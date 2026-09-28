https://ukraina.ru/20260928/oni-sudyat-po-sebe-i-boyatsya-mesti-chadaev-obyasnil-pochemu-evropa-mechtaet-zatyanut-konflikt-1083471649.html

"Они судят по себе и боятся мести": Чадаев объяснил, почему Европа мечтает затянуть конфликт

"Они судят по себе и боятся мести": Чадаев объяснил, почему Европа мечтает затянуть конфликт - 28.09.2026 Украина.ру

"Они судят по себе и боятся мести": Чадаев объяснил, почему Европа мечтает затянуть конфликт

Единственным способом для России избежать втягивания в Третью мировую войну является ее максимальная и реальная готовность к худшему силовому сценарию. Об этом в рамках V форсайт-форума "СВО и Третья мировая", организованного изданием Украина.ру, заявил руководитель центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев

2026-09-28T12:19

2026-09-28T12:19

2026-09-28T12:19

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украина.ру

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По словам эксперта, в войнах XXI века классические хитрости и пустые демонстрации больше не работают, поскольку информация живет в сети и противники видят друг друга насквозь. Западные аналитики имеют достаточно средств, чтобы мгновенно распознать, стоит ли за заявлениями Москвы реальная готовность воевать. Чтобы переломить ситуацию, России нужно не просто говорить, а действительно готовиться к большому конфликту — старая формула "хочешь мира — готовься к войне" сейчас работает в кубе, и только реальная сила снижает вероятность эскалации, указал он. Чадаев предложил смоделировать ситуацию глазами европейских планировщиков: если завтра Украина капитулирует, а Владимир Зеленский сбежит, то огромная, технологичная и самая опытная армия на планете окажется прямо у восточных границ Европы. Западные стратеги мыслят как хищники, поэтому они не верят мирным заявлениям российского руководства. Они убеждены: если бы Европа была на месте русских, она бы точно не остановилась и пошла мстить за всё. При этом сама Европа к большой войне не готова, ее оборонное производство деградировало, а всё, что они умеют — это делать оружие для прошлых войн. Понимая свою слабость, Запад делает ставку только на одно: затянуть российско-украинский конфликт на любые сроки, чтобы купить себе время для подготовки.Спикер констатировал, что у российского общества пока нет духа хищника, а идея войны со всей Европой вызывает у людей естественную оторопь. На чашах весов сейчас лежат страх поражения и страх победы — многие россияне радостно цепляются за любые новости о скором мире, надеясь, что всё вернется в прежнее русло, хотя умом понимают, что как раньше уже не будет. Главная надежда Запада заключается в том, что Россия сломается внутриполитически и общество сдастся ради прекращения кошмара. Именно поэтому, по мнению Чадаева, единственный способ не втянуться в глобальную катастрофу — это лишить Европу этой последней надежды, продемонстрировав железную готовность идти до конца.

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новости, европа, россия, запад, владимир зеленский, украина.ру