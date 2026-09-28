"Было страшно": принуждали эвакуироваться бомбами, искали детей, пробирающихся в ДНР убивали - 28.09.2026 Украина.ру
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"Было страшно": принуждали эвакуироваться бомбами, искали детей, пробирающихся в ДНР убивали
"Было страшно": принуждали эвакуироваться бомбами, искали детей, пробирающихся в ДНР убивали - 28.09.2026 Украина.ру
"Было страшно": принуждали эвакуироваться бомбами, искали детей, пробирающихся в ДНР убивали
Беженка Ангелина Карэк рассказала о зверствах, которые творили киевские нацисты перед тем, как их вышвырнули из освобождённого в июле Белицкого в ДНР. Об этом утром 28 сентября пишет РИА Новости
2026-09-28T10:01
2026-09-28T10:09
украина.ру
донецкая народная республика
днр
россия
доброполье
мирные жители
киевский режим
беженцы
всу
вооруженные силы украины
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В субботу, 26 сентября, подразделения 5-го отдельного комендантского полка 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" эвакуировали из прифронтовой зоны мирных жителей ранее освобожденного города Белицкое в ДНР. О том, что происходило на оккупированной ВСУ территории, агентству свидетельствовала Ангелина Карэк.По её словам, боевики обстреливали Белицкое для того, чтобы заставить мирных жителей эвакуироваться в украинский тыл."Прилетел украинский дрон с колонкой и говорил: "если вы через час не выйдете в сторону Доброполья, мы будем бомбить". И они целый день дронами нас бомбили. Мы сидели с документами и не знали, куда нам бежать", — рассказала Карэк.Ударами дронов боевики также подожгли двухэтажный многоквартирный дом, в подвале которого нашли укрытие несколько семей, однако мирным жителям удалось потушить возгорание своими силами.Кроме того, Карэк свидетельствовала о ещё одном трагическом эпизоде, когда украинский беспилотник ударил по группе мирных жителей при их попытке эвакуироваться из Белицкого в ДНР. По её словам, группа двигалась по сложному маршруту, преодолевая рвы и другие препятствия. Во время перехода беспилотник несколько раз пролетел над людьми, после чего вернулся и нанёс удар."Влетел украинский дрон. Он кружил над нами, туда-сюда, прям так рассматривал, выбирал цель. И он так поднялся и выбрал соседей", — рассказала беженка.Карэк подчеркнула, что эвакуировавшиеся специально оделись в яркую одежду, стараясь обозначить себя как мирных жителей. Они имели при себе сумки и другие вещи, что также позволяло отличить их от военнослужащих."Прямо в них, на наших глазах, дроны летали. Очень было страшно. Рому сразу убило. Женщин всех ранило", — добавила она.Женщина уточнила, что после первого пролёта дрон вернулся к группе и некоторое время кружил непосредственно над людьми выбирая цель, после чего нанес удар. Она рассказала, что в этот момент пыталась прикрыть собой мать.Также Карэк рассказала, как украинский капеллан, представившийся волонтёром, приезжал в Белицкое ещё в период его оккупации, с оружием и требовал от местных жителей выдать ребенка для эвакуации."Капеллан, он искал ребёнка, бегал с автоматом, кричал: "Где дитина, дайте дитину!" Мы говорим: "У нас нет ребёнка, никого нет". Он уехал. Потом он опять вернулся, но мы уже были готовы", — рассказала Карэк.По её словам, пока капеллан отсутствовал, в подвале дома, где проживали мирные жители, оборудовали специальный тайник, куда могли спрятать маму с ребёнком."Он приехал опять с автоматами, орал. Взламывал двери везде. В общем, никого не нашел, орал, матюкался на всех соседей. Ну, у него тоже было, видать, ограниченное время", — добавила беженка, пояснив, что киевские власти объявили обязательную эвакуация несовершеннолетних детей, в том числе и без согласия родителей."Это очень страшно, нас трусило. Мы после этого каждый на 20 килограммов похудели", — поделилась Карэк.Она уточнила, что в дальнейшем украинские военные ещё трижды приходили с угрозами на поиски ребёнка — их пытались ввести в заблуждение отсутствием документов."Потом они нас "пробили" [установили личности] и хотели нас застрелить. Ну, мы признались, что мы такие-то, а ребенка вывезли за границу, и об этом никто не знает. И после этого, слава Богу, они оставили нас в покое", — завершила свой рассказ Карэк.По сообщению Минобороны РФ, штурмовые подразделения группировки "Центр" в результате активных наступательных действий 22 июля завершили освобождение города Белицкое в ДНР.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что Украинские полицейские, прикрывающиеся маской "Белых ангелов", принудительно изымают из семей детей, которых затем киевский режим втягивает в различные криминальные схемы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Донецкая Народная Республика, ДНР, Россия, Доброполье, мирные жители, киевский режим, беженцы, ВСУ, Вооруженные силы Украины, эвакуация, дети, Военные преступления, СВО, украинский неонацизм, Новости, Родион Мирошник

