https://ukraina.ru/20260928/ustupki-zelenskogo-ognennyy-shtorm-dlya-vsu-nalogovaya-udavka-khronika-sobytiy-na-utro-28-sentyabrya-1083460660.html

Уступки Зеленского, огненный шторм для ВСУ, налоговая удавка. Хроника событий на утро 28 сентября

Уступки Зеленского, огненный шторм для ВСУ, налоговая удавка. Хроника событий на утро 28 сентября - 28.09.2026 Украина.ру

Уступки Зеленского, огненный шторм для ВСУ, налоговая удавка. Хроника событий на утро 28 сентября

Зеленский пообещал снизить активность атак по РФ. Российские военные уничтожают противника и технику. Премьер Украины призвал граждан запастись терпением и включить "третье дыхание"

2026-09-28T09:00

2026-09-28T09:00

2026-09-28T09:00

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дональд трамп

киев

минобороны

сергей корецкий

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Владимир Зеленский в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом допустил, что интенсивность атак на нефтеперерабатывающие заводы в России может быть снижена. Об этом сам Трамп сообщил в интервью телеканалу Fox. По словам американского лидера, он прямо заявил Зеленскому о необходимости уменьшить число таких ударов, на что тот ответил готовностью поступить именно так. Эта позиция Белого дома обусловлена рекордным ростом цен на энергоносители в США и странах Евросоюза. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя розничная стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах серьезно возросла, из-за чего Вашингтон даже изучает возможность временного ограничения его экспорта. Несмотря на то, что на глобальный дефицит топлива одновременно влияют и другие факторы (включая ситуацию на Ближнем Востоке), американское руководство считает налеты украинских беспилотников на российскую нефтепереработку существенным катализатором ценового шока на Западе. Именно поэтому США усилили дипломатическое давление на Киев, требуя ввести мораторий на атаки по инфраструктуре РФ для стабилизации внутренних цен.Примечательно, что еще в середине месяца Трамп утверждал, что украинская сторона согласилась прекратить налеты на энергетические объекты России, однако на практике эти заверения ничего не изменили.В свою очередь президент России Владимир Путин указывал, что ремонтные работы на российских нефтеперерабатывающих заводах выполняются достаточно быстро. При этом он подчеркивал, что ответные действия России стали масштабными для тех, кто "открыл ящик Пандоры". По мнению российского лидера, Киев сам спровоцировал эти меры, начав атаковать гражданские объекты на территории РФ. В Москве же не раз заявляли, что российская армия не наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины.Успехи ВС РФВ ночь на понедельник и утром в украинской столице, а также в Макарове и Вышгородском районе Киевской области прогремела масштабная серия взрывов — российские беспилотники "Герань" и ракетные подразделения атаковали критические объекты ВСУ.Помимо столичного региона, прилеты зафиксировали в Кировограде, Житомирской и Полтавской областях, Харькове и оккупированных районах Запорожья.По сообщениям мониторинговых каналов, в западной части Киева точечными ударами беспилотников были уничтожены крупные дата-центры компаний "DLine.ue" и "Укртелеком". Местные власти подтвердили, что в Оболонском районе города пострадала автозаправочная станция, там вспыхнул крупный пожар. Также в столице зафиксированы возгорания офисного здания и крупного складского комплекса в Печерском районе, что официально подтвердил мэр Виталий Кличко. Кроме прочего, удары по объектам противника были зафиксированы в Харькове, Полтаве и портовом Ильичевске (Черноморске) Одесской области.Позже Министерство обороны РФ распространило официальное заявление, подтвердив проведение масштабной ночной операции. Согласно сводке оборонного ведомства, в ночь на понедельник Вооруженные силы России нанесли серию скоординированных ударов беспилотной авиацией по ключевым логистическим и коммуникационным узлам, объектам портовой инфраструктуры, а также морскому транспорту, задействованному в интересах украинской армии. В частности, в черте Киева российские военные успешно поразили объекты топливной инфраструктуры, обеспечивавшие снабжение подразделений ВСУ. Ведомство также официально подтвердило уничтожение стратегических цифровых объектов в столице: центра обработки данных оператора "Укртелеком", предоставлявшего украинским войскам все виды стационарной, мобильной и интернет-связи, и дата-центра провайдера "ДримЛайн", который использовался для высокоскоростного сетевого обеспечения ВСУ и хранения оперативной разведывательной информации.Помимо этого, существенный урон был нанесен прибрежным объектам противника на юге. В оборонном ведомстве сообщили о поражении инфраструктурных мощностей судоремонтного завода "Дунайсудосервис" в порту Измаил. Данное предприятие активно использовалось для модернизации, обслуживания и переоборудования военных плавсредств и сторожевых катеров ВСУ. Там же под удар попал пункт постоянной дислокации подразделения государственной пограничной службы Украины. Одновременно с этим в порту Черноморск российские силы уничтожили морской сухогруз, на борту которого находилась крупная партия военного имущества и грузов двойного назначения, доставленных для нужд украинской армии.