первые 16 дней августа — 16 459, в мае — 14 195, в марте — 11 211, в апреле — 9 372, в феврале — 5 989, в январе — 5 394.За июль и первую половину августа российские силы ПВО уничтожили более чем треть — 37 996 (37%) всех сбитых украинских БПЛА с начала года.Суточный рекорд сбитых дронов пришёлся на 16 августа — 1 478 БПЛА самолётного типа. 15 августа было сбито 1 328 БПЛА, 2 августа — 1 158, 6 августа — 1 155 и 13 августа — 1 150.Ранее сообщалось, что киевский режим впервые использовал британские беспилотники для ударов вглубь территории России.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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