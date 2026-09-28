Оборотни из "Белых ангелов" служат для втягивания изъятых детей в криминал — Мирошник - 28.09.2026 Украина.ру
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Оборотни из "Белых ангелов" служат для втягивания изъятых детей в криминал — Мирошник
Оборотни из "Белых ангелов" служат для втягивания изъятых детей в криминал — Мирошник - 28.09.2026 Украина.ру
Оборотни из "Белых ангелов" служат для втягивания изъятых детей в криминал — Мирошник
Украинские полицейские, прикрывающиеся маской "Белых ангелов", принудительно изымают из семей детей, которых затем киевский режим втягивает в различные криминальные схемы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом утром 28 сентября пишет РИА Новости
2026-09-28T07:39
2026-09-28T07:41
украина.ру
россия
родион мирошник
мид рф
посол
днр
денис пушилин
донецкая народная республика
киев
киевский режим
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Глава ДНР Денис Пушилин ранее рассказывал агентству, что люди, которые называют себя сотрудниками некой организации "Белые ангелы", принудительно вывозят семьи с детьми на подконтрольную нацистскому киевскому режиму территорию. Если родители отказываются уезжать добровольно — детей забирают насильно, используя их в качестве заложников. По данным фактам, которых накопилось уже множество, Россией заведены уголовные дела."К сожалению, это ежедневная украинская практика. "Белые ангелы" — это давно отработанный механизм, который они используют для того, чтобы изымать детей, зачастую втягивая их в криминальную схему", — сказал Мирошник.По его словам, некоторые люди даже не догадывались, что "Белые ангелы" — это не волонтерская структура, а одно из подразделений украинской полиции, скрывающей под этой "маской" свои бесчеловечные действия."У нас достаточно фактов, когда ребенка изъяли, переделали документы и передали под опеку руководителю бюджетного учреждения, где потом теряется след ребенка в какой-то европейской стране", — добавил дипломат.Подробнее о спекуляциях нацистского режима и его западных покровителей на детской теме - в материале Павла Волкова Родион Мирошник: Киев использует в политических целях страдания детей во время войны.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, родион мирошник, мид рф, посол, днр, денис пушилин, донецкая народная республика, киев, киевский режим, украина, всу, вооруженные силы украины, полиция, дети, военные преступления, геноцид, русофобия, заложники, изъятие, криминал, новости, война на украине, сво
Украина.ру, Россия, Родион Мирошник, МИД РФ, посол, ДНР, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Киев, киевский режим, Украина, ВСУ, Вооруженные силы Украины, полиция, дети, Военные преступления, геноцид, Русофобия, заложники, изъятие, криминал, Новости, война на Украине, СВО

Оборотни из "Белых ангелов" служат для втягивания изъятых детей в криминал — Мирошник

07:39 28.09.2026 (обновлено: 07:41 28.09.2026)
 
© AP / Efrem LukatskyДети в военизированном детском лагере на Украине
Дети в военизированном детском лагере на Украине - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Украинские полицейские, прикрывающиеся маской "Белых ангелов", принудительно изымают из семей детей, которых затем киевский режим втягивает в различные криминальные схемы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом утром 28 сентября пишет РИА Новости
Глава ДНР Денис Пушилин ранее рассказывал агентству, что люди, которые называют себя сотрудниками некой организации "Белые ангелы", принудительно вывозят семьи с детьми на подконтрольную нацистскому киевскому режиму территорию. Если родители отказываются уезжать добровольно — детей забирают насильно, используя их в качестве заложников. По данным фактам, которых накопилось уже множество, Россией заведены уголовные дела.
"К сожалению, это ежедневная украинская практика. "Белые ангелы" — это давно отработанный механизм, который они используют для того, чтобы изымать детей, зачастую втягивая их в криминальную схему", — сказал Мирошник.
По его словам, некоторые люди даже не догадывались, что "Белые ангелы" — это не волонтерская структура, а одно из подразделений украинской полиции, скрывающей под этой "маской" свои бесчеловечные действия.
"У нас достаточно фактов, когда ребенка изъяли, переделали документы и передали под опеку руководителю бюджетного учреждения, где потом теряется след ребенка в какой-то европейской стране", — добавил дипломат.
Подробнее о спекуляциях нацистского режима и его западных покровителей на детской теме - в материале Павла Волкова Родион Мирошник: Киев использует в политических целях страдания детей во время войны.
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