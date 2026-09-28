https://ukraina.ru/20260928/oborotni-iz-belykh-angelov-sluzhat-dlya-vtyagivaniya-izyatykh-detey-v-kriminal--miroshnik-1083460238.html

Оборотни из "Белых ангелов" служат для втягивания изъятых детей в криминал — Мирошник

Оборотни из "Белых ангелов" служат для втягивания изъятых детей в криминал — Мирошник - 28.09.2026 Украина.ру

Оборотни из "Белых ангелов" служат для втягивания изъятых детей в криминал — Мирошник

Украинские полицейские, прикрывающиеся маской "Белых ангелов", принудительно изымают из семей детей, которых затем киевский режим втягивает в различные криминальные схемы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом утром 28 сентября пишет РИА Новости

2026-09-28T07:39

2026-09-28T07:39

2026-09-28T07:41

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Глава ДНР Денис Пушилин ранее рассказывал агентству, что люди, которые называют себя сотрудниками некой организации "Белые ангелы", принудительно вывозят семьи с детьми на подконтрольную нацистскому киевскому режиму территорию. Если родители отказываются уезжать добровольно — детей забирают насильно, используя их в качестве заложников. По данным фактам, которых накопилось уже множество, Россией заведены уголовные дела."К сожалению, это ежедневная украинская практика. "Белые ангелы" — это давно отработанный механизм, который они используют для того, чтобы изымать детей, зачастую втягивая их в криминальную схему", — сказал Мирошник.По его словам, некоторые люди даже не догадывались, что "Белые ангелы" — это не волонтерская структура, а одно из подразделений украинской полиции, скрывающей под этой "маской" свои бесчеловечные действия."У нас достаточно фактов, когда ребенка изъяли, переделали документы и передали под опеку руководителю бюджетного учреждения, где потом теряется след ребенка в какой-то европейской стране", — добавил дипломат.Подробнее о спекуляциях нацистского режима и его западных покровителей на детской теме - в материале Павла Волкова Родион Мирошник: Киев использует в политических целях страдания детей во время войны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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