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С европейцами было мучительно и с русскими — тяжело: Вучич ушел в отставку с поста президента Сербии

С европейцами было мучительно и с русскими — тяжело: Вучич ушел в отставку с поста президента Сербии - 28.09.2026 Украина.ру

С европейцами было мучительно и с русскими — тяжело: Вучич ушел в отставку с поста президента Сербии

Александр Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии. Об этом вечером 27 сентября передаёт РИА Новости

2026-09-28T03:17

2026-09-28T03:17

2026-09-28T03:21

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О своём решении Вучич объявил сторонникам, собравшимся перед администрацией президента. Он поблагодарил их за поддержку и победы на президентских выборах 2017 и 2022 годов."На основании статьи 116 а5 Конституции Республики Сербии подаю в отставку с поста президента республики", — сказал Вучич и подписал документ.Он также сообщил, что в понедельник передаст председателю парламента Ане Брнабич полномочия исполняющей обязанности главы государства на срок до окончания президентских выборов. Они должны будут состояться до конца декабря.После подписания теперь уже экс-президент рассказал, что встречи с представителями Запада в последние четыре года были для него мучением. Однако и с русскими контактировать, по его словам, было тяжело из-за санкций США в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS)."Каждая встреча в последние четыре года в Европе была мучением, ни на одной не ощущал себя хорошо, потому что на каждой первым вопросом было: почему не ввел санкции против РФ. И с русскими было тяжело, потому что их цель — сохранить NIS у себя… А у других — у них отнять, и в итоге страдает Сербия", — сказал Вучич.26 сентября лидер Сербии в телефонном разговоре поблагодарил президента России Владимира Путина за сотрудничество на протяжении 14 лет и выразил надежду, что и будущие президенты Сербии будут ответственно проводить внешнюю политику, удерживая "некий баланс между всеми факторами на международной арене".Вучич подал в отставку с поста президента, чтобы возглавить кампанию коалиции вокруг правящей "Сербской прогрессивной партии" (СПП) на досрочных парламентских выборах 25 октября. Их проведения требовали протестующие студенты и сторонники оппозиции, которые начали массовые манифестации с ноября 2024 года после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, жертвами которого стали 16 человек.После трагедии на власть обрушились обвинения в системной коррупции, кумовстве и халатности. Обстановка во многих городах обострилась в середине августа 2025 года, когда демонстрации переросли в противостояние с полицией, блокировку дорог в вечерние и ночные часы. Власти Сербии осудили насилие и призвали к снижению напряжённости.24 сентября Вучич по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что на Сербию оказывается большое давление извне в связи с позицией Белграда по отношениям с Москвой.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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