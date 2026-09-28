С европейцами было мучительно и с русскими — тяжело: Вучич ушел в отставку с поста президента Сербии - 28.09.2026 Украина.ру
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С европейцами было мучительно и с русскими — тяжело: Вучич ушел в отставку с поста президента Сербии
С европейцами было мучительно и с русскими — тяжело: Вучич ушел в отставку с поста президента Сербии - 28.09.2026 Украина.ру
С европейцами было мучительно и с русскими — тяжело: Вучич ушел в отставку с поста президента Сербии
Александр Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии. Об этом вечером 27 сентября передаёт РИА Новости
2026-09-28T03:17
2026-09-28T03:21
украина.ру
новости
сербия
александр вучич
отставка
выборы
парламентские выборы
запад
сша
антироссийские санкции
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О своём решении Вучич объявил сторонникам, собравшимся перед администрацией президента. Он поблагодарил их за поддержку и победы на президентских выборах 2017 и 2022 годов."На основании статьи 116 а5 Конституции Республики Сербии подаю в отставку с поста президента республики", — сказал Вучич и подписал документ.Он также сообщил, что в понедельник передаст председателю парламента Ане Брнабич полномочия исполняющей обязанности главы государства на срок до окончания президентских выборов. Они должны будут состояться до конца декабря.После подписания теперь уже экс-президент рассказал, что встречи с представителями Запада в последние четыре года были для него мучением. Однако и с русскими контактировать, по его словам, было тяжело из-за санкций США в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS)."Каждая встреча в последние четыре года в Европе была мучением, ни на одной не ощущал себя хорошо, потому что на каждой первым вопросом было: почему не ввел санкции против РФ. И с русскими было тяжело, потому что их цель — сохранить NIS у себя… А у других — у них отнять, и в итоге страдает Сербия", — сказал Вучич.26 сентября лидер Сербии в телефонном разговоре поблагодарил президента России Владимира Путина за сотрудничество на протяжении 14 лет и выразил надежду, что и будущие президенты Сербии будут ответственно проводить внешнюю политику, удерживая "некий баланс между всеми факторами на международной арене".Вучич подал в отставку с поста президента, чтобы возглавить кампанию коалиции вокруг правящей "Сербской прогрессивной партии" (СПП) на досрочных парламентских выборах 25 октября. Их проведения требовали протестующие студенты и сторонники оппозиции, которые начали массовые манифестации с ноября 2024 года после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, жертвами которого стали 16 человек.После трагедии на власть обрушились обвинения в системной коррупции, кумовстве и халатности. Обстановка во многих городах обострилась в середине августа 2025 года, когда демонстрации переросли в противостояние с полицией, блокировку дорог в вечерние и ночные часы. Власти Сербии осудили насилие и призвали к снижению напряжённости.24 сентября Вучич по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что на Сербию оказывается большое давление извне в связи с позицией Белграда по отношениям с Москвой.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, сербия, александр вучич, отставка, выборы, парламентские выборы, запад, сша, антироссийские санкции, нефтяная индустрия сербии, россия, владимир путин, сергей лавров, оон, европа, ес, евросоюз, мир без границ, международные отношения, международная политика, демонстранты, протесты, студенты
Украина.ру, Новости, Сербия, Александр Вучич, отставка, выборы, парламентские выборы, Запад, США, антироссийские санкции, Нефтяная индустрия Сербии, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, ООН, Европа, ЕС, Евросоюз, Мир без границ, международные отношения, Международная политика, демонстранты, протесты, студенты

С европейцами было мучительно и с русскими — тяжело: Вучич ушел в отставку с поста президента Сербии

03:17 28.09.2026 (обновлено: 03:21 28.09.2026)
 
© Фото : Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© Фото : Пресс-служба МИД РФ
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Александр Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии. Об этом вечером 27 сентября передаёт РИА Новости
О своём решении Вучич объявил сторонникам, собравшимся перед администрацией президента. Он поблагодарил их за поддержку и победы на президентских выборах 2017 и 2022 годов.
"На основании статьи 116 а5 Конституции Республики Сербии подаю в отставку с поста президента республики", — сказал Вучич и подписал документ.
Он также сообщил, что в понедельник передаст председателю парламента Ане Брнабич полномочия исполняющей обязанности главы государства на срок до окончания президентских выборов. Они должны будут состояться до конца декабря.
После подписания теперь уже экс-президент рассказал, что встречи с представителями Запада в последние четыре года были для него мучением. Однако и с русскими контактировать, по его словам, было тяжело из-за санкций США в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS).
"Каждая встреча в последние четыре года в Европе была мучением, ни на одной не ощущал себя хорошо, потому что на каждой первым вопросом было: почему не ввел санкции против РФ. И с русскими было тяжело, потому что их цель — сохранить NIS у себя… А у других — у них отнять, и в итоге страдает Сербия", — сказал Вучич.
26 сентября лидер Сербии в телефонном разговоре поблагодарил президента России Владимира Путина за сотрудничество на протяжении 14 лет и выразил надежду, что и будущие президенты Сербии будут ответственно проводить внешнюю политику, удерживая "некий баланс между всеми факторами на международной арене".
Вучич подал в отставку с поста президента, чтобы возглавить кампанию коалиции вокруг правящей "Сербской прогрессивной партии" (СПП) на досрочных парламентских выборах 25 октября. Их проведения требовали протестующие студенты и сторонники оппозиции, которые начали массовые манифестации с ноября 2024 года после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, жертвами которого стали 16 человек.
После трагедии на власть обрушились обвинения в системной коррупции, кумовстве и халатности. Обстановка во многих городах обострилась в середине августа 2025 года, когда демонстрации переросли в противостояние с полицией, блокировку дорог в вечерние и ночные часы. Власти Сербии осудили насилие и призвали к снижению напряжённости.
24 сентября Вучич по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что на Сербию оказывается большое давление извне в связи с позицией Белграда по отношениям с Москвой.
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