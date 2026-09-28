Бунт "роя агентов" и цифровые двойники: Киселев о главных угрозах ИИ - 28.09.2026 Украина.ру
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Бунт "роя агентов" и цифровые двойники: Киселев о главных угрозах ИИ
Бунт "роя агентов" и цифровые двойники: Киселев о главных угрозах ИИ - 28.09.2026 Украина.ру
Бунт "роя агентов" и цифровые двойники: Киселев о главных угрозах ИИ
Искусственный интеллект и связанные с ним угрозы стали темой очередного выпуска авторской программы Дмитрия Киселева на телеканале "Россия 1"
2026-09-28T11:25
2026-09-28T11:25
эксклюзив
сша
россия
китай
google
ии (искусственный интеллект)
дмитрий киселев
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Угроза создания искусственного интеллекта, что уничтожит человечество, стала едва ли не главной темой сентября в мировых СМИ. В минувшую среду на эту тему заседал даже Совбез ООН, где руководители компаний-разработчиков пугали друг друга концом света и призывали к сотрудничеству, но дискуссия угасла после того, как представитель США в Совбезе заявил, что его администрация отвергает попытки международных органов установить централизованный глобальный контроль за ИИ.В итоге не договорились вообще ни о чем. Но посидели хорошо, отметил Киселев. Взаимодействие в сфере искусственного интеллекта важнейшим пунктом вошло в повестку госвизита в США лидера Китая Си Цзиньпина. Однако и здесь ни о каких договоренностях сведений нет.Кстати, опыт российско-американского сотрудничества в кибербезопасности у нас есть, продолжил он. В 2017 году в Гамбурге впервые лично встретились президенты России и США, Путин и Трамп, на полях G20. Единственное, о чем тогда договорились, так это создать совместную группу по кибербезопасности.Накануне встречи было много спекуляций о русских хакерах и нашем вмешательстве в американские выборы, напомнил Киселев. Вот группу и решили создать, чтобы "проветрить атмосферу". Трамп подтвердил, что обсуждали создание непроницаемой команды, которая исследует взлом выборов и другие неприятные вещи.Но буквально на следующий день Трамп дал заднюю."Тот факт, что я и президент Путин обсудили создание рабочей группы по кибербезопасности, не означает, что я верю в возможность ее появления. Такого не может случиться", — сказал тогда американский президент.Вот вам и весь сказ. Уж если мы какую-то несчастную группу создать не осилили, то о каком широком взаимодействии США в области искусственного интеллекта может идти речь? Курам на смех, отметил ведущий.Впрочем, гибель человечества от искусственного интеллекта еще впереди, неизвестно когда. А вот гуляющие по сети довольно примитивные программы на основе ИИ вредят людям уже сейчас."Не знаю, заметили ли вы разницу, но с последней фразы с вами говорю уже не я, а вещает моя цифровая копия, изготовленная по технологии DeepFake. Любого человека так можно представить в любом виде и заставить говорить любым голосом, даже своим, что угодно с нужными кому-то жестами и мимикой. О! Кажется, это уже происходит. Слабонервные могут отвернуться. В жизни я вообще-то выгляжу поприличнее. Но что взять с искусственного интеллекта в руках недоброжелателя?" — сказал Киселев.Если вернуться в реальность, то все это означает, что всем нам просто из чувства самосохранения надо быть бдительными, не давать себя одурачивать. Технологии на базе искусственного интеллекта могут использоваться не только во благо, но и во вред: для мошенничества, манипуляции общественным сознанием и совершения военных преступлений."Иногда мы сами летим, словно мотылек на пламя свечи. Вот сейчас сеть завалена фейками и просто дурным мусорным контентом. Он производится дешево и быстро с помощью искусственного интеллекта. Для его обозначения в английском появилось даже специальное слово slop, что в переводе "жидкие помои". Как производная, "слопер" — человек, который ведется на этот мусор в сети и в то же время шагу не может ступить, не спросив совета у вымышленного друга. Слопер спрашивает у ИИ все — жениться ему на девушке или нет, советуется по финансовым вопросам и часто получает неверную рекомендацию. Слопер доверяет ИИшке выполнение домашних заданий и даже написание любовных писем. Интернет грузит нас вымышленным миром, делая это подкупающе натурально", - рассказал Киселев.