В Киеве взрывы и пожары, под ударами ВС РФ также Одесса, Кировоград и Харьков. Сводка к этому часу - 28.09.2026 Украина.ру
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В Киеве взрывы и пожары, под ударами ВС РФ также Одесса, Кировоград и Харьков. Сводка к этому часу
В Киеве взрывы и пожары, под ударами ВС РФ также Одесса, Кировоград и Харьков. Сводка к этому часу - 28.09.2026 Украина.ру
В Киеве взрывы и пожары, под ударами ВС РФ также Одесса, Кировоград и Харьков. Сводка к этому часу
Российская армия практически без перерыва наносит удары по целям в различных регионах Украины, особое внимание этой ночью уже традиционно уделяется Киеву, а также Одессе, Кировограду и Харькову. Передаём сводку на 5:00 мск 28 сентября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
2026-09-28T04:51
2026-09-28T05:24
украина.ру
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Как следует из заявления Владимира Зеленского, только за небольшой вечерний интервал ВС РФ запустили по Украине 277 ударных дронов разных типов, 155 из них — реактивные.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве накануне оказался побит рекорд по продолжительности воздушных тревог — за сутки она в сумме длилась около восемнадцати часов.Работа "Гераней" и взрывы в столице продолжаются и после полуночи. Мониторинговые телеграм-каналы сообщают о поражении дата-центров "DLine.ue" и "Укртелеком" на западе Киева, о прилётах и последующих пожарах в офисных зданиях, на нескольких складах. Мэр Виталий Кличко подтвердил прилёты по складу в Печерском районе, очаги пожаров видны на нескольких рынках, в частности — "Столичном". ВС РФ практически непрерывно бьют и по объектам в Киевской области — местные каналы писали о взрывах в Макарове и Гостомеле.Также сообщается о нескольких ударах российских БПЛА по целям в Одесской области. Уже не первая серия взрывов за ночь прогремела в Кировограде. Незадолго до полуночи стало известно о взрывах в Ровно. Кроме того, ВКС РФ несколько раз атаковали управляемыми авиабомбами цели во временно оккупированном ВСУ Запорожье.По сообщениям последних минут, нанесены удары по целям в Харькове. Поражение объектов в Киевском районе города подтвердил мэр Игорь Терехов. Отмечается, что в районе Балаклеи работают "Бандероли".Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Киеве, Одессе, Николаеве и Виннице. Уничтожены склады с западной военной помощью, дата-центры и производство дронов Pegasus Arms. А в рядах ВСУ распространяется "дронофобия" — панический страх перед российскими беспилотниками.Главные события прошедшего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, вс рф, вкс, удары, ракетные удары по украине, удары по киеву сегодня, удары дронами, авиаудары, обстрелы украины сегодня, герань, атака бпла, бпла сегодня, беспилотники сегодня, атака на украину, ракеты, ракетный удар, киев, киевская область, одесса, одесская область, харьков, харьковская область, игорь терехов, виталий кличко, владимир зеленский, всу, вооруженные силы украины, киевский режим, сво, спецоперация
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В Киеве взрывы и пожары, под ударами ВС РФ также Одесса, Кировоград и Харьков. Сводка к этому часу

04:51 28.09.2026 (обновлено: 05:24 28.09.2026)
 
© APПожар в Киеве
Пожар в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© AP
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Российская армия практически без перерыва наносит удары по целям в различных регионах Украины, особое внимание этой ночью уже традиционно уделяется Киеву, а также Одессе, Кировограду и Харькову. Передаём сводку на 5:00 мск 28 сентября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ
Как следует из заявления Владимира Зеленского, только за небольшой вечерний интервал ВС РФ запустили по Украине 277 ударных дронов разных типов, 155 из них — реактивные.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве накануне оказался побит рекорд по продолжительности воздушных тревог — за сутки она в сумме длилась около восемнадцати часов.
Работа "Гераней" и взрывы в столице продолжаются и после полуночи. Мониторинговые телеграм-каналы сообщают о поражении дата-центров "DLine.ue" и "Укртелеком" на западе Киева, о прилётах и последующих пожарах в офисных зданиях, на нескольких складах. Мэр Виталий Кличко подтвердил прилёты по складу в Печерском районе, очаги пожаров видны на нескольких рынках, в частности — "Столичном". ВС РФ практически непрерывно бьют и по объектам в Киевской области — местные каналы писали о взрывах в Макарове и Гостомеле.
Также сообщается о нескольких ударах российских БПЛА по целям в Одесской области. Уже не первая серия взрывов за ночь прогремела в Кировограде. Незадолго до полуночи стало известно о взрывах в Ровно. Кроме того, ВКС РФ несколько раз атаковали управляемыми авиабомбами цели во временно оккупированном ВСУ Запорожье.
По сообщениям последних минут, нанесены удары по целям в Харькове. Поражение объектов в Киевском районе города подтвердил мэр Игорь Терехов. Отмечается, что в районе Балаклеи работают "Бандероли".
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Киеве, Одессе, Николаеве и Виннице. Уничтожены склады с западной военной помощью, дата-центры и производство дронов Pegasus Arms. А в рядах ВСУ распространяется "дронофобия" — панический страх перед российскими беспилотниками.
Главные события прошедшего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".
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