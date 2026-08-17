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Крымский мост открыли для движения автотранспорта. Режим тревоги по БПЛА в регионе сохраняется

Крымский мост открыли для движения автотранспорта. Режим тревоги по БПЛА в регионе сохраняется - 17.08.2026 Украина.ру

Крымский мост открыли для движения автотранспорта. Режим тревоги по БПЛА в регионе сохраняется

Возобновилось движение автотранспорта по Крымскому мосту, которое ранее ненадолго перекрывали из-за угрозы БПЛА. Об этом оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру в ночь на 17 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-17T05:24

2026-08-17T05:24

2026-08-17T05:24

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту в связи с опасностью БПЛА было временно перекрыто с 3:59 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении центра от 4:09 мск.По уточнённой информации на 5:00 мск, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.В Крыму и по всему Причерноморью Краснодарского края продолжает действовать режим тревоги по БПЛА.Подробнее о ситуации на полуострове - в публикации "Мост работает, бензин на АЗС есть": военный историк рассказал о ситуации в Крыму и Таврии.Больше информации на эту тему - в материале Елены Мурзиной Экстремальные условия в городах счастья. Как проходит курортный сезон в Крыму.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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