На линии боевого соприкосновения ситуация для украинских сил складывается не менее тяжело. На Краснолиманском и Северском направлениях в районе рубежа Дробышево — Коровий Яр украинские формирования пока сохраняют активность и пытаются удерживать занимаемые позиции. Ожесточенные бои идут к северу и востоку от Красного Лимана, что напрямую сказывается на стабильности соседнего Северского участка. Возле самого Северска боестолкновения не утихают в районах населенных пунктов Рай-Александровка, Першомарьевка, Василевская Пустошь, Пискуновка, Диброва и Озерное. Параллельно с этим на Харьковском направлении главным успехом российских сил стало официально подтвержденное Министерством обороны РФ освобождение населенного пункта Хрипуны. Действующая здесь группировка войск "Север" планомерно сжимает кольцо вокруг украинских сил в северо-восточной части области и расширяет буферную зону. Активные бои продолжаются за Нестерное, Лукашово и Грачевку. В районе Нефедовки российские военные сорвали две попытки заблокированных украинских подразделений вырваться из окружения, уничтожив за сутки до 60 боевиков ВСУ. Также боевые действия фиксируются у Приколотного, поскольку успех на этом участке позволит радикально изменить конфигурацию фронта на подступах к Великому Бурлуку.Не прекращается давление и на Купянском направлении, где российские войска успешно взламывают оборону противника в городской агломерации и нацелены на Купянск-Узловой. В микрорайоне Юбилейный штурмовые группы расширили зону контроля. В это же время операторы FPV-дронов разгромили укрепления, технику и живую силу ВСУ возле Староверовки и Грушевки.На Сумском направлении сохраняются боестолкновения в районах Уланово, Хотени и Кияницы. Позиции украинской армии у Толстодубово находятся под массированным огнем российской артиллерии. На Краснопольском участке идут стрелковые бои в районе поселка Степок. Согласно сводкам Минобороны РФ, удары по резервам и позициям ВСУ наносились также в Сумах, Великой Рыбице и Суходоле.Тем временем на Запорожском направлении российские подразделения осуществляют мощное давление на фланги ореховской группировки ВСУ. Зафиксировано успешное продвижение к западу от Зоревки и к северо-западу от Зарницы. Идут бои за Барвиновку, являющуюся ключевым узлом снабжения украинских сил. Группировка "Днепр" улучшила свои тактические позиции на переднем крае, нанеся поражение подразделениям противника возле Орехова, Димитрово и Юльевки.Что касается Херсонского и Днепровского направлений, то здесь на правом берегу Днепра российские силы ведут непрерывную разведку, оперативно уничтожая выявляемую технику ВСУ. Общая обстановка остается динамичной. В районе Комара фиксируется обширная "серая зона", где противник пытается проводить локальные контратаки.Налоговая удавкаПремьер-министр Украины Сергей Корецкий призвал граждан страны набраться оптимизма, запастись терпением и задействовать "третье дыхание". Он подчеркнул, что обществу необходимо активировать все скрытые ресурсы, поскольку текущая ситуация требует максимальной выдержки. Одновременно с этим Корецкий подтвердил интеграцию непопулярных фискальных мер в проект государственного бюджета на 2027 год, согласно которым ставка налога на добавленную стоимость (НДС) вырастет на один процент. По словам премьера, пойти на этот шаг пришлось из-за отсутствия альтернативных источников финансирования государственных нужд. В стране обостряется социальный кризис — еще 10 сентября министр финансов Сергей Марченко не исключил задержек с выплатой пособий населению. Украина уже несколько лет подряд верстает бюджет с критическим дефицитом, надеясь на финансовые вливания со стороны Запада. В текущем году этот показатель достиг рекордных 1,9 триллиона гривен, что равняется примерно 45 миллиардам долларов.Пока руководство призывает население готовиться к экономии и росту налоговой нагрузки, представители правящей верхушки фиксируют крупные доходы. Так, руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия всего за один месяц задекларировал поступления в размере около 290 тысяч долларов. Как следует из двух дополнительных финансовых деклараций, 16 сентября депутат получил от украинского министерства финансов порядка 144 тысяч долларов в рамках погашения ценных бумаг, а также еще 12 тысяч долларов в виде процентного дохода. Вторая отчетность, ставшая публичной в понедельник, указывает на получение политиком почти 140 тысяч долларов от продажи недвижимости. Страна фактически разделена на два параллельных мира: в одном люди истощены экономическим и военным марафоном, в другом — элита фиксирует очередную прибыль, перекладывая все тяготы на плечи рядового населения.Подробнее о проблемах Киева - в материале Зеленский рассказал об огромной "дыре" в бюджете Минобороны и проблемах зимнего сезона на сайте Украина.ру.

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