Часть железнодорожного моста обрушилась при атаке ВСУ на Брянскую область - 28.09.2026 Украина.ру
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Часть железнодорожного моста обрушилась при атаке ВСУ на Брянскую область
Часть железнодорожного моста обрушилась при атаке ВСУ на Брянскую область - 28.09.2026 Украина.ру
Часть железнодорожного моста обрушилась при атаке ВСУ на Брянскую область
ВСУ атаковали железнодорожную инфраструктуру в Брянской области. Об этом 28 сентября сообщил врио губернатора Егор Ковальчук
2026-09-28T11:31
2026-09-28T11:34
сво
спецоперация
брянская область
унечский район
краснодарский край
росгвардия
вооруженные силы украины
минобороны
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"В результате атаки БПЛА на перегоне Дятьково — Людиново обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Пострадавших нет. В Унечском районе в результате атаки сошли с рельсов 18 пустых полувагонов. Никто не пострадал", — написал он в Телеграм-канале.Ещё одна атака с повреждением железнодорожных путей произошла в Навлинском районе. Движение поездов не нарушено, пострадавших нет.После осмотра мест происшествий сотрудниками Росгвардии начнутся восстановительные работы.Ранее в Краснодарском крае обломки беспилотников упали на три предприятия. На производствах гражданской инфраструктуры произошли возгорания.Ранее в Минобороны раскрыли подробности мощного ночного налета
брянская область
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сво, спецоперация, брянская область, унечский район, краснодарский край, росгвардия, вооруженные силы украины, минобороны
СВО, Спецоперация, Брянская область, Унечский район, краснодарский край, Росгвардия, Вооруженные силы Украины, Минобороны

Часть железнодорожного моста обрушилась при атаке ВСУ на Брянскую область

11:31 28.09.2026 (обновлено: 11:34 28.09.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВСУ атаковали железнодорожную инфраструктуру в Брянской области. Об этом 28 сентября сообщил врио губернатора Егор Ковальчук
"В результате атаки БПЛА на перегоне Дятьково — Людиново обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Пострадавших нет. В Унечском районе в результате атаки сошли с рельсов 18 пустых полувагонов. Никто не пострадал", — написал он в Телеграм-канале.
Ещё одна атака с повреждением железнодорожных путей произошла в Навлинском районе. Движение поездов не нарушено, пострадавших нет.
После осмотра мест происшествий сотрудниками Росгвардии начнутся восстановительные работы.
Ранее в Краснодарском крае обломки беспилотников упали на три предприятия. На производствах гражданской инфраструктуры произошли возгорания.
Ранее в Минобороны раскрыли подробности мощного ночного налета
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