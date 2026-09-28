https://ukraina.ru/20260928/paralizovannaya-svyaz-i-razgrom-portov-minoborony-rf-raskrylo-detali-nochnogo-naleta-na-tyly-vsu-1083461724.html

Парализованная связь и разгром портов ВСУ: в Минобороны раскрыли подробности мощного ночного налета

Парализованная связь и разгром портов ВСУ: в Минобороны раскрыли подробности мощного ночного налета - 28.09.2026 Украина.ру

Парализованная связь и разгром портов ВСУ: в Минобороны раскрыли подробности мощного ночного налета

Российская армия минувшей ночью нанесла сокрушительный удар по ключевым логистическим узлам, портовой инфраструктуре и цифровым центрам противника, сообщили 28 сентября в Министерстве обороны РФ

2026-09-28T09:20

2026-09-28T09:20

2026-09-28T09:20

сво

спецоперация

россия

киев

измаил

вооруженные силы украины

минобороны

укртелеком

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В самой украинской столице ударами были полностью парализованы два крупнейших цифровых узла, работавших на нужды украинской армии. Под удар попали дата-центр компании "Укртелеком", предоставлявший войскам защищенные каналы связи и высокоскоростной интернет, а также центр обработки данных провайдера "ДримЛайн", который использовался для сетевого обеспечения и хранения оперативной развединформации. Кроме того, в Киеве были уничтожены крупные объекты топливной инфраструктуры ВСУ.Параллельно серьезный урон был нанесен прибрежным объектам на юге страны, где российские силы накрыли ключевую инфраструктуру противника. В Измаиле под удар попали производственные мощности судоремонтного завода "Дунайсудосервис", задействованного в модернизации и ремонте военных катеров, а также ликвидирован пункт дислокации украинской госпогранслужбы.В порту Черноморск точным прилетом был уничтожен морской сухогруз, на борту которого находилась крупная партия военного имущества и грузов двойного назначения для нужд ВСУ.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

россия

киев

измаил

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сво, спецоперация, россия, киев, измаил, вооруженные силы украины, минобороны, укртелеком