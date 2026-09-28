"Они судят по себе и боятся мести": Чадаев объяснил, почему Европа мечтает затянуть конфликт - 28.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260928/oni-sudyat-po-sebe-i-boyatsya-mesti-chadaev-obyasnil-pochemu-evropa-mechtaet-zatyanut-konflikt-1083471649.html
"Они судят по себе и боятся мести": Чадаев объяснил, почему Европа мечтает затянуть конфликт
"Они судят по себе и боятся мести": Чадаев объяснил, почему Европа мечтает затянуть конфликт - 28.09.2026 Украина.ру
"Они судят по себе и боятся мести": Чадаев объяснил, почему Европа мечтает затянуть конфликт
Единственным способом для России избежать втягивания в Третью мировую войну является ее максимальная и реальная готовность к худшему силовому сценарию. Об этом в рамках V форсайт-форума "СВО и Третья мировая", организованного изданием Украина.ру, заявил руководитель центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев
2026-09-28T12:19
2026-09-28T12:19
новости
европа
россия
запад
владимир зеленский
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/1c/1083471068_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_f72f4e146c6e1da8f8f1b5fc582f1f7f.jpg
По словам эксперта, в войнах XXI века классические хитрости и пустые демонстрации больше не работают, поскольку информация живет в сети и противники видят друг друга насквозь. Западные аналитики имеют достаточно средств, чтобы мгновенно распознать, стоит ли за заявлениями Москвы реальная готовность воевать. Чтобы переломить ситуацию, России нужно не просто говорить, а действительно готовиться к большому конфликту — старая формула "хочешь мира — готовься к войне" сейчас работает в кубе, и только реальная сила снижает вероятность эскалации, указал он. Чадаев предложил смоделировать ситуацию глазами европейских планировщиков: если завтра Украина капитулирует, а Владимир Зеленский сбежит, то огромная, технологичная и самая опытная армия на планете окажется прямо у восточных границ Европы. Западные стратеги мыслят как хищники, поэтому они не верят мирным заявлениям российского руководства. Они убеждены: если бы Европа была на месте русских, она бы точно не остановилась и пошла мстить за всё. При этом сама Европа к большой войне не готова, ее оборонное производство деградировало, а всё, что они умеют — это делать оружие для прошлых войн. Понимая свою слабость, Запад делает ставку только на одно: затянуть российско-украинский конфликт на любые сроки, чтобы купить себе время для подготовки.Спикер констатировал, что у российского общества пока нет духа хищника, а идея войны со всей Европой вызывает у людей естественную оторопь. На чашах весов сейчас лежат страх поражения и страх победы — многие россияне радостно цепляются за любые новости о скором мире, надеясь, что всё вернется в прежнее русло, хотя умом понимают, что как раньше уже не будет. Главная надежда Запада заключается в том, что Россия сломается внутриполитически и общество сдастся ради прекращения кошмара. Именно поэтому, по мнению Чадаева, единственный способ не втянуться в глобальную катастрофу — это лишить Европу этой последней надежды, продемонстрировав железную готовность идти до конца.
европа
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/1c/1083471068_187:0:2916:2047_1920x0_80_0_0_12e80dec2189602db3c63b41cf649b01.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, россия, запад, владимир зеленский, украина.ру
Новости, Европа, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Украина.ру

"Они судят по себе и боятся мести": Чадаев объяснил, почему Европа мечтает затянуть конфликт

12:19 28.09.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкV форсайт-форум "СВО и Третья мировая"
V форсайт-форум СВО и Третья мировая - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Единственным способом для России избежать втягивания в Третью мировую войну является ее максимальная и реальная готовность к худшему силовому сценарию. Об этом в рамках V форсайт-форума "СВО и Третья мировая", организованного изданием Украина.ру, заявил руководитель центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев
По словам эксперта, в войнах XXI века классические хитрости и пустые демонстрации больше не работают, поскольку информация живет в сети и противники видят друг друга насквозь. Западные аналитики имеют достаточно средств, чтобы мгновенно распознать, стоит ли за заявлениями Москвы реальная готовность воевать.
Чтобы переломить ситуацию, России нужно не просто говорить, а действительно готовиться к большому конфликту — старая формула "хочешь мира — готовься к войне" сейчас работает в кубе, и только реальная сила снижает вероятность эскалации, указал он.
Чадаев предложил смоделировать ситуацию глазами европейских планировщиков: если завтра Украина капитулирует, а Владимир Зеленский сбежит, то огромная, технологичная и самая опытная армия на планете окажется прямо у восточных границ Европы.
Западные стратеги мыслят как хищники, поэтому они не верят мирным заявлениям российского руководства. Они убеждены: если бы Европа была на месте русских, она бы точно не остановилась и пошла мстить за всё.
При этом сама Европа к большой войне не готова, ее оборонное производство деградировало, а всё, что они умеют — это делать оружие для прошлых войн.
Понимая свою слабость, Запад делает ставку только на одно: затянуть российско-украинский конфликт на любые сроки, чтобы купить себе время для подготовки.
Спикер констатировал, что у российского общества пока нет духа хищника, а идея войны со всей Европой вызывает у людей естественную оторопь. На чашах весов сейчас лежат страх поражения и страх победы — многие россияне радостно цепляются за любые новости о скором мире, надеясь, что всё вернется в прежнее русло, хотя умом понимают, что как раньше уже не будет. Главная надежда Запада заключается в том, что Россия сломается внутриполитически и общество сдастся ради прекращения кошмара.
Именно поэтому, по мнению Чадаева, единственный способ не втянуться в глобальную катастрофу — это лишить Европу этой последней надежды, продемонстрировав железную готовность идти до конца.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаРоссияЗападВладимир ЗеленскийУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:54"Третья мировая уже идет": Кнутов объяснил, почему Россия может быть спокойна за свою оборону
12:33Герой России Клупов объяснил разницу между СВО и третьей мировой войной
12:24Экологическая безопасность ДНР, как работает Россельхознадзор. 28 сентября 2026 года, утренний эфир 111:28
12:19"Они судят по себе и боятся мести": Чадаев объяснил, почему Европа мечтает затянуть конфликт
12:10Верить в себя и свою державу: русская мечта против их химеры
11:40Привыкли к угрозам: Табачник объяснил, почему России пора подкрепить декларации делами
11:36Fire Point получила 107 млрд гривен от Минобороны Украины
11:31Часть железнодорожного моста обрушилась при атаке ВСУ на Брянскую область
11:25Бунт "роя агентов" и цифровые двойники: Киселев о главных угрозах ИИ
11:08Форсайт-форум "СВО и Третья мировая"
10:54Хуже, чем на фронте: социологи объявили Киев самым депрессивным городом Украины
10:30Цифровой блэкаут на пороге: премьер Украины призвал готовиться к катастрофе с интернетом
10:01"Было страшно": принуждали эвакуироваться бомбами, искали детей, пробирающихся в ДНР убивали
09:58Зоосадизм в Омане: украинский турист извинился за дикие развлечения с черепахой
09:20Парализованная связь и разгром портов ВСУ: в Минобороны раскрыли подробности мощного ночного налета
09:00Уступки Зеленского, огненный шторм для ВСУ, налоговая удавка. Хроника событий на утро 28 сентября
08:51"Чтобы поймать преступника, надо думать, как он": добровольческие МОГи усиливают операторами БПЛА
08:21Бойцы "Центра" взяли в плен троих солдат ВСУ, обученных во Франции
08:00"Белорусский подкоп". Как Хрущёв переиграл Пономаренко в борьбе за контроль над партизанским движением
07:39Оборотни из "Белых ангелов" служат для втягивания изъятых детей в криминал — Мирошник
Лента новостейМолния