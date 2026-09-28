https://ukraina.ru/20260928/tsifrovoy-blekaut-na-poroge-premer-ukrainy-prizval-gotovitsya-k-katastrofe-s-internetom--1083467108.html

Цифровой блэкаут на пороге: премьер Украины призвал готовиться к катастрофе с интернетом

Цифровой блэкаут на пороге: премьер Украины призвал готовиться к катастрофе с интернетом - 28.09.2026 Украина.ру

Цифровой блэкаут на пороге: премьер Украины призвал готовиться к катастрофе с интернетом

Украинское правительство разрабатывает экстренные планы на случай катастрофического сценария в сфере связи, спровоцированного ударами российских военных по ключевой цифровой инфраструктуре провайдеров, заявил в эфире единого телемарафона премьер-министр Украины Сергей Корецкий

2026-09-28T10:30

2026-09-28T10:30

2026-09-28T10:35

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киев

сергей корецкий

вооруженные силы украины

украина.ру

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Глава кабмина подчеркнул, что в текущих условиях единого алгоритма действий не существует, из-за чего властям приходится задействовать нестандартные подходы для спасения сетевой стабильности. Согласно заявлению Корецкого, Киев пытается диверсифицировать риски, перенося часть критически важных узлов под землю, переводя данные в "облачные" хранилища или эвакуируя инфраструктуру за рубеж. Премьер-министр констатировал, что руководство страны обязано исходить исключительно из наихудших вариантов развития событий и выстраивать подготовку к дальнейшим вызовам именно через призму тотального кризиса связи.Ранее Корецкий призвал истощенных граждан набраться оптимизма, запастись терпением и активировать "третье дыхание" для продолжения изнурительного конфликта. Одновременно с требованиями затянуть пояса премьер анонсировал интеграцию крайне непопулярных фискальных мер в проект госбюджета, подтвердив повышение налога на добавленную стоимость, поскольку у Киева попросту не осталось других источников финансирования.Подробнее - в материале Уступки Зеленского, огненный шторм для ВСУ, налоговая удавка. Хроника событий на утро 28 сентября на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, сергей корецкий, вооруженные силы украины, украина.ру