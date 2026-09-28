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Форсайт-форум "СВО и Третья мировая"

Форсайт-форум "СВО и Третья мировая" - 28.09.2026 Украина.ру

Форсайт-форум "СВО и Третья мировая"

28 сентября в Большом зале Международного пресс-центра МИА "Россия сегодня" стартовал V форсайт-форум "СВО и Третья мировая", организованный мультимедийным... Украина.ру, 28.09.2026

2026-09-28T11:08

2026-09-28T11:08

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видео

украина.ру

искандер хисамов

дмитрий выдрин

сво

дмитрий киселев

украина

россия

дмитрий евстафьев

угроза

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28 сентября в Большом зале Международного пресс-центра МИА "Россия сегодня" стартовал V форсайт-форум "СВО и Третья мировая", организованный мультимедийным изданием Украина.ру.Украинский кризис становится глобальным. Европа стремительно вооружается и готовится вмешаться в конфликт. Все более активно нагнетается русофобская истерия. Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов уже получает грандиозные доходы, продавая оружие и технологии.Ситуация очень напоминает начало Первой и Второй мировых войн, главными выгодополучателями которых стали США. России придется напрячь все ресурсы и политическую волю, чтобы достичь справедливого и прочного мира, не допустить глобальной катастрофы.Как этого добиться в условиях противостояния со всем западным миром?Участники форума:- генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий КИСЕЛЕВ;- вице-премьер Украины (2002-2007), министр образования и науки Украины (2010-2014) профессор Дмитрий ТАБАЧНИК;- руководитель АНО "НИЦ испытаний и компетенций в сфере развития беспилотных авиационных систем и средств защиты от их противоправного применения "Ушкуйник" Алексей ЧАДАЕВ;- директор Музея Войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий КНУТОВ;- философ, политтехнолог Тимофей СЕРГЕЙЦЕВ;- историк, политолог Владимир КОРНИЛОВ;- поэтесса, член Союза писателей России Анна РЕВЯКИНА;- политолог Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ;- вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны имени О. А. Ржешевского Константин ЗАЛЕССКИЙ;- политолог, публицист, обозреватель издания "Украина.ру" Дмитрий ВЫДРИН.Модератор — главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.*На видео упоминается Петр Порошенко, который внесен в список террористов и экстремистов в РФ

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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