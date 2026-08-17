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Крымский мост открыли для движения автотранспорта. Режим тревоги по БПЛА в регионе сохраняется
Крымский мост открыли для движения автотранспорта. Режим тревоги по БПЛА в регионе сохраняется - 17.08.2026 Украина.ру
Крымский мост открыли для движения автотранспорта. Режим тревоги по БПЛА в регионе сохраняется
Возобновилось движение автотранспорта по Крымскому мосту, которое ранее ненадолго перекрывали из-за угрозы БПЛА. Об этом оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру в ночь на 17 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-17T05:24
2026-08-17T05:24
2026-08-17T05:24
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автотранспорт
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опасность
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту в связи с опасностью БПЛА было временно перекрыто с 3:59 мск."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении центра от 4:09 мск.По уточнённой информации на 5:00 мск, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.В Крыму и по всему Причерноморью Краснодарского края продолжает действовать режим тревоги по БПЛА.Подробнее о ситуации на полуострове - в публикации "Мост работает, бензин на АЗС есть": военный историк рассказал о ситуации в Крыму и Таврии.Больше информации на эту тему - в материале Елены Мурзиной Экстремальные условия в городах счастья. Как проходит курортный сезон в Крыму.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина.ру, новости, россия, крымский мост, крым, краснодарский край, керченский пролив, автотранспорт, ограничения, опасность, тревога, бпла, беспилотники, воздушная тревога, всу
Украина.ру, Новости, Россия, Крымский мост, Крым, краснодарский край, Керченский пролив, автотранспорт, ограничения, опасность, тревога, БПЛА, беспилотники, воздушная тревога, ВСУ
Крымский мост открыли для движения автотранспорта. Режим тревоги по БПЛА в регионе сохраняется
Возобновилось движение автотранспорта по Крымскому мосту, которое ранее ненадолго перекрывали из-за угрозы БПЛА. Об этом оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру в ночь на 17 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
Движение автотранспорта по Крымскому мосту в связи с опасностью БПЛА было временно перекрыто с 3:59 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — говорится в сообщении центра от 4:09 мск.
По уточнённой информации на 5:00 мск, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.
В Крыму и по всему Причерноморью Краснодарского края продолжает действовать режим тревоги по БПЛА.
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