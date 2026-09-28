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В Киеве взрывы и пожары, под ударами ВС РФ также Одесса, Кировоград и Харьков. Сводка к этому часу

В Киеве взрывы и пожары, под ударами ВС РФ также Одесса, Кировоград и Харьков. Сводка к этому часу - 28.09.2026 Украина.ру

В Киеве взрывы и пожары, под ударами ВС РФ также Одесса, Кировоград и Харьков. Сводка к этому часу

Российская армия практически без перерыва наносит удары по целям в различных регионах Украины, особое внимание этой ночью уже традиционно уделяется Киеву, а также Одессе, Кировограду и Харькову. Передаём сводку на 5:00 мск 28 сентября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ

2026-09-28T04:51

2026-09-28T04:51

2026-09-28T05:24

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Как следует из заявления Владимира Зеленского, только за небольшой вечерний интервал ВС РФ запустили по Украине 277 ударных дронов разных типов, 155 из них — реактивные.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве накануне оказался побит рекорд по продолжительности воздушных тревог — за сутки она в сумме длилась около восемнадцати часов.Работа "Гераней" и взрывы в столице продолжаются и после полуночи. Мониторинговые телеграм-каналы сообщают о поражении дата-центров "DLine.ue" и "Укртелеком" на западе Киева, о прилётах и последующих пожарах в офисных зданиях, на нескольких складах. Мэр Виталий Кличко подтвердил прилёты по складу в Печерском районе, очаги пожаров видны на нескольких рынках, в частности — "Столичном". ВС РФ практически непрерывно бьют и по объектам в Киевской области — местные каналы писали о взрывах в Макарове и Гостомеле.Также сообщается о нескольких ударах российских БПЛА по целям в Одесской области. Уже не первая серия взрывов за ночь прогремела в Кировограде. Незадолго до полуночи стало известно о взрывах в Ровно. Кроме того, ВКС РФ несколько раз атаковали управляемыми авиабомбами цели во временно оккупированном ВСУ Запорожье.По сообщениям последних минут, нанесены удары по целям в Харькове. Поражение объектов в Киевском районе города подтвердил мэр Игорь Терехов. Отмечается, что в районе Балаклеи работают "Бандероли".Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Киеве, Одессе, Николаеве и Виннице. Уничтожены склады с западной военной помощью, дата-центры и производство дронов Pegasus Arms. А в рядах ВСУ распространяется "дронофобия" — панический страх перед российскими беспилотниками.Главные события прошедшего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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