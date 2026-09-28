"Третья мировая уже идет": Кнутов объяснил, почему Россия может быть спокойна за свою оборону - 28.09.2026 Украина.ру
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"Третья мировая уже идет": Кнутов объяснил, почему Россия может быть спокойна за свою оборону
"Третья мировая уже идет": Кнутов объяснил, почему Россия может быть спокойна за свою оборону - 28.09.2026 Украина.ру
"Третья мировая уже идет": Кнутов объяснил, почему Россия может быть спокойна за свою оборону
Третья мировая война уже началась. Об этом в рамках V форсайт-форума "СВО и Третья мировая", организованного изданием Украина.ру, заявил директор Музея Войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов
2026-09-28T12:54
2026-09-28T12:55
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Он отметил, что она кардинально изменила свой облик, превратившись в "пятисредовое" противостояние на земле, в воздухе, на море, в киберпространстве и в космосе.Эксперт подчеркнул, что современные военные действия напоминают игру в шахматы с открытыми фигурами, где из-за сверхточных средств наблюдения противники видят друг друга насквозь. В этих условиях классические хитрости двадцатилетней давности больше не работают, а победу одерживает тот, чьё стратегическое мышление и технологии искусственного интеллекта оказываются на порядок сильнее. Параллельно в мире обострилась борьба за энергоресурсы. Кнутов отметил, что развитие ИИ и обслуживание крупных дата-центров требуют колоссального количества электричества, сравнимого с потреблением средних городов. Именно ради контроля над энергией США проводят свои операции в Венесуэле и пытаются добраться до ресурсов Ирана.В этом контексте спикер раскрыл логику ударов Вооруженных сил России по цифровой инфраструктуре Украины, подтвердив вывод из строя 11 украинских дата-центров. По его словам, уничтожение оставшихся объектов продолжится в ближайшее время, чтобы полностью перекрыть киевскому режиму доступ к цифровой информации. Полковник в отставке призвал усилить изоляцию Украины от внешнего мира и заблокировать хотя бы 40 процентов поставок, полностью отключив электрические сети, в том числе с помощью безвредных для мирного населения графитовых бомб. Кнутов констатировал, что против России сейчас воюют 50 стран Запада, которые ежедневно убивают российских солдат и мирных граждан своим оружием, пытаясь поставить Москву на колени и захватить её сырьевую базу. Спецоперация показала, что Россия пока воздерживается от радикального ответа и применения тактического ядерного оружия даже при атаках на свои стратегические объекты, поскольку продолжает относиться к украинцам как к братскому народу.Западные элиты видят эту сдержанность, считают, что Россия никогда не нажмёт на красную кнопку, и стремительно милитаризируются. Спикер предупредил, что при таком подходе НАТО может попытаться нанести удар тактическим ядерным оружием первым. Однако Кнутов подчеркнул, что граждане России могут чувствовать себя спокойно: отечественная противосамолетная оборона является лучшей в мире, в стране активно создаётся эффективная антидроновая защита, а полностью обновлённая ядерная триада несёт непрерывное боевое дежурство и гарантирует неотвратимый ответ.
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Новости, Россия, Украина, США, Юрий Кнутов, Украина.ру, НАТО

"Третья мировая уже идет": Кнутов объяснил, почему Россия может быть спокойна за свою оборону

12:54 28.09.2026 (обновлено: 12:55 28.09.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкV форсайт-форум "СВО и Третья мировая"
V форсайт-форум СВО и Третья мировая - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Третья мировая война уже началась. Об этом в рамках V форсайт-форума "СВО и Третья мировая", организованного изданием Украина.ру, заявил директор Музея Войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов
Он отметил, что она кардинально изменила свой облик, превратившись в "пятисредовое" противостояние на земле, в воздухе, на море, в киберпространстве и в космосе.
Эксперт подчеркнул, что современные военные действия напоминают игру в шахматы с открытыми фигурами, где из-за сверхточных средств наблюдения противники видят друг друга насквозь. В этих условиях классические хитрости двадцатилетней давности больше не работают, а победу одерживает тот, чьё стратегическое мышление и технологии искусственного интеллекта оказываются на порядок сильнее.
Параллельно в мире обострилась борьба за энергоресурсы. Кнутов отметил, что развитие ИИ и обслуживание крупных дата-центров требуют колоссального количества электричества, сравнимого с потреблением средних городов. Именно ради контроля над энергией США проводят свои операции в Венесуэле и пытаются добраться до ресурсов Ирана.
В этом контексте спикер раскрыл логику ударов Вооруженных сил России по цифровой инфраструктуре Украины, подтвердив вывод из строя 11 украинских дата-центров. По его словам, уничтожение оставшихся объектов продолжится в ближайшее время, чтобы полностью перекрыть киевскому режиму доступ к цифровой информации.
Полковник в отставке призвал усилить изоляцию Украины от внешнего мира и заблокировать хотя бы 40 процентов поставок, полностью отключив электрические сети, в том числе с помощью безвредных для мирного населения графитовых бомб.
Кнутов констатировал, что против России сейчас воюют 50 стран Запада, которые ежедневно убивают российских солдат и мирных граждан своим оружием, пытаясь поставить Москву на колени и захватить её сырьевую базу.
Спецоперация показала, что Россия пока воздерживается от радикального ответа и применения тактического ядерного оружия даже при атаках на свои стратегические объекты, поскольку продолжает относиться к украинцам как к братскому народу.
Западные элиты видят эту сдержанность, считают, что Россия никогда не нажмёт на красную кнопку, и стремительно милитаризируются. Спикер предупредил, что при таком подходе НАТО может попытаться нанести удар тактическим ядерным оружием первым.
Однако Кнутов подчеркнул, что граждане России могут чувствовать себя спокойно: отечественная противосамолетная оборона является лучшей в мире, в стране активно создаётся эффективная антидроновая защита, а полностью обновлённая ядерная триада несёт непрерывное боевое дежурство и гарантирует неотвратимый ответ.
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