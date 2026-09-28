https://ukraina.ru/20260928/khuzhe-chem-na-fronte-sotsiologi-obyavili-kiev-samym-depressivnym-gorodom-ukrainy-1083467224.html

Хуже, чем на фронте: социологи объявили Киев самым депрессивным городом Украины

Хуже, чем на фронте: социологи объявили Киев самым депрессивным городом Украины - 28.09.2026 Украина.ру

Хуже, чем на фронте: социологи объявили Киев самым депрессивным городом Украины

Среди всех граждан Украины наиболее тяжелое морально-психологическое состояние сейчас фиксируется у жителей Киева, заявил директор украинской социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович со ссылкой на данные исследований

2026-09-28T10:54

2026-09-28T10:54

2026-09-28T10:54

новости

украина

киев

харьков

сергей корецкий

вооруженные силы украины

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/1c/1083467324_0:145:2979:1821_1920x0_80_0_0_7f5bc2a695e81f853ddd3945ab5a15ce.jpg

Он подчеркнул, что хотя настроения киевлян пока не приобрели характер открытой катастрофы, их оценки текущей ситуации и будущего всей страны оказались заметно хуже, чем в остальных регионах. Примечательно, что столица обогнала по уровню тревожности даже прифронтовые Харьков, Днепр и Одессу, став самой депрессивной точкой на карте Украины. Антипович констатировал, что в целом по стране нарастает волна тотальной апатии — люди массово отстраняются от повестки и пытаются психологически "спрятаться в норку", а на фоне непрекращающихся ударов по критическим объектам резко подскочило число тех, кто всерьез планирует навсегда покинуть страну.Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий потребовал от населения набраться оптимизма и активировать "третье дыхание" для продолжения изнурительного конфликта. Подробнее - в материале Уступки Зеленского, огненный шторм для ВСУ, налоговая удавка. Хроника событий на утро 28 сентября на сайте Украина.ру.

украина

киев

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, харьков, сергей корецкий, вооруженные силы украины, украина.ру