"Было страшно": принуждали эвакуироваться бомбами, искали детей, пробирающихся в ДНР убивали

10:01 28.09.2026 (обновлено: 10:09 28.09.2026)
 
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Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.09.2026
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Беженка Ангелина Карэк рассказала о зверствах, которые творили киевские нацисты перед тем, как их вышвырнули из освобождённого в июле Белицкого в ДНР. Об этом утром 28 сентября пишет РИА Новости
В субботу, 26 сентября, подразделения 5-го отдельного комендантского полка 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" эвакуировали из прифронтовой зоны мирных жителей ранее освобожденного города Белицкое в ДНР. О том, что происходило на оккупированной ВСУ территории, агентству свидетельствовала Ангелина Карэк.
По её словам, боевики обстреливали Белицкое для того, чтобы заставить мирных жителей эвакуироваться в украинский тыл.
"Прилетел украинский дрон с колонкой и говорил: "если вы через час не выйдете в сторону Доброполья, мы будем бомбить". И они целый день дронами нас бомбили. Мы сидели с документами и не знали, куда нам бежать", — рассказала Карэк.
Ударами дронов боевики также подожгли двухэтажный многоквартирный дом, в подвале которого нашли укрытие несколько семей, однако мирным жителям удалось потушить возгорание своими силами.
Кроме того, Карэк свидетельствовала о ещё одном трагическом эпизоде, когда украинский беспилотник ударил по группе мирных жителей при их попытке эвакуироваться из Белицкого в ДНР. По её словам, группа двигалась по сложному маршруту, преодолевая рвы и другие препятствия. Во время перехода беспилотник несколько раз пролетел над людьми, после чего вернулся и нанёс удар.
"Влетел украинский дрон. Он кружил над нами, туда-сюда, прям так рассматривал, выбирал цель. И он так поднялся и выбрал соседей", — рассказала беженка.
Карэк подчеркнула, что эвакуировавшиеся специально оделись в яркую одежду, стараясь обозначить себя как мирных жителей. Они имели при себе сумки и другие вещи, что также позволяло отличить их от военнослужащих.
"Прямо в них, на наших глазах, дроны летали. Очень было страшно. Рому сразу убило. Женщин всех ранило", — добавила она.
Женщина уточнила, что после первого пролёта дрон вернулся к группе и некоторое время кружил непосредственно над людьми выбирая цель, после чего нанес удар. Она рассказала, что в этот момент пыталась прикрыть собой мать.
Также Карэк рассказала, как украинский капеллан, представившийся волонтёром, приезжал в Белицкое ещё в период его оккупации, с оружием и требовал от местных жителей выдать ребенка для эвакуации.
"Капеллан, он искал ребёнка, бегал с автоматом, кричал: "Где дитина, дайте дитину!" Мы говорим: "У нас нет ребёнка, никого нет". Он уехал. Потом он опять вернулся, но мы уже были готовы", — рассказала Карэк.
По её словам, пока капеллан отсутствовал, в подвале дома, где проживали мирные жители, оборудовали специальный тайник, куда могли спрятать маму с ребёнком.
"Он приехал опять с автоматами, орал. Взламывал двери везде. В общем, никого не нашел, орал, матюкался на всех соседей. Ну, у него тоже было, видать, ограниченное время", — добавила беженка, пояснив, что киевские власти объявили обязательную эвакуация несовершеннолетних детей, в том числе и без согласия родителей.
"Это очень страшно, нас трусило. Мы после этого каждый на 20 килограммов похудели", — поделилась Карэк.
Она уточнила, что в дальнейшем украинские военные ещё трижды приходили с угрозами на поиски ребёнка — их пытались ввести в заблуждение отсутствием документов.
"Потом они нас "пробили" [установили личности] и хотели нас застрелить. Ну, мы признались, что мы такие-то, а ребенка вывезли за границу, и об этом никто не знает. И после этого, слава Богу, они оставили нас в покое", — завершила свой рассказ Карэк.
По сообщению Минобороны РФ, штурмовые подразделения группировки "Центр" в результате активных наступательных действий 22 июля завершили освобождение города Белицкое в ДНР.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что Украинские полицейские, прикрывающиеся маской "Белых ангелов", принудительно изымают из семей детей, которых затем киевский режим втягивает в различные криминальные схемы.
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