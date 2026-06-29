"Началось": премьер Латвии пригрозил России демонстрацией силы - 29.06.2026 Украина.ру
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"Началось": премьер Латвии пригрозил России демонстрацией силы
"Началось": премьер Латвии пригрозил России демонстрацией силы - 29.06.2026 Украина.ру
"Началось": премьер Латвии пригрозил России демонстрацией силы
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что его страна должна показать силу перед Россией. Об этом 29 июня сообщает Euractiv
2026-06-29T10:14
2026-06-29T10:26
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"Мы должны иметь единый подход, и только тогда не будет никаких нелепых идей. Мы должны продемонстрировать силу", — заявил Кулбергс, выступив против мирных переговоров с Москвой.При этом ещё 12 июня главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич признал, что Москва не стремится к конфликту с альянсом. Владимир Путин неоднократно объяснял: Россия не собирается ни на кого нападать. Об этом – в материале Путин: в основе конфликта на Украине лежат госпереворот и подавление всего русского
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новости, россия, латвия, москва, владимир путин, нато, мир без границ
Новости, Россия, Латвия, Москва, Владимир Путин, НАТО, Мир без границ

"Началось": премьер Латвии пригрозил России демонстрацией силы

10:14 29.06.2026 (обновлено: 10:26 29.06.2026)
 
© Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве
© Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве
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Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что его страна должна показать силу перед Россией. Об этом 29 июня сообщает Euractiv
"Мы должны иметь единый подход, и только тогда не будет никаких нелепых идей. Мы должны продемонстрировать силу", — заявил Кулбергс, выступив против мирных переговоров с Москвой.
При этом ещё 12 июня главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич признал, что Москва не стремится к конфликту с альянсом. Владимир Путин неоднократно объяснял: Россия не собирается ни на кого нападать. Об этом – в материале Путин: в основе конфликта на Украине лежат госпереворот и подавление всего русского
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