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Герой России Клупов объяснил разницу между СВО и третьей мировой войной

Герой России Клупов объяснил разницу между СВО и третьей мировой войной - 28.09.2026 Украина.ру

Герой России Клупов объяснил разницу между СВО и третьей мировой войной

Чтобы разобраться в связи между СВО и третьей мировой войной, нужно определиться в понятиях и обратиться к военной науке, отбросив эмоции и политические высказывания. Об этом в ходе V форсайт-форума "СВО и Третья мировая", организованного изданием Украина.ру, заявил Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов

2026-09-28T12:33

2026-09-28T12:33

2026-09-28T12:34

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Говоря о соотношении СВО и третьей мировой войны, Клупов предложил разбираться в этом вопросе чисто с военной точки зрения, обратившись к науке.Клупов заявил, что для начала нужно определиться в понятиях. "Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, от операции, которая сейчас происходит, которую мы сейчас называем СВО, и до третьей мировой войны, нужно определиться в понятиях. Для того, чтобы определиться в понятиях, вне психологического момента, вне эмоций и политических высказываний, нужно обратиться к науке", — пояснил он.По словам эксперта, изначально Клаузевиц сказал, что война — это продолжение политики государства военным, насильственным способом. "А классическая военная наука говорит, что война — это вооруженный конфликт. И вот здесь становится вопрос: а что не вооруженный конфликт? Мы сейчас должны отбросить все понятия о гибридной войне, экономической, финансовой и всех других", — отметил он.Ветеран разведки подчеркнул, что предлагает разбираться в этой связи чисто с военной точки зрения. Где вооруженный конфликт ведется смертельным оружием, направленным напрямую на человека, а не опосредованно, как все другие, за исключением гибридной, которая может иметь и виды вооруженных столкновений, уточнил он.Герой России добавил, что война ведется государством, а операция — вооруженными силами. "Разница в том, что война ведется государством с напряжением всех ее экономических внутренних сил, в том числе и армии. И если смотреть классически на СВО, то она и была названа операцией, потому что велась Вооруженными Силами с ограниченными целями и задачами", — резюмировал Рустем Клупов.Полная трансляция форсай-форума на сайте Украина.ру: Форсайт-форум "СВО и Третья мировая".

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новости, россия, украина.ру, сво, третья мировая война, война, оружие