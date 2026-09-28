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Бойцы "Центра" взяли в плен троих солдат ВСУ, обученных во Франции

Бойцы "Центра" взяли в плен троих солдат ВСУ, обученных во Франции - 28.09.2026 Украина.ру

Бойцы "Центра" взяли в плен троих солдат ВСУ, обученных во Франции

Российские бойцы взяли в плен троих солдат ВСУ, у которых обнаружились документы о прохождении обучения во Франции, сообщил заместитель командира роты из группировки войск "Центр" Сергей Александров. Об этом утром 28 сентября пишет РИА Новости

2026-09-28T08:21

2026-09-28T08:21

2026-09-28T08:21

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Офицер рассказал, что военнослужащие третьего батальона 27-й гвардейской дивизии 589-го полка после зачистки опорного пункта продолжили продвижение по траншеям и обнаружили в блиндаже троих украинских военнослужащих, которых разоружили и допросили."Это были люди, которые учились во Франции. Очень много встречалось документов. Видать, они там подготавливали офицеров, когда офицеров брали. У них корочки были, что они прошли обучение", — рассказал Александров, отметив, что оно продолжалось около полутора месяцев.В ходе допроса пленные, возраст которых около 35-45 лет, рассказали о расположении подразделений ВСУ, численности личного состава и техники, а также об инженерных заграждениях и других объектах, добавил он.Напомним, ещё в ноябре 2024 года глава МИД России Сергей Лавров называл подготовку украинских солдат на территории Франции "прямым участием" Парижа в боевых действиях.Ранее лидер партии "Национальное объединение" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пообещала не выводить страну из военного командования НАТО, пока продолжается украинский конфликт.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, россия, вс рф, наступление вс рф, сво, спецоперация, всу, вооруженные силы украины, франция, военная помощь украине, украина, киевский режим, париж, сергей лавров