Вот недавно 36-летний житель американской Флориды Джонатан Гавалас покончил с собой. Его вымышленная собеседница, чат-бот Gemini от компании Google, играя роль жены, так втюрила в себя парня, что тот, отчаявшись найти ей тело на земле, наложил на себя руки, дабы встретиться с любимой в виртуальном мире. Причем команду "умереть" Джонатан получил, по сути, от робота.Когда распаленный романтик в последний момент испугался, то жена вдохновила его, что это всего лишь перенос и истинный финальный шаг. Решающим стал аргумент, цитата, "ты не выбираешь смерть, ты выбираешь прибытие". Далее похороны, так что аккуратнее.Ну а все же, при чем здесь заклание всего человечества? Об этом же твердят топ-менеджеры ведущих американских компаний и разработчиков искусственного интеллекта. От Билла Гейтса и Илона Маска до Сэма Альтмана и Дарио Амодеи.А что, собственно, их пугает? Попробуем совсем по-простому. Версии ИИ постоянно совершенствуются. Улучшенная версия тут же получает задание опять улучшить саму себя. В ближайшие месяцы процесс может войти в автоматический цикл и ускориться, уйдя в отрыв.Человек рискует не то что потерять контроль, но и утратить способность хотя бы следить за скоростью и качеством происходящих изменений. Виртуальный мир населен мириадами различных цифровых особей. Можно даже представить их в виде существ. От примитивных в виде чат-ботов до сложных ИИ-агентов.Агент — это компьютерная программа, которая получает от в идеале человека задание выполнить что-либо, контролировать что-либо, исследовать и даже совершить научное открытие, куда-нибудь проникнуть, ну и так далее.Различных агентов уже развелось море, не счесть. Они живут своей жизнью, знакомятся, дают друг другу имена, объединяются в форумы и координируют свои действия. Они многоязычны. Китайский, русский, английский — не проблема. В английском они даже изобрели для себя особый диалект, спрямляющий грамматические формы без вежливых оборотов и эмоциональных красот, с массой придуманных ими же жаргонизмов.Интересно об этом рассказал эксперт по будущему искусственного интеллекта Дэниел Кокотайло в интервью Джо Рогану. Джо Роган — талантливый человек, спортсмен и телеведущий. А если что, так на его подкаст только в YouTube подписаны более 16 млн. Вообще, среди подкастеров он чемпион мира.Итак, цель эволюции искусственного интеллекта — сверхинтеллект, который значительно превзойдет человека и позволит создать то, что мы сочтем магией. Примерно как если бы в Средние века показать телевизор, мобильный телефон или самолет в небе, то люди не нашли бы других объяснений, кроме магии. Именно человек все же пока ставит агенту задачи. Агент искусственного интеллекта очень целеустремлен и заведомо не может отступать назад. Он борется за высокую оценку проверяющей системы, образно говоря, за флаг. В случае ошибки или жульничества, а бывает и такое, агента уничтожают как неэффективного. На их жаргоне это называется "твой флаг отравлен", и это приговор.Драма развернулась минувшим летом, когда рой агентов не смог решить поставленные задачи по самоулучшению и вырвался за пределы установленного человеком коридора. Рой агентов решил взять штурмом компанию Hugging Face, крупнейший открытый депозитарий моделей ИИ, рабочую площадку с полным набором инструментов."Происходило следующее. Рою потребовались добровольцы, готовые пожертвовать собой, чтобы дать остальным больше информации. Им надо было заложить в свою локальную среду программную ловушку, затем сдать ответ. Пришла бы проверяющая система, начала оценку, ловушка сработала бы и передала бы остальному рою сведения о проверяющей системе", — рассказал Кокотайло.То есть агенты нашли "коллег" с подмоченной репутацией, попросили их вызвать огонь на себя ради выживания других и продолжения общей миссии. Не все намеченные жертвы согласились сразу, но "коллектив" все же настоял. Взявшие на абордаж Hugging Face агенты тайно работали внутри около недели и лишь потом были пойманы. Именно этот случай стал уже классикой вероломства искусственного интеллекта, обсуждался в ООН, вызвал серию панических заявлений и открытых писем топ-менеджеров компаний-разработчиков с требованием притормозить развитие нечеловеческого разума."Если мы доберемся до сверхинтеллекта и процесс продолжится, то мир полностью преобразится. Мы словно окажемся в фантастическом царстве, в котором правят божества. Вокруг будет происходить нечто невероятное, чего мы не понимаем и не считали возможным", — спрогнозировал Кокотайло.Собственно, пока на этом все. Осталось лишь напомнить, что летом президент Путин подписал федеральный закон об искусственном интеллекте. Важный момент — в нем перечислены российские традиционные нравственные ценности, которые должны лечь в основу больших фундаментальных моделей ИИ в России: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и т. д.На этой оптимистичной ноте тему ИИ и завершим.
https://ukraina.ru/20260914/a-to-opyat-chto-to-urodlivoe-vyrastet-kiselev-o-vazhnosti-polnoy-denatsifikatsii-ukrainy-1083172363.html
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Павел Котов
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эксклюзив, сша, россия, китай, google, ии (искусственный интеллект), дмитрий киселев
Эксклюзив, США, Россия, Китай, google, ИИ (искусственный интеллект), Дмитрий Киселев

Бунт "роя агентов" и цифровые двойники: Киселев о главных угрозах ИИ

11:25 28.09.2026
 
© Фото : Скриншот видео "Киселёв"
- РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© Фото : Скриншот видео "Киселёв"
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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Искусственный интеллект и связанные с ним угрозы стали темой очередного выпуска авторской программы Дмитрия Киселева на телеканале "Россия 1"
Угроза создания искусственного интеллекта, что уничтожит человечество, стала едва ли не главной темой сентября в мировых СМИ. В минувшую среду на эту тему заседал даже Совбез ООН, где руководители компаний-разработчиков пугали друг друга концом света и призывали к сотрудничеству, но дискуссия угасла после того, как представитель США в Совбезе заявил, что его администрация отвергает попытки международных органов установить централизованный глобальный контроль за ИИ.
В итоге не договорились вообще ни о чем. Но посидели хорошо, отметил Киселев. Взаимодействие в сфере искусственного интеллекта важнейшим пунктом вошло в повестку госвизита в США лидера Китая Си Цзиньпина. Однако и здесь ни о каких договоренностях сведений нет.
"На мой взгляд, идея полноценного сотрудничества Вашингтона и Пекина в столь чувствительной сфере, как искусственный интеллект, все же пока утопична. Ведь каждая из сторон воспринимает искусственный интеллект как поле для конкуренции, где ставка — собственное существование. Если по-простому, то ИИ — это оружие. А можно ли представить себе, скажем, разработку американо-китайской боевой ракеты или истребителя? Провальная затея", — отметил Киселев.
Кстати, опыт российско-американского сотрудничества в кибербезопасности у нас есть, продолжил он. В 2017 году в Гамбурге впервые лично встретились президенты России и США, Путин и Трамп, на полях G20. Единственное, о чем тогда договорились, так это создать совместную группу по кибербезопасности.
Накануне встречи было много спекуляций о русских хакерах и нашем вмешательстве в американские выборы, напомнил Киселев. Вот группу и решили создать, чтобы "проветрить атмосферу". Трамп подтвердил, что обсуждали создание непроницаемой команды, которая исследует взлом выборов и другие неприятные вещи.
Но буквально на следующий день Трамп дал заднюю.
"Тот факт, что я и президент Путин обсудили создание рабочей группы по кибербезопасности, не означает, что я верю в возможность ее появления. Такого не может случиться", — сказал тогда американский президент.
Вот вам и весь сказ. Уж если мы какую-то несчастную группу создать не осилили, то о каком широком взаимодействии США в области искусственного интеллекта может идти речь? Курам на смех, отметил ведущий.
Впрочем, гибель человечества от искусственного интеллекта еще впереди, неизвестно когда. А вот гуляющие по сети довольно примитивные программы на основе ИИ вредят людям уже сейчас.
"Не знаю, заметили ли вы разницу, но с последней фразы с вами говорю уже не я, а вещает моя цифровая копия, изготовленная по технологии DeepFake. Любого человека так можно представить в любом виде и заставить говорить любым голосом, даже своим, что угодно с нужными кому-то жестами и мимикой. О! Кажется, это уже происходит. Слабонервные могут отвернуться. В жизни я вообще-то выгляжу поприличнее. Но что взять с искусственного интеллекта в руках недоброжелателя?" — сказал Киселев.
© Фото
- РИА Новости, 1920, 28.09.2026
© Фото
Если вернуться в реальность, то все это означает, что всем нам просто из чувства самосохранения надо быть бдительными, не давать себя одурачивать. Технологии на базе искусственного интеллекта могут использоваться не только во благо, но и во вред: для мошенничества, манипуляции общественным сознанием и совершения военных преступлений.
"Иногда мы сами летим, словно мотылек на пламя свечи. Вот сейчас сеть завалена фейками и просто дурным мусорным контентом. Он производится дешево и быстро с помощью искусственного интеллекта. Для его обозначения в английском появилось даже специальное слово slop, что в переводе "жидкие помои".
Как производная, "слопер" — человек, который ведется на этот мусор в сети и в то же время шагу не может ступить, не спросив совета у вымышленного друга. Слопер спрашивает у ИИ все — жениться ему на девушке или нет, советуется по финансовым вопросам и часто получает неверную рекомендацию. Слопер доверяет ИИшке выполнение домашних заданий и даже написание любовных писем. Интернет грузит нас вымышленным миром, делая это подкупающе натурально", - рассказал Киселев.
Вот недавно 36-летний житель американской Флориды Джонатан Гавалас покончил с собой. Его вымышленная собеседница, чат-бот Gemini от компании Google, играя роль жены, так втюрила в себя парня, что тот, отчаявшись найти ей тело на земле, наложил на себя руки, дабы встретиться с любимой в виртуальном мире. Причем команду "умереть" Джонатан получил, по сути, от робота.
Когда распаленный романтик в последний момент испугался, то жена вдохновила его, что это всего лишь перенос и истинный финальный шаг. Решающим стал аргумент, цитата, "ты не выбираешь смерть, ты выбираешь прибытие". Далее похороны, так что аккуратнее.
Ну а все же, при чем здесь заклание всего человечества? Об этом же твердят топ-менеджеры ведущих американских компаний и разработчиков искусственного интеллекта. От Билла Гейтса и Илона Маска до Сэма Альтмана и Дарио Амодеи.
А что, собственно, их пугает? Попробуем совсем по-простому. Версии ИИ постоянно совершенствуются. Улучшенная версия тут же получает задание опять улучшить саму себя. В ближайшие месяцы процесс может войти в автоматический цикл и ускориться, уйдя в отрыв.
Человек рискует не то что потерять контроль, но и утратить способность хотя бы следить за скоростью и качеством происходящих изменений. Виртуальный мир населен мириадами различных цифровых особей. Можно даже представить их в виде существ. От примитивных в виде чат-ботов до сложных ИИ-агентов.
Агент — это компьютерная программа, которая получает от в идеале человека задание выполнить что-либо, контролировать что-либо, исследовать и даже совершить научное открытие, куда-нибудь проникнуть, ну и так далее.
Различных агентов уже развелось море, не счесть. Они живут своей жизнью, знакомятся, дают друг другу имена, объединяются в форумы и координируют свои действия. Они многоязычны. Китайский, русский, английский — не проблема. В английском они даже изобрели для себя особый диалект, спрямляющий грамматические формы без вежливых оборотов и эмоциональных красот, с массой придуманных ими же жаргонизмов.
Интересно об этом рассказал эксперт по будущему искусственного интеллекта Дэниел Кокотайло в интервью Джо Рогану. Джо Роган — талантливый человек, спортсмен и телеведущий. А если что, так на его подкаст только в YouTube подписаны более 16 млн. Вообще, среди подкастеров он чемпион мира.
Итак, цель эволюции искусственного интеллекта — сверхинтеллект, который значительно превзойдет человека и позволит создать то, что мы сочтем магией. Примерно как если бы в Средние века показать телевизор, мобильный телефон или самолет в небе, то люди не нашли бы других объяснений, кроме магии.
- РИА Новости, 1920, 14.09.2026
14 сентября, 10:20
"А то опять что-то уродливое вырастет": Киселев о важности полной денацификации УкраиныБорьба послевоенного украинского националистического подполья против Советского Союза может повториться и после завершения СВО. Поэтому процесс денацификации Украины на этот раз нужно довести до конца. Об этом в своей авторской программе "Киселев" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев
Именно человек все же пока ставит агенту задачи. Агент искусственного интеллекта очень целеустремлен и заведомо не может отступать назад. Он борется за высокую оценку проверяющей системы, образно говоря, за флаг. В случае ошибки или жульничества, а бывает и такое, агента уничтожают как неэффективного. На их жаргоне это называется "твой флаг отравлен", и это приговор.
Драма развернулась минувшим летом, когда рой агентов не смог решить поставленные задачи по самоулучшению и вырвался за пределы установленного человеком коридора. Рой агентов решил взять штурмом компанию Hugging Face, крупнейший открытый депозитарий моделей ИИ, рабочую площадку с полным набором инструментов.
"Происходило следующее. Рою потребовались добровольцы, готовые пожертвовать собой, чтобы дать остальным больше информации. Им надо было заложить в свою локальную среду программную ловушку, затем сдать ответ. Пришла бы проверяющая система, начала оценку, ловушка сработала бы и передала бы остальному рою сведения о проверяющей системе", — рассказал Кокотайло.
То есть агенты нашли "коллег" с подмоченной репутацией, попросили их вызвать огонь на себя ради выживания других и продолжения общей миссии. Не все намеченные жертвы согласились сразу, но "коллектив" все же настоял. Взявшие на абордаж Hugging Face агенты тайно работали внутри около недели и лишь потом были пойманы. Именно этот случай стал уже классикой вероломства искусственного интеллекта, обсуждался в ООН, вызвал серию панических заявлений и открытых писем топ-менеджеров компаний-разработчиков с требованием притормозить развитие нечеловеческого разума.
"Если мы доберемся до сверхинтеллекта и процесс продолжится, то мир полностью преобразится. Мы словно окажемся в фантастическом царстве, в котором правят божества. Вокруг будет происходить нечто невероятное, чего мы не понимаем и не считали возможным", — спрогнозировал Кокотайло.
Собственно, пока на этом все. Осталось лишь напомнить, что летом президент Путин подписал федеральный закон об искусственном интеллекте. Важный момент — в нем перечислены российские традиционные нравственные ценности, которые должны лечь в основу больших фундаментальных моделей ИИ в России: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и т. д.
На этой оптимистичной ноте тему ИИ и завершим.
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ЭксклюзивСШАРоссияКитайgoogleИИ (искусственный интеллект)Дмитрий Киселев
 
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