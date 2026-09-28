https://ukraina.ru/20260928/dobrovolcheskie-mogi-po-borbe-s-dronami-usilivayut-operatorami-bpla-1083461465.html

"Чтобы поймать преступника, надо думать, как он": добровольческие МОГи усиливают операторами БПЛА

"Чтобы поймать преступника, надо думать, как он": добровольческие МОГи усиливают операторами БПЛА - 28.09.2026 Украина.ру

"Чтобы поймать преступника, надо думать, как он": добровольческие МОГи усиливают операторами БПЛА

Добровольческие мобильные огневые группы (МОГ) группировки войск "Юг" усиливают операторами БПЛА, сообщил боец отряда "Иван Калита" с позывным Малек. Об этом утром 28 сентября пишет РИА Новости

2026-09-28T08:51

2026-09-28T08:51

2026-09-28T08:56

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вс рф

мог (мобильная огневая группа)

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добровольцы

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беспилотники

дроны

защита

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Малек пояснил, что опыт операторов значительно увеличивает эффективность МОГ в противодействии дронам ВСУ."Чтобы поймать преступника, надо думать как преступник, в первую очередь. Мы уже знаем, как работают [операторы дронов ВСУ], как заходят для атаки, откуда чаще всего заходят БПЛА. У меня опыт ещё оператора БПЛА, с какой стороны, с какой точки, как это все работает со стороны пилотов", — рассказал боец.Мобильные огневые группы являются высокоподвижными подразделениями ПВО ближнего радиуса, нацеленными на обнаружение и уничтожение беспилотников на последнем рубеже обороны. Они обеспечивают безопасность движения на дорогах, патрулируют участки между стационарными огневыми точками и оперативно выдвигаются по сигналу постов воздушного наблюдения. Всё чаще они комплектуются своими БПЛА.Подробнее о том, как учат операторов БПЛА - в материале Игоря Гомельского "Просто летать уже маловато": инструктор по дронам - о подготовке операторов и работе на передке.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, россия, вс рф, мог (мобильная огневая группа), пво, добровольцы, бпла, беспилотники, дроны, защита, сво, спецоперация, всу, вооруженные силы украины, атака бпла