https://ukraina.ru/20260928/belorusskiy-podkop-kak-khruschv-pereigral-ponomarenko-v-borbe-za-kontrol-nad-partizanskim-dvizheniem-1083447320.html

"Белорусский подкоп". Как Хрущёв переиграл Пономаренко в борьбе за контроль над партизанским движением

"Белорусский подкоп". Как Хрущёв переиграл Пономаренко в борьбе за контроль над партизанским движением - 28.09.2026 Украина.ру

"Белорусский подкоп". Как Хрущёв переиграл Пономаренко в борьбе за контроль над партизанским движением

28 сентября 1942 года постановлением Государственного комитета обороны (ГКО) фронтовые партизанские штабы были напрямую подчинены Центральному штабу партизанского движения (ЦШПД). Это существенно ограничивало прерогативы республиканских компартий по руководству партизанам, что вызвало противодействие со стороны лидера КП(б)У Никиты Хрущёва

2026-09-28T08:00

2026-09-28T08:00

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На это противостояние накладывался ещё и личный конфликт с руководителем ЦШПД, первым секретарём Компартии Белоруссии Пантелеймоном Пономаренко. Меньше года понадобилось Хрущёву для отмены невыгодного для себя нововведения.Необходимость централизации управления партизанским движением обсуждалась с первых дней войны. До мая 1942 года оно управлялось по линии НКВД СССР и союзных республик, структур РККА, партийных органов республик и областей, что в ряде случаев приводило к несогласованности действий и распылению ресурсов.По мере приближения к созданию общесоюзного руководящего партизанского органа развернулась борьба за контроль над ним. Нарком внутренних дел Лаврентий Берия добивался признания первенства в данном вопросе за своим министерством. Основные его аргументы состояли в большом опыте НКВД, накопленном в подпольно-диверсионной работе, достаточном количестве подготовленных кадров.Обсуждался также проект Управления формирования и укомплектования войск Красной армии (УПРАФОРМ), выдвинутый его главой, генерал-полковником Ефимом Щаденко. Он предполагал перебросить на занятые немцами территории регулярные части Красной Армии, которые должны были составить основу партизанских сил. При таком подходе возглавить данную работу предстояло военным.После создания ЦШПД, Берия объединил усилия с Хрущёвым для назначения главой партизанского органа при Ставке Верховного Главнокомандования своего ставленника. Их выбор пал на наркома внутренних дел Украины Василия Сергиенко.Его кандидатура была предложена на заседании ГКО 30 мая, на котором произошло учреждение ЦШПД. Однако Иосиф Сталин заблокировал это уже подготовленное кадровое решение. Берию он упрекнул в узковедомственном подходе, заявив о необходимости назначения руководителем штаба представителя партии в ранге члена ЦК ВКП(б). Хрущёва же партийный лидер, не без иронии, как отмечает кандидат исторических наук Юрий Емельянов, спросил: "а вам не жаль отдавать в Центр такие хорошие украинские кадры?"После этого, как свидетельствовал участвовавший в том заседании Анастас Микоян, Сталин взял синий карандаш, обвёл стоявшую последнюю в представленном списке фамилию и стрелочкой поставил на первое место. Так начальником ЦШПД стал Пономаренко.Конфуз был полный, так как уверенный в своём скором назначении партизанским шефом Сергиенко, как сообщает доктор исторических наук Алексей Попов, к тому времени уже начал ставить задачи перед Пономаренко как своим заместителем. В своих воспоминаниях Пономаренко в дальнейшем напишет:"Хрущёв и Берия, особенно Хрущев, были недовольны таким решением и моим назначением, сосчитав это "поражением Украины и НКВД". (...) Хрущёв расценил это как "унижение Украины или белорусский подкоп" под неё".То была уже вторая крупная неудача в противостоянии лидера КП(б)У с белорусским коллегой. Ведь в преддверии войны Хрущёв не смог отстоять своего варианта разграничения с БССР на территориях, отошедших от Польши в 1939 году.Однако при всей симпатии Сталина к руководителю УССР назначение "украинского" министра на пост главы ЦШПД выглядело спорно. По мнению известного американского исследователя Украины Джона Армстронга, поддерживаемого ведущими современными историками, "если не считать краткосрочных рейдов, на Украине весной и летом 1942 года практически не было партизан". Это объясняется американским историком тем, что, подобно Молдавии, "организация партизанского движения по территориальному принципу к западу от Днепра едва началась незадолго до немецкой оккупации". Партизанские же отряды к востоку от Днепра были разгромлены немцами зимой 1941-42 годов.Исключением являлись лишь отряды в Черниговской и Сумской областях, но и они в декабре 1941 года вынуждены были отступить с территории УССР на восток, что зафиксировано в биографиях наиболее известных партизанских лидеров Украины: Алексея Фёдорова и Сидора Ковпака.В итоге Украинский партизанский штаб на второй год войны был вынужден заниматься не столько координацией деятельности советских повстанцев в тылу врага, сколько воссозданием партизанского движения. На этом фоне ситуация в Белоруссии выглядела значительно лучше.Уже в 1941 году там действовало 92 партизанских отряда, сохранилась сеть подпольных партийных комитетов. Немецкий генерал пехоты, а в дальнейшем военный историк Курт Типпельскирх отмечал, что простиравшийся "почти до Минска" лесисто-болотистый район "контролировался крупными партизанскими отрядами и ни разу за все три года не очищался от них, а тем более не оккупировался немецкими войсками".Большая заслуга в организации столь масштабного партизанского движения в Белоруссии принадлежала её руководителю Пономаренко. Поэтому назначение последнего лидером центрального партизанского штаба было вполне закономерным.В ранге "главного партизана" Советского Союза Пономаренко развернул очень энергичную и эффективную деятельность. Началось централизованное снабжение советских повстанцев оружием, боеприпасами, взрывчаткой и средствами связи. За линию фронта переправлялись медикаменты и продовольствие, активизировалась подготовка специалистов для партизанских отрядов. Изменилась структура партизанского движения – появились партизанские бригады, которым в оперативном плане подчинялись отдельные отряды.Наконец, с сентября 1942 года из единого центра стала координироваться работа фронтовых партизанских штабов, на которые возлагалось привлечение повстанческих отрядов к участию в войсковых операциях. Ранее данные органы были в двойном подчинении военных и республиканских (областных) комитетов партии. Теперь же фронтовые партизанские органы получили статус представительств ЦШПД, образовав в составе армий подчинённые себе оперативные группы. Так появилась партизанская вертикаль, управляемая Пономаренко, в рамках которой происходило единое планирование, централизованное распределение ресурсов, обмен разведданными.Вынужденный встраиваться в данную систему, Украинский штаб партизанского движения (УШПД) сосредоточился осенью 1942 года преимущественно на выполнении оперативных задач в интересах Воронежского фронта.Правда, руководство УШПД во главе с заместителем наркома внутренних дел УССР Тимофеем Строкачом в данный период базировалось в Москве. Отсюда фактически управлялись легендарные рейды "кочующих отрядов" Ковпака и Фёдорова на Украину в 1942-43 годах. Благодаря их стратегической значимости в распоряжении УШПД оказались очень значительные ресурсы.Армстронг, к примеру, обратил внимание на передачу в распоряжение "украинцев" основной части (38 единиц) парка самолётов "Дуглас"*. Пребывание УШПД в Москве, скорее всего, помогло разворачиванию в центральных СМИ кампании популяризации лидеров "украинских" отрядов. А благодаря лоббистским возможностям члена Политбюро Хрущёва (единственного в данном статусе среди руководителей национальных республик) УШПД получил прямой выход на Генштаб.То есть к весне 1943 года, когда УШПД получил статус структуры, подчинённой непосредственно Ставке Верховного главнокомандования, он фактически являлся элементом центральной системы военного управления. В дальнейшем в сферу его ответственности перешли партизанские штабы на Степном, Юго-Западном и Южном фронтах (переименованных в октябре 1943-го во Второй, Третий и Четвёртый Украинские соответственно).Тем самым к моменту окончательной ликвидации ЦШПД в начале 1944 года в ведении Пономаренко остались лишь партизанские дела в родной для него Белоруссии, западных районах РСФСР и республиках Прибалтики. Более того, УШПД оказался самым долговечным из аналогичных территориальных структур и, как отмечает доктор исторических наук Александр Зданович, являлся единственным из республиканских штабов, который не был упразднён сразу после освобождения "национальной" территории, а приступил к деятельности за рубежом.* Помимо ленд-лизовского оригинала Douglas C-47 так же обычно называлась советская лицензионная копия ПС-84/Ли-2. Понятно, речь идёт об авиапарке ЦШПД – всего транспортных "Дугласов" в СССР было порядка 6 тыс., которые состояли на оснащении в Гражданском воздушном флоте, Авиации дальнего действия и ВВС.

https://ukraina.ru/20260304/timofey-strokach--dirizhr-partizanskogo-orkestra-1076312049.html

https://ukraina.ru/20251205/pepel-dzhareda-kushnera-vnuk-belorusskikh-partizan-ne-mozhet-lyubit-potomkov-organizatorov-kholokosta---1072634820.html

https://ukraina.ru/20240705/1034111571.html

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