Fire Point получила 107 млрд гривен от Минобороны Украины - 28.09.2026 Украина.ру
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Fire Point получила 107 млрд гривен от Минобороны Украины
Fire Point получила 107 млрд гривен от Минобороны Украины - 28.09.2026 Украина.ру
Fire Point получила 107 млрд гривен от Минобороны Украины
Компания Fire Point за последние два года получила от государства 107,4 млрд гривен на производство дронов. Об этом 28 сентября сообщило украинское Минобороны в ответ на запрос СМИ
2026-09-28T11:36
2026-09-28T11:36
новости
украина
россия
владимир зеленский
минобороны
the wall street journal
украина.ру
тимур миндич
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В 2025 году контракты составили 56,743 млрд грн, в 2026-м — 50,7 млрд грн.Отмечается, что помимо дронов компания производит ракеты — это, вероятно, дополнительный бюджет помимо обозначенных 107,4 млрд грн.Fire Point в СМИ связывают с Зеленским и близким к нему бизнесменом Тимуром Миндичем. Однако создатель компании Денис Штилерман, конечно, это отрицает, заявляя, что они не имеют отношения к Fire Point.8 июля The Wall Street Journal сообщил, что украинская компания Fire Point разрабатывает собственную систему противоракетной обороны. Её испытания запланированы на лето текущего года. Подробнее в материале Украина сделает шаги для восполнения дефицита Patriot - WSJВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, владимир зеленский, минобороны, the wall street journal, украина.ру, тимур миндич
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Минобороны, The Wall Street Journal, Украина.ру, Тимур Миндич

Fire Point получила 107 млрд гривен от Минобороны Украины

11:36 28.09.2026
 
© Фото : 24tv.ua
- РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© Фото : 24tv.ua
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Компания Fire Point за последние два года получила от государства 107,4 млрд гривен на производство дронов. Об этом 28 сентября сообщило украинское Минобороны в ответ на запрос СМИ
В 2025 году контракты составили 56,743 млрд грн, в 2026-м — 50,7 млрд грн.
Отмечается, что помимо дронов компания производит ракеты — это, вероятно, дополнительный бюджет помимо обозначенных 107,4 млрд грн.
Fire Point в СМИ связывают с Зеленским и близким к нему бизнесменом Тимуром Миндичем. Однако создатель компании Денис Штилерман, конечно, это отрицает, заявляя, что они не имеют отношения к Fire Point.
8 июля The Wall Street Journal сообщил, что украинская компания Fire Point разрабатывает собственную систему противоракетной обороны.
Её испытания запланированы на лето текущего года. Подробнее в материале Украина сделает шаги для восполнения дефицита Patriot - WSJ
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