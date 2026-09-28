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Цифровой блэкаут на пороге: премьер Украины призвал готовиться к катастрофе с интернетом
Цифровой блэкаут на пороге: премьер Украины призвал готовиться к катастрофе с интернетом - 28.09.2026 Украина.ру
Цифровой блэкаут на пороге: премьер Украины призвал готовиться к катастрофе с интернетом
Украинское правительство разрабатывает экстренные планы на случай катастрофического сценария в сфере связи, спровоцированного ударами российских военных по ключевой цифровой инфраструктуре провайдеров, заявил в эфире единого телемарафона премьер-министр Украины Сергей Корецкий
2026-09-28T10:30
2026-09-28T10:30
2026-09-28T10:35
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киев
сергей корецкий
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Глава кабмина подчеркнул, что в текущих условиях единого алгоритма действий не существует, из-за чего властям приходится задействовать нестандартные подходы для спасения сетевой стабильности. Согласно заявлению Корецкого, Киев пытается диверсифицировать риски, перенося часть критически важных узлов под землю, переводя данные в "облачные" хранилища или эвакуируя инфраструктуру за рубеж. Премьер-министр констатировал, что руководство страны обязано исходить исключительно из наихудших вариантов развития событий и выстраивать подготовку к дальнейшим вызовам именно через призму тотального кризиса связи.Ранее Корецкий призвал истощенных граждан набраться оптимизма, запастись терпением и активировать "третье дыхание" для продолжения изнурительного конфликта. Одновременно с требованиями затянуть пояса премьер анонсировал интеграцию крайне непопулярных фискальных мер в проект госбюджета, подтвердив повышение налога на добавленную стоимость, поскольку у Киева попросту не осталось других источников финансирования.Подробнее - в материале Уступки Зеленского, огненный шторм для ВСУ, налоговая удавка. Хроника событий на утро 28 сентября на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Киев, Сергей Корецкий, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Цифровой блэкаут на пороге: премьер Украины призвал готовиться к катастрофе с интернетом
10:30 28.09.2026 (обновлено: 10:35 28.09.2026)
Украинское правительство разрабатывает экстренные планы на случай катастрофического сценария в сфере связи, спровоцированного ударами российских военных по ключевой цифровой инфраструктуре провайдеров, заявил в эфире единого телемарафона премьер-министр Украины Сергей Корецкий
Глава кабмина подчеркнул, что в текущих условиях единого алгоритма действий не существует, из-за чего властям приходится задействовать нестандартные подходы для спасения сетевой стабильности.
Согласно заявлению Корецкого, Киев пытается диверсифицировать риски, перенося часть критически важных узлов под землю, переводя данные в "облачные" хранилища или эвакуируя инфраструктуру за рубеж.
Премьер-министр констатировал, что руководство страны обязано исходить исключительно из наихудших вариантов развития событий и выстраивать подготовку к дальнейшим вызовам именно через призму тотального кризиса связи.
Ранее Корецкий призвал истощенных граждан набраться оптимизма, запастись терпением и активировать "третье дыхание" для продолжения изнурительного конфликта. Одновременно с требованиями затянуть пояса премьер анонсировал интеграцию крайне непопулярных фискальных мер в проект госбюджета, подтвердив повышение налога на добавленную стоимость, поскольку у Киева попросту не осталось других источников финансирования.