Часть железнодорожного моста обрушилась при атаке ВСУ на Брянскую область
11:31 28.09.2026 (обновлено: 11:34 28.09.2026)
ВСУ атаковали железнодорожную инфраструктуру в Брянской области. Об этом 28 сентября сообщил врио губернатора Егор Ковальчук
"В результате атаки БПЛА на перегоне Дятьково — Людиново обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Пострадавших нет. В Унечском районе в результате атаки сошли с рельсов 18 пустых полувагонов. Никто не пострадал", — написал он в Телеграм-канале.
Ещё одна атака с повреждением железнодорожных путей произошла в Навлинском районе. Движение поездов не нарушено, пострадавших нет.
После осмотра мест происшествий сотрудниками Росгвардии начнутся восстановительные работы.
Ранее в Краснодарском крае обломки беспилотников упали на три предприятия. На производствах гражданской инфраструктуры произошли возгорания.
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