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Хуже, чем на фронте: социологи объявили Киев самым депрессивным городом Украины
Хуже, чем на фронте: социологи объявили Киев самым депрессивным городом Украины - 28.09.2026 Украина.ру
Хуже, чем на фронте: социологи объявили Киев самым депрессивным городом Украины
Среди всех граждан Украины наиболее тяжелое морально-психологическое состояние сейчас фиксируется у жителей Киева, заявил директор украинской социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович со ссылкой на данные исследований
2026-09-28T10:54
2026-09-28T10:54
2026-09-28T10:54
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Он подчеркнул, что хотя настроения киевлян пока не приобрели характер открытой катастрофы, их оценки текущей ситуации и будущего всей страны оказались заметно хуже, чем в остальных регионах. Примечательно, что столица обогнала по уровню тревожности даже прифронтовые Харьков, Днепр и Одессу, став самой депрессивной точкой на карте Украины. Антипович констатировал, что в целом по стране нарастает волна тотальной апатии — люди массово отстраняются от повестки и пытаются психологически "спрятаться в норку", а на фоне непрекращающихся ударов по критическим объектам резко подскочило число тех, кто всерьез планирует навсегда покинуть страну.Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий потребовал от населения набраться оптимизма и активировать "третье дыхание" для продолжения изнурительного конфликта. Подробнее - в материале Уступки Зеленского, огненный шторм для ВСУ, налоговая удавка. Хроника событий на утро 28 сентября на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, харьков, сергей корецкий, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Харьков, Сергей Корецкий, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Хуже, чем на фронте: социологи объявили Киев самым депрессивным городом Украины
Среди всех граждан Украины наиболее тяжелое морально-психологическое состояние сейчас фиксируется у жителей Киева, заявил директор украинской социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович со ссылкой на данные исследований
Он подчеркнул, что хотя настроения киевлян пока не приобрели характер открытой катастрофы, их оценки текущей ситуации и будущего всей страны оказались заметно хуже, чем в остальных регионах.
Примечательно, что столица обогнала по уровню тревожности даже прифронтовые Харьков, Днепр и Одессу, став самой депрессивной точкой на карте Украины.
Антипович констатировал, что в целом по стране нарастает волна тотальной апатии — люди массово отстраняются от повестки и пытаются психологически "спрятаться в норку", а на фоне непрекращающихся ударов по критическим объектам резко подскочило число тех, кто всерьез планирует навсегда покинуть страну.
Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий потребовал от населения набраться оптимизма и активировать "третье дыхание" для продолжения изнурительного конфликта.