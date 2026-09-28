"Чтобы поймать преступника, надо думать, как он": добровольческие МОГи усиливают операторами БПЛА - 28.09.2026 Украина.ру
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"Чтобы поймать преступника, надо думать, как он": добровольческие МОГи усиливают операторами БПЛА
"Чтобы поймать преступника, надо думать, как он": добровольческие МОГи усиливают операторами БПЛА - 28.09.2026 Украина.ру
"Чтобы поймать преступника, надо думать, как он": добровольческие МОГи усиливают операторами БПЛА
Добровольческие мобильные огневые группы (МОГ) группировки войск "Юг" усиливают операторами БПЛА, сообщил боец отряда "Иван Калита" с позывным Малек. Об этом утром 28 сентября пишет РИА Новости
2026-09-28T08:51
2026-09-28T08:56
украина.ру
россия
вс рф
мог (мобильная огневая группа)
пво
добровольцы
бпла
беспилотники
дроны
защита
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Малек пояснил, что опыт операторов значительно увеличивает эффективность МОГ в противодействии дронам ВСУ."Чтобы поймать преступника, надо думать как преступник, в первую очередь. Мы уже знаем, как работают [операторы дронов ВСУ], как заходят для атаки, откуда чаще всего заходят БПЛА. У меня опыт ещё оператора БПЛА, с какой стороны, с какой точки, как это все работает со стороны пилотов", — рассказал боец.Мобильные огневые группы являются высокоподвижными подразделениями ПВО ближнего радиуса, нацеленными на обнаружение и уничтожение беспилотников на последнем рубеже обороны. Они обеспечивают безопасность движения на дорогах, патрулируют участки между стационарными огневыми точками и оперативно выдвигаются по сигналу постов воздушного наблюдения. Всё чаще они комплектуются своими БПЛА.Подробнее о том, как учат операторов БПЛА - в материале Игоря Гомельского "Просто летать уже маловато": инструктор по дронам - о подготовке операторов и работе на передке.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, ВС РФ, МОГ (мобильная огневая группа), ПВО, Добровольцы, БПЛА, беспилотники, дроны, защита, СВО, Спецоперация, ВСУ, Вооруженные силы Украины, атака БПЛА

"Чтобы поймать преступника, надо думать, как он": добровольческие МОГи усиливают операторами БПЛА

08:51 28.09.2026 (обновлено: 08:56 28.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа МОГ бригады "БАРС-Курск" группировки войск "Север" на Сумском направлении СВО
Боевая работа МОГ бригады БАРС-Курск группировки войск Север на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Добровольческие мобильные огневые группы (МОГ) группировки войск "Юг" усиливают операторами БПЛА, сообщил боец отряда "Иван Калита" с позывным Малек. Об этом утром 28 сентября пишет РИА Новости
Малек пояснил, что опыт операторов значительно увеличивает эффективность МОГ в противодействии дронам ВСУ.
"Чтобы поймать преступника, надо думать как преступник, в первую очередь. Мы уже знаем, как работают [операторы дронов ВСУ], как заходят для атаки, откуда чаще всего заходят БПЛА. У меня опыт ещё оператора БПЛА, с какой стороны, с какой точки, как это все работает со стороны пилотов", — рассказал боец.
Мобильные огневые группы являются высокоподвижными подразделениями ПВО ближнего радиуса, нацеленными на обнаружение и уничтожение беспилотников на последнем рубеже обороны. Они обеспечивают безопасность движения на дорогах, патрулируют участки между стационарными огневыми точками и оперативно выдвигаются по сигналу постов воздушного наблюдения. Всё чаще они комплектуются своими БПЛА.
Подробнее о том, как учат операторов БПЛА - в материале Игоря Гомельского "Просто летать уже маловато": инструктор по дронам - о подготовке операторов и работе на передке.
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