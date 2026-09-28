https://ukraina.ru/20260928/chast-zheleznodorozhnogo-mosta-obrushilas-pri-atake-vsu-na-bryanskuyu-oblast-1083468362.html

Часть железнодорожного моста обрушилась при атаке ВСУ на Брянскую область

Часть железнодорожного моста обрушилась при атаке ВСУ на Брянскую область - 28.09.2026 Украина.ру

Часть железнодорожного моста обрушилась при атаке ВСУ на Брянскую область

ВСУ атаковали железнодорожную инфраструктуру в Брянской области. Об этом 28 сентября сообщил врио губернатора Егор Ковальчук

2026-09-28T11:31

2026-09-28T11:31

2026-09-28T11:34

сво

спецоперация

брянская область

унечский район

краснодарский край

росгвардия

вооруженные силы украины

минобороны

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"В результате атаки БПЛА на перегоне Дятьково — Людиново обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Пострадавших нет. В Унечском районе в результате атаки сошли с рельсов 18 пустых полувагонов. Никто не пострадал", — написал он в Телеграм-канале.Ещё одна атака с повреждением железнодорожных путей произошла в Навлинском районе. Движение поездов не нарушено, пострадавших нет.После осмотра мест происшествий сотрудниками Росгвардии начнутся восстановительные работы.Ранее в Краснодарском крае обломки беспилотников упали на три предприятия. На производствах гражданской инфраструктуры произошли возгорания.Ранее в Минобороны раскрыли подробности мощного ночного налета

брянская область

унечский район

краснодарский край

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, брянская область, унечский район, краснодарский край, росгвардия, вооруженные силы украины, минобороны