https://ukraina.ru/20260928/ugroza-yadernoy-voyny-i-taktika-varenoy-lyagushki-tabachnik-prizval-rf-podkrepit-deklaratsii-deystviyami-1083468551.html

Привыкли к угрозам: Табачник объяснил, почему России пора подкрепить декларации делами

Привыкли к угрозам: Табачник объяснил, почему России пора подкрепить декларации делами - 28.09.2026 Украина.ру

Привыкли к угрозам: Табачник объяснил, почему России пора подкрепить декларации делами

Западные элиты и глобалисты намеренно используют эскалацию конфликта на Украине для удержания собственной политической власти и консолидации европейского общества. Об этом в ходе V форсайт-форума "СВО и Третья мировая", организованного изданием Украина.ру, заявил бывший вице-премьер и экс-министр образования Украины, профессор Дмитрий Табачник

2026-09-28T11:40

2026-09-28T11:40

2026-09-28T11:51

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По его словам, жесткая и даже апокалиптическая тема форума отражает реальные тревожные сигналы на пути к Третьей мировой войне. Он констатировал, что прозрачные намеки со стороны президента и министра иностранных дел РФ о рисках перерастания противостояния в ядерную фазу на сегодняшний день не оказывают должного воздействия на Запад. Табачник подчеркнул, что европейские правители сейчас хотят войны сильнее, чем кто-либо, и целенаправленно приучают свои общества к мысли о ее неизбежности. Постоянные заявления европейских лидеров о том, что они уже находятся в состоянии войны, превращают эту угрозу в обыденность, что позволяет достигать нужных политических эффектов по принципу варки лягушки на медленном огне.Спикер отметил, что исторически Россия слишком долго твердила о недопустимости вступления Украины в НАТО, подразумевая военное противодействие, но никогда не заявляла об этом открыто. Это позволило западным элитам бесконечно раскалять и углублять украинский национализм с приемлемой для себя скоростью: он рос на фоне якобы агрессивной риторики Кремля, но не воспринимался украинским обществом как экзистенциальная угроза.Чтобы предотвратить надвигающуюся глобальную катастрофу, Табачник призвал Россию продемонстрировать Европе, что нарастание военной опасности сопряжено не только с декларациями, но и с конкретными шагами. Запад должен увидеть, что официальные заявления Москвы полностью совпадают с ее реальными намерениями. Кроме того, по мнению профессора, России необходимо полностью отречься от "выдуманной европейскости", открыто признав себя азиатско-европейской державой, чьи ключевые союзники, рынки сбыта и потенциальные партнеры находятся в Азии.

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