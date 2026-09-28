Хуже, чем на фронте: социологи объявили Киев самым депрессивным городом Украины - 28.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260928/khuzhe-chem-na-fronte-sotsiologi-obyavili-kiev-samym-depressivnym-gorodom-ukrainy-1083467224.html
Хуже, чем на фронте: социологи объявили Киев самым депрессивным городом Украины
Хуже, чем на фронте: социологи объявили Киев самым депрессивным городом Украины - 28.09.2026 Украина.ру
Хуже, чем на фронте: социологи объявили Киев самым депрессивным городом Украины
Среди всех граждан Украины наиболее тяжелое морально-психологическое состояние сейчас фиксируется у жителей Киева, заявил директор украинской социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович со ссылкой на данные исследований
2026-09-28T10:54
2026-09-28T10:54
новости
украина
киев
харьков
сергей корецкий
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/1c/1083467324_0:145:2979:1821_1920x0_80_0_0_7f5bc2a695e81f853ddd3945ab5a15ce.jpg
Он подчеркнул, что хотя настроения киевлян пока не приобрели характер открытой катастрофы, их оценки текущей ситуации и будущего всей страны оказались заметно хуже, чем в остальных регионах. Примечательно, что столица обогнала по уровню тревожности даже прифронтовые Харьков, Днепр и Одессу, став самой депрессивной точкой на карте Украины. Антипович констатировал, что в целом по стране нарастает волна тотальной апатии — люди массово отстраняются от повестки и пытаются психологически "спрятаться в норку", а на фоне непрекращающихся ударов по критическим объектам резко подскочило число тех, кто всерьез планирует навсегда покинуть страну.Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий потребовал от населения набраться оптимизма и активировать "третье дыхание" для продолжения изнурительного конфликта. Подробнее - в материале Уступки Зеленского, огненный шторм для ВСУ, налоговая удавка. Хроника событий на утро 28 сентября на сайте Украина.ру.
украина
киев
харьков
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/1c/1083467324_0:0:2677:2007_1920x0_80_0_0_85f025196be40cece5f532d67b7ae960.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, харьков, сергей корецкий, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Харьков, Сергей Корецкий, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Хуже, чем на фронте: социологи объявили Киев самым депрессивным городом Украины

10:54 28.09.2026
 
© REUTERS / Anna Voitenko
- РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© REUTERS / Anna Voitenko
Читать в
ДзенTelegram
Среди всех граждан Украины наиболее тяжелое морально-психологическое состояние сейчас фиксируется у жителей Киева, заявил директор украинской социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович со ссылкой на данные исследований
Он подчеркнул, что хотя настроения киевлян пока не приобрели характер открытой катастрофы, их оценки текущей ситуации и будущего всей страны оказались заметно хуже, чем в остальных регионах.
Примечательно, что столица обогнала по уровню тревожности даже прифронтовые Харьков, Днепр и Одессу, став самой депрессивной точкой на карте Украины.
Антипович констатировал, что в целом по стране нарастает волна тотальной апатии — люди массово отстраняются от повестки и пытаются психологически "спрятаться в норку", а на фоне непрекращающихся ударов по критическим объектам резко подскочило число тех, кто всерьез планирует навсегда покинуть страну.
Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий потребовал от населения набраться оптимизма и активировать "третье дыхание" для продолжения изнурительного конфликта.
Подробнее - в материале Уступки Зеленского, огненный шторм для ВСУ, налоговая удавка. Хроника событий на утро 28 сентября на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевХарьковСергей КорецкийВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:54"Третья мировая уже идет": Кнутов объяснил, почему Россия может быть спокойна за свою оборону
12:33Герой России Клупов объяснил разницу между СВО и третьей мировой войной
12:24Экологическая безопасность ДНР, как работает Россельхознадзор. 28 сентября 2026 года, утренний эфир 111:28
12:19"Они судят по себе и боятся мести": Чадаев объяснил, почему Европа мечтает затянуть конфликт
12:10Верить в себя и свою державу: русская мечта против их химеры
11:40Привыкли к угрозам: Табачник объяснил, почему России пора подкрепить декларации делами
11:36Fire Point получила 107 млрд гривен от Минобороны Украины
11:31Часть железнодорожного моста обрушилась при атаке ВСУ на Брянскую область
11:25Бунт "роя агентов" и цифровые двойники: Киселев о главных угрозах ИИ
11:08Форсайт-форум "СВО и Третья мировая"
10:54Хуже, чем на фронте: социологи объявили Киев самым депрессивным городом Украины
10:30Цифровой блэкаут на пороге: премьер Украины призвал готовиться к катастрофе с интернетом
10:01"Было страшно": принуждали эвакуироваться бомбами, искали детей, пробирающихся в ДНР убивали
09:58Зоосадизм в Омане: украинский турист извинился за дикие развлечения с черепахой
09:20Парализованная связь и разгром портов ВСУ: в Минобороны раскрыли подробности мощного ночного налета
09:00Уступки Зеленского, огненный шторм для ВСУ, налоговая удавка. Хроника событий на утро 28 сентября
08:51"Чтобы поймать преступника, надо думать, как он": добровольческие МОГи усиливают операторами БПЛА
08:21Бойцы "Центра" взяли в плен троих солдат ВСУ, обученных во Франции
08:00"Белорусский подкоп". Как Хрущёв переиграл Пономаренко в борьбе за контроль над партизанским движением
07:39Оборотни из "Белых ангелов" служат для втягивания изъятых детей в криминал — Мирошник
Лента новостейМолния