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Зоосадизм в Омане: украинский турист извинился за дикие развлечения с черепахой

Зоосадизм в Омане: украинский турист извинился за дикие развлечения с черепахой - 28.09.2026 Украина.ру

Зоосадизм в Омане: украинский турист извинился за дикие развлечения с черепахой

Украинский фитнес-блогер Вадим Олейник был вынужден записать публичные извинения в соцсетях после того, как его развлечения в Омане обернулись международным скандалом

2026-09-28T09:58

2026-09-28T09:58

2026-09-28T10:21

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Вместе со своей спутницей он устроил фотосессию на морских черепахах. На опубликованных кадрах туристы не просто сидят и лежат на диких животных, пока те пытаются уползти, но и цинично позируют на камеру, удерживая в руках новорожденного детеныша.Поведение пары осудили представители итальянского природоохранного проекта Biologicamente, которые официально зафиксировали инцидент и направили жалобу в компетентные органы Омана. Экологи напомнили, что редкие морские черепахи находятся под защитой, и во время откладки яиц к ним запрещено даже прикасаться. Примечательно, что туристы находились на пляже в сопровождении местных волонтеров, из-за чего посчитали свои действия допустимыми. Однако в Biologicamente сразу поставили под сомнение профессионализм этой принимающей стороны, заявив, что ни одна серьезная организация не позволила бы использовать дикое животное в качестве реквизита для съемок.В соцсетях поступок спортсмена вызвал лавину хейта и иронии. Пользователи сравнивали героев видео с любителями покататься на джипах по заповедным Карпатам и удивлялись тому, как взрослым людям вообще пришло в голову залезть на животное. В результате Олейнику пришлось спешно публиковать видео с раскаянием. Блогер заявил, что совершил ошибку, поскольку "не обратил внимания на правила". Итальянские экологи, в свою очередь, намерены добиваться официальной проверки инцидента, хотя окончательное решение о квалификации действий туристов остается за местными властями.О других украинцах за рубежом - в материале Боевой опыт против священников: напавший на польский монастырь украинец служил в ВСУ на сайте Украина.ру.

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новости, оман, вооруженные силы украины, украина